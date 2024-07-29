الاتحادات الأعضاء تسلّم عروض استضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™

رئيس FIFA والأمين العام يستلمان المستندات

ستُنشر طلبات الاستضافة بعد الموعد النهائي الرسمي في 31 يوليو/تموز 2024

سيُجري FIFA تقييماً شاملاً وينشر تقرير التقييم في الربع الأخير من 2024

بعد انتهاء عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™، استلم رئيس FIFA جياني إنفانتينو والأمين العام FIFA ماتياس غرافستروم عروض الاستضافة من الاتحادات الأعضاء ذات الصلة في FIFA في باريس. وقدّم كلٌ من رئيس الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم فوزي لقجع، ورئيس الاتحاد البرتغالي لكرة القدم فرناندو غوميز، والأمين العام للاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم ألفارو دي ميغيل كاسانوفا عروض الاستضافة والمستندات المصاحبة لها المتعلقة بكأس العالم 2032 FIFA™.

وقدّم رؤساء اتحادات كرة القدم الأرجنتينية والباراغوايانية والأوروغوايانية، كلاوديو تابيا، وروبرت هاريسون، وإجناسيو ألونسو، على التوالي، بالإضافة إلى رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم أليخاندرو دومينغيز، المستندات المتعلقة بالاحتفال المئوي للبطولة والذي يُتوقع أن يكون جزءاً من نسخة عام 2030.

سلم وزير الرياضة في المملكة العربية السعودية الأمير عبد العزيز بن تركي الفيصل، ورئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم ياسر المسحل، ورئيس الوحدة الخاصة بملف الترشح لدى الاتحاد السعودي حماد البلوي، عرض الاستضافة لكأس العالم 2034 FIFA™.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "يمثّل تقديم عروض الاستضافة نقطةً فارقةً في عمليات عروض استضافة نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA حيث نهدف إلى تنظيم احتفالات مميزة لكرة القدم والإنسانية." وأضاف "لقد قدّمت الدول السبع التي يجمعها أربعة اتحادات الكثير لكرة القدم بالفعل، فتتمتّع هذه الدول بشغف عظيم للعبة ومهارات تنظيمية رائعة ورؤية مشتركة حول ما ينبغي أن تنطوي عليه كرة القدم وقيمها. وبالمثل، تُثبت عمليات عروض الاستضافة هذه أن كرة القدم توحّد العالم."

ستُنشر عروض الاستضافة والمستندات المصاحبة لها على FIFA.com بعد الموعد النهائي الرسمي للتقديم في 31 يوليو/تموز 2024. سيُجري FIFA تقييماً لعروض الاستضافة وينشر تقرير التقييم في الربع الأخير من 2024. في حال استيفاء متطلبات الاستضافة ذات الصلة، سيتّخذ كونغرس FIFA الاستثنائي بعد ذلك قراراً حول تعيين الدول المستضيفة لنسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA في وقت لاحق من هذا العام.