البرازيل تعزز صدارتها لترتيب الرجال بعد فوزها بكأس العالم لكرة الصالات FIFA™ – وخمسة منتخبات جديدة تنضم إلى تصنيف السيدات

بعد إجراء 65 مباراة في فئة السيدات و179 على صعيد منافسات الرجال، طرأت تغييرات ملحوظة على تصنيف FIFA العالمي لمنتخبات كرة الصالات في الفئتين معاً

شكلت بطولة كأس العالم لكرة الصالات FIFA™ أهم حدث في اللعبة خلال الأشهر الأخيرة

هذه هي النسخة الثانية لتصنيف FIFA العالمي لمنتخبات كرة الصالات لفئتي الرجال والسيدات

كُشف النقاب اليوم الجمعة 11 أكتوبر/تشرين الأول 2024 عن النسخة الثانية من تصنيف FIFA العالمي لمنتخبات كرة الصالات، حيث طرأت تغييرات هامة على جدول الترتيب في فئتي الرجال والسيدات، وذلك بعد إجراء 65 مباراة في فئة السيدات و179 على صعيد منافسات الرجال.

وقد شكلت بطولة كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ أهم حدث في اللعبة خلال الأشهر الأخيرة، حيث تخللتها 52 مباراة وحققت نجاحاً باهراً بكل المقاييس، إذ فاق الحضور الجماهيري 150 ألف مشجعاً في المدرجات، كما بُثت المسابقة في أكثر من 175 دولة ومنطقة، علماً أنها شهدت مشاركة منتخبات من مختلف الاتحادات القارية الستة، والتي كانت خمسة منها مُمثَّلة في مراحل خروج المغلوب.

وكما كان متوقعاً، أسفرت نتائج البطولة العالمية عن تغييرات كبيرة في الترتيب، حيث حافظت البرازيل على موقعها في الصدارة (المركز 1، دون تغيير) بعد تربُّعها على عرش المسابقة للمرة السادسة، معزِّزة تقدُّمها على البرتغال (2،دون تغيير)، التي توقفت رحلة دفاعها عن اللقب العالمي في ثمن النهائي.

وفي المقابل، حققت ثلاثة منتخبات تقدماً مذهلاً في قائمة العشرة الأوائل، ويتعلق الأمر بكل من منتخب الأرجنتين وصيف البطل (3، +2)، وكازاخستان (5، +3)، وأوكرانيا صاحبة الميدالية البرونزية (9، +3)، والتي تخطت فرنسا (10، دون تغيير) بعد التغلب عليها في مباراة تحديد المركز الثالث.

إلا أن أفضل ارتقاء هو ذلك الذي حققته المنتخبات التي تمكنت من كسب خمس مراتب أو أكثر، ويتعلق الأمر تحديداً بثلاثة منتخبات شاركت في كأس العالم، وهي فنزويلا (15، +6؛ ربع النهائي)، وهولندا (26، +10 ؛ ثمن النهائي) وبنما (38، +60 ؛ مرحلة المجموعات)، فضلاً عن البوسنة والهرسك (48، +6)، وتشيلي (60، +31)، ولاتفيا (71، +16)، والدنمارك (77، +5)، والجبل الأسود (86، +6).

ورغم أن فئة السيدات شهدت إجراء عدد أقل من المباريات منذ صدور النسخة الأولى من التصنيف في مايو/أيار الماضي، إلا أنها شهدت بدورها مجموعة من التغييرات الملحوظة في جدول الترتيب، ويرجع ذلك أساساً إلى تنظيم تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة إلى النسخة الافتتاحية لبطولة كأس العالم للسيدات لكرة القدم داخل الصالات FIFA™ المقرر إجراؤها عام 2025، حيث شهدت كأس أمم أوقيانوسيا للسيدات لكرة القدم داخل الصالات إقامة 12 مباراة في المجموع، بينما جرت بقية المباريات في إطار ودي.

هذا وقد حققت منتخبات إيطاليا (8، +2)، وفيتنام (11، +2)، ونيوزيلندا (11، +12) وأوزبكستان (18، +6) أكبر ارتقاء في قائمة العشرين الأوائل على جدول ترتيب فئة السيدات، ناهيك عن التقدم الملحوظ الذي سجلته المملكة العربية السعودية (المرتبة 46، +5).

هذا وقد انضمت خمسة بلدان جديدة إلى تصنيف FIFA العالمي لكرة الصالات على صعيد منتخبات السيدات، وهي فيجي (62) وتاهيتي (66) والنرويج (68) وجزر سليمان (73) وتونغا (74)، علماً أن جميع هذه الدول - باستثناء النرويج - شاركت في تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة إلى كأس العالم للسيدات لكرة الصالات FIFA الفلبين 2025™.