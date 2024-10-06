البرازيل بطلة لكأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™

تربع منتخب السيليساو على العرش العالمي للمرة السادسة بعد فوزه 2-1 على الأرجنتين في المباراة النهائية

كانت العاصمة الأوزبكية طشقند مسرحاً لأول نهائي بين دولتين من أمريكا الجنوبية في تاريخ كأس العالم لكرة الصالات FIFA™

فازت أوكرانيا على فرنسا قبل ذلك في موقعة تحديد المركز الثالث

اُسدل الستار على فعاليات كأس العالم لكرة الصالات أوزبكستان 2024 FIFA™ بعد مباراة نهائية حافلة بالحماس والإثارة والتشويق، حيث كتبت البرازيل فصلاً تاريخياً جديداً في طشقند بفوزها على جارتها الأرجنتين بنتيجة 2-1 في موقعة حسم لقب النسخة العاشرة من البطولة، لتحقق رقماً قياسياً بتربعها على العرش العالمي للمرة السادسة، وهي التي سبق لها أن تُوجت بالكأس الغالية في نُسخ 1989 و1992 و1996 و2008 و2012.

ففي نهائي سيظل مفحوراً في الذاكرة لسنوات، وهو الأول من نوعه بين منتخبين من أمريكا الجنوبية، تقدَّم البرازيليون 2-0 في الشوط الأول بهدفي فيراو (5'47") ورافائيل (12'34")، قبل أن ينهال الأرجنتينيون بوابل من الهجمات على مرمى جيرانهم، ليسفر الضغط المستمر أخيراً عن هدف تقليص الفارق عن طريق ماتياس روسا (38'00").

لكن لاعبي السيليساو ظلوا صامدين على مدى الدقيقتين الأخيرتين ليحسموا النتيجة أمام الألبيسليستي، الذي تُوج باللقب العالمي في نسخة 2016، علماً أن هذه كانت الهزيمة ثاني سقوط على التوالي للمنتخب الأرجنتيني في النهائي والخسارة الثانية فقط في آخر 21 مباراة خاضتها كتيبة التانغو في كأس العالم لكرة الصالات وبذلك تكون البرازيل قد فازت بخمس من أصل المباريات النهائية الست التي خاضتها، وهي التي أنهت البطولة بالعلامة الكاملة محققة سبعة انتصارات من سبع مباريات، كما سجَّلت أفضل أداء دفاعي في هذه النسخة، حيث استقبلت شباكها ستة أهداف فقط.

هذا وقد بدأت الأمسية الختامية في طشقند بمباراة تحديد صاحب المركز الثالث، والذي كان من نصيب منتخب أوكرانيا الذي حقق أفضل أداء له على الإطلاق في تاريخ كأس العالم لكرة الصالات FIFA، وذلك بفوزه الساحق 7-1 على نظيره الفرنسي الوافد الجديد على البطولة.

وبينما كان لقب النسخة العاشرة من المسابقة الأبرز في لعبة الصالات من نصيب بطل مألوف، فقد شهدت البطولة في المقابل أرقاماً وأحداثاً غير مسبوقة، حيث كانت نسخة أوزبكستان 2024™ أول بطولة ينظّمها FIFA في آسيا الوسطى، وقد حضر مبارياتها أكثر من 150 ألف مشجع في المدن الثلاث المضيفة، وهي طشقند وأنديجان وبخارى.

كما بُثت المسابقة في أكثر من 175 دولة ومنطقة، مع استمرار تزايد شعبية لعبة الصالات بوتيرة مذهلة، علماً أن البطولة شهدت مشاركة 24 منتخباً من مختلف الاتحادات القارية الستة.

هذا وقد شهدت كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات FIFA أوزبكستان 2024™ الظهور الأول لأربعة منتخبات، وهي نيوزيلندا وطاجيكستان وأفغانستان وفرنسا.

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