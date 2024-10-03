مجلس FIFA يتخذ قرارات هامة بشأن الاتحادات الأعضاء ومسابقات FIFA القادمة

اعتمد المجلس خلاصات التحليل القانوني المستقل حول مسألة إسرائيل-فلسطين

تمت المصادقة على لوائح مسابقة كأس العالم للأندية FIFA 2025™

تبنَّى المجلس النسخة المُعدَّلة لاستراتيجية FIFA لكرة قدم السيدات: 2024-2027

اجتمع مجلس FIFA يوم الخميس 3 أكتوبر/تشرين الأول 2024 بمقرFIFA في زيوريخ، حيث اعتمد جملة قرارات هامة بشأن مجموعة من المسائل، بما في ذلك قرارات متعلقة بالاتحادات الوطنية الأعضاء ومسابقات FIFA المقبلة في فئتي الرجال والسيدات.

وفيما يتعلق بالاقتراح الذي تقدَّم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خلال الدورة 74 من كونغرس FIFA بشأن الاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم، اعتمد مجلس FIFA التوصيات والخلاصات التالية، والتي تم التوصل إليها في أعقاب التحليل القانوني المستقل الذي كان FIFA قد طلب إنجازه:

ستُكلَّف لجنة FIFA التأديبية بفتح تحقيق في مخالفة التمييز المزعومة التي أثارها الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

ستُكلَّف لجنة FIFA المعنية بالحوكمة والتدقيق والامتثال بمهمة التحقيق في الادعاء المتعلق بمشاركة فرق إسرائيلية في مسابقات كرة القدم الإسرائيلية بينما توجد مقراتها داخل الأراضي الفلسطينية، مع تكليف اللجنة كذلك بتقديم المشورة إلى مجلس FIFA في هذا الصدد.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو في هذا السياق: "لقد اتخذ مجلس FIFA إجراءات العناية الواجبة بشأن هذه المسألة الحساسة للغاية، حيث اتَّبعنا نصيحة الخبراء المستقلين بناءً على تقييم شامل. ذلك أن العنف المستمر في المنطقة يؤكد أننا بحاجة إلى السلام، فوق أي اعتبار، كما جاء في [كلمتي خلال] الدورة 74 من كونغرس FIFA. وإذ نظل مصدومين للغاية إزاء ما يحدث حالياً، مُعربين في الوقت نفسه عن خالص تضامننا مع أولئك الذين تطالهم المعاناة، فإننا نحث جميع الأطراف على إعادة إحلال السلام في المنطقة فوراً".

صادق مجلس FIFA بالإجماع على لوائح مسابقة كأس العالم للأندية FIFA 2025™، والتي يُراد من خلالها تقويم عدم الاتساق الناجم عن اختلاف فترات تسجيل اللاعبين وتبايُن مواعيد مواسم المسابقات المحلية بين بلدان ومناطق الأندية المشارِكة، ومحاولة تسوية الجوانب التقنية ذات الصلة إلى أقصى حد ممكن، مع منح هامش من المرونة للاتحادات الوطنية الأعضاء المعنية.

فبموجب لوائح المسابقة، سيكون للاتحادات الوطنية الأعضاء التي تنضوي تحتها الأندية المشارِكة في كأس العالم للأندية FIFA™ خيار فتح فترة تسجيل استثنائية (لجميع الأندية التابعة لها) قبل انطلاق البطولة، وذلك من 1 إلى يونيو/حزيران 2025، علماً أن قرار فتح فترة تسجيل إضافية من عدمه يعود لكل اتحاد من الاتحادات الوطنية الأعضاء المعنية.

فبعد انقضاء مهلة تقديم قوائم الفرق، إذ ستنتهي عقود بعض اللاعبين في منتصف المنافسة، سيُسمَح للأندية المشارِكة استبدال اللاعبين خلال فترة المنافسة، وذلك في غضون فترة محصورة بين 27 يونيو/حزيران و3 يوليو/تموز 2025 وضِمن حدود معينة ووفقاً لقيود محددة، من بينها ضرورة إجراء عمليات الاستبدال ذات الصلة خلال فترة مفتوحة من فترات التسجيل "العادية"، علماً أن الهدف من ذلك هو تشجيع الأندية واللاعبين المنتهية عقودهم على إيجاد حل مناسب لتسهيل مشاركتهم في البطولة.

وفي هذا الصدد، قال الرئيس إنفانتينو: "ستشكل بطولة كأس العالم للأندية 2025 FIFA نقطة الانطلاق لحقبة جديدة في كرة القدم على المستوى العالمي، حيث ستتنافس كبريات الفرق للتربع رسمياً على عرش كأس العالم للأندية FIFA، ولذا فإن هذه اللوائح ستضمن توفير أفضل الظروف الممكنة لإتاحة الفرصة أمام جميع الأندية الـ 32 المشارِكة وأفضل لاعبي العالم من التألق على أعلى مستوى".

صادق مجلس FIFA بالإجماع على إجراءات التصويت لتعيين الدول المضيفة لبطولتي كأس العالم 2030 FIFA™ وكأس العالم FIFA 2034™.

فبناءً على هذه الإجراءات، إذا خلصت عملية تقييم ملفات الترشُّح الجارية حالياً (عندما ينشر FIFA تقرير تقييم ملفات الترشُّح) إلى أن ملفاً ما، يستوفي الحد الأدنى من متطلبات الاستضافة وفقاً لنتائج التقييم الفني، فإنه سيكون مؤهلاً ليُطرح على كونغرس FIFA.

وبما أن عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة البطولتين قد تمت بشكل متزامن وأن كل عملية تتضمن ملف ترشُّح واحد، فإن اختيار الدول المضيفة للبطولتين سيتم في نفس اليوم خلال كونغرس FIFA الاستثنائي المقرر انعقاده عبر الإنترنت بتاريخ 11 ديسمبر/كانون الأول 2024.

وبما أن عمليتي تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة البطولتين تقومان على أساس مصادقة مجلس FIFA بالإجماع على اقتراح موحد يشمل نسختي 2030 و2034، فإن القرار بشأن الدول المضيفة للبطولتين سيُتَّخذ أيضاً بشكل جماعي.

استراتيجية FIFA لكرة قدم السيدات: 2024-2027

تبنَّى مجلس FIFA النسخة المُعدَّلة لوثيقة "استراتيجية FIFA لكرة قدم السيدات: 2024-2027"، التي تعكس الإطار الشامل لأهداف FIFA الاستراتيجية للعبة عبر العالم خلال دورة 2023-2027، بقدر ما تضع خارطة طريق محددة لكرة قدم السيدات.

وتسعى "استراتيجية FIFA لكرة قدم السيدات: 2024-2027" إلى الاستفادة من النجاح الهائل لبطولة كأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا FIFA 2023™، والتي حققت نسبة متابعة عالمية فاقت ملياري مشاهد، كما شهدت مدرجات مليئة بالمشجعين في الملاعب، حيث بلغ الحضور الجماهيري نحو مليوني متفرج.

وقال الرئيس إنفانتينو في هذا الصدد: "بينما تمكَّنَت بطولة كأس العالم للسيدات 2023 FIFA من نقل كرة قدم السيدات إلى آفاق جديدة، وكان لها تأثير كبير على اللعبة، فإننا نتطلع بشوق إلى نسخة البرازيل 2027، وهي المرة الأولى التي تُنظّم فيها هذه البطولة في أمريكا الجنوبية، حيث ستلعب [هذه النسخة] دوراً حاسماً في تطور كرة قدم السيدات ونموها الهائل".

استضافة الدورة 75 من كونغرس FIFA

وقع اختيار مجلس FIFA على أسونسيون، عاصمة باراغواي، لاستضافة الدورة 75 من كونغرس FIFA، وذلك بتاريخ 15مايو /أيار 2025.

قرارات أخرى

كما أكد مجلس FIFA تواريخ البطولات التالية:

كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™: من 27 سبتمبر/أيلول – 19 أكتوبر/تشرين الأول 2025

كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة المغرب 2025 FIFA™: من 17 أكتوبر/تشرين الأول – 8 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

كأس العالم لكرة القدم داخل الصالات للسيدات الفلبين 2025 FIFA™: من 21 نوفمبر/تشرين الثاني - 7 ديسمبر/كانون الأول 2025

وبناءً على طلب الاتحاد الأفريقي لكرة القدم واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، أُدرِجت في جدول المباريات الدولية للسيدات 2024-2025 التواريخ التالية لمسابقات منتخبات الدرجة "A" التابعة للاتحادات القارية الثلاثة المذكورة:

كأس أمم أفريقيا للسيدات 2024: 5-26 يوليو/تموز 2025

كأس أمم أوقيانوسيا للسيدات 2025: 4-19 يوليو/تموز 2025

بطولة كوبا أمريكا للسيدات 2025: 12 يوليو/تموز - 2 أغسطس/آب 2025

وبناءً على ذلك، ووفقاً لما اتُّفق عليه مع الاتحادات القارية، ستكون تواريخ فترات المباريات الدولية المقررة في يونيو/حزيران - يوليو/تموز 2025 على النحو التالي: