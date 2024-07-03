الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يونيو/حزيران 2024)

الاتحاد السعودي يستضيف التجمع الدوري لحكام اتحادات غرب آسيا

الجزائر والمغرب يشاركان في ندوة مخطط تطوير المواهب في أكرا

حكمة رئيسية من مصر وحكمتين مساعدتين من الجزائر والمغرب في كولومبيا 2024

تتلقّى الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 اتحاداً دعماً مالياً ولوجستياً من FIFA عبر برامج مختلفة.

نُلقي نظرة على بعض العمل الاستثنائي الذي قامت به الاتحادات الأعضاء لدى FIFA خلال الأسابيع الأخيرة للترويج لكرة القدم وتعزيزها وجعلها عالمية حقاً.

السعودية تستضيف التجمع الدوري لنخبة حكام الساحة لاتحادات غرب آسيا

استضافت لجنة الحكام في الاتحاد السعودي لكرة القدم التجمع الدوري لنخبة حكام الساحة التابعين لاتحادات غرب آسيا، حيث استقبلت مدينة الرياض الحدث في الفترة الممتدة بين 24 و28 يونيو/حزيران، بهدف إبقاء حكام الساحة على استعداد تام للاستحقاقات القادمة على مستوى القارة الآسيوية.

وشارك في التجمع 75 حكماً، أين خضعوا إلى تطبيقات نظرية وميدانية واختبارات بدنية، بالإضافة إلى شرح التعديلات الأخيرة في قوانين كرة القدم 2024-2025. كما تم التطرق خلال التجمع إلى الأخطاء داخل منطقة الجزاء وحالات التسلل ولمس الكرة باليد والأخطاء التكتيكية، بالإضافة إلى شخصية حكم الساحة في قيادة المباراة، وأساليب التحرك والتمركز الصحيح في رصد الأخطاء واتخاذ القرارات المناسبة لكل حالة وفقا لقانون كرة القدم وتحديثاته.

مسار التأهل إلى كأس العالم 26 FIFA™ يتضح لمنتخبات آسيا

أجريت قرعة التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 26 FIFA™ يوم الخميس 27 يونيو/حزيران في العاصمة الماليزية كوالالمبور، حيث اتَّضح مسار المنتخبات الآسيوية الـ18 المتبقية في السباق على بطاقات العبور إلى النسخة الأوسع والأشمل من كأس العالم FIFA، والتي ستشهد مشاركة 48 منتخباً للمرة الأولى. وسيلعب بطل آسيا ومستضيف النسخة الأخيرة من كأس العالم FIFA المنتخب القطري في المجموعة الأولى مع الإمارات، والتي ضمت أيضاً منتخبات إيران وأوزبكستان وقيرغيزستان وكوريا الشمالية، أما منتخبات العراق والأردن وعمان وفلسطين والكويت، فستلعب في المجموعة الثانية مع كوريا الجنوبية، ما سيضمن على الأقل تأهل منتخباً عربياً واحداً عن هذه المجموعة إلى النهائيات. كما أسفرت القرعة عن تواجد السعودية والبحرين في المجموعة الثالثة، التي ضمت أيضاً منتخبات اليابان وأستراليا والصين وإندونيسيا.

كرة القدم للسيدات تشهد مزيداً من النمو

تم تحديد في الأسابيع الأخيرة معالم أخرى لبطولتي كأس العالم لكرة القدم للسيدات تحت 20 سنة كولومبيا 2024 FIFA™ وكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™، وكلاهما حدثان تاريخيان للدولتين المستضيفتين. تم تعيين حكام مباريات بطولة كولومبيا 2024. ستكون البطولة أول بطولة من بطولات كأس العالم يتم فيها تجربة نظام الفيديو المساعِد في كرة القدم. وتم تعيين ثلاث حكمات من بلدان عربية، وهن الحكمة الرئيسية شاهندة سعد المغربي من مصر، فضلاً عن الحكمتين المساعدتين سكينة حمدي من المغرب وأسماء فريال وهاب من الجزائر.

في الوقت نفسه، تم إجراء قرعة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة جمهورية الدومينيكان 2024 FIFA™ - أول بطولة FIFA تقام في البلاد. سيخوض المنتخب المضيف مباراته الأولى في البطولة ضد الإكوادور في سانتياغو دي لوس كاباييروس في 16 أكتوبر/تشرين الأول، قبل أن يواجه نيوزيلندا ونيجيريا.

الجزائر والمغرب يشاركان في ندوة مخطط تطوير المواهب في أكرا

كجزء من مخطط FIFA لتطوير المواهب (TDS)، عُقدت ندوة لتبادل المعرفة في العاصمة الغانية أكرا في الفترة من 7 إلى 21 يونيو/حزيران، واجتمع ممثلون رئيسيون من عشرة اتحادات أفريقية أعضاء في FIFA (الجزائر وكوت ديفوار وغانا والكاميرون والمغرب ونيجيريا والسنغال وجنوب أفريقيا وتونس وزامبيا) لتبادل المعرفة ومناقشة التحديات الإقليمية وتحديد المهارات القيادية اللازمة لتسريع تنفيذ مخطط تطوير المواهب.

ويعتبر الهدف الرئيسي من مخطط تطوير المواهب (TDS) المساعدة في رفع معايير كرة القدم للمنتخبات الوطنية في جميع أنحاء العالم للرجال والنساء، مدفوعة برغبة FIFA في التفاني طويل الأمد لتطوير المواهب العالمية.

تواصل نجاحات برنامج Football for Schools بإطلاقه في أوغندا

في نهاية يونيو/حزيران، تم إطلاق برنامج Football for Schools من FIFA في أوغندا في المركز الفني للاتحاد في نجيرو. افتتح نائب مفوض التربية البدنية والرياضة في وزارة التربية والتعليم والرياضة، سامي أودونغو، هذا الحدث الذي استمر ثلاثة أيام رسمياً. وأشار أودونغو، الذي كان ضيف الشرف في يوم الافتتاح، إلى أن برنامج FIFA يتماشى مع المنهج الجديد الذي يركز على الرياضة.

كما أشاد جوستوس موغيشا، النائب الأول لرئيس الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، ببرنامج FIFA الذي يتناول بناء القدرات كعنصر حاسم في تطوير كرة القدم حيث قال "نحن ممتنون للغاية لـFIFA على هذه المبادرة لأنها تمس مرحلة حاسمة، وهي كرة القدم على مستوى القاعدة الشعبية. نحن نعتقد أن المشاركين سيستفيدون كثيراً في نهاية البرنامج، وهذا ليس كل شيء، لأنهم سيقومون بتدريب مدربين آخرين في مناطقهم."