الاتحادات الأعضاء لدى FIFA تحت المجهر (يونيو/حزيران 2024)

وتمت إضافة الحماية وحماية الطفل إلى برنامج Football for Schools لأول مرة لما أطلق في فييتنام في شهر مارس/آذار السابق، حيث حصل المعلمون الفيتناميون الذين شاركوا في الإطلاق على إرشادات شاملة، ليتواصل دمج الحماية وحماية الطفل عند إطلاق البرنامج في أوغندا. برنامج Football for Schools هو برنامج يديره FIFA بالشراكة مع اليونسكو للمساهمة في تعليم وتطوير وتمكين حوالي 700 مليون طفل حول العالم.

