اتحاد أوغندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fufa.co.ug
العنوان
FUFA House,
Plot No. 879,
Albert Cook Road-Mengo,
P.O. Box 22518,
KAMPALA
Uganda
طرق التواصل
الهاتف: +256-312/290 403
البريد الإلكتروني:admin@fufa.co.ug
فاكس: +256-41/427 2402
التنظيم
President
Moses MAGOGO
Vice President
Justus MUGISHA
General Secretary
Edgar Watson SUUBI
Treasurer
Julian NAMUGANGA
Media And Communication Manager
Ahmed HUSSEIN
Technical Director
Ali MWEBE
National Coach Men
Paul PUT
National Coach Women
Sheryl ULANDA
Referee Coordinator
Wesonga Samuel EGESA
Futsal Coordinator
Hamzah JJUNJU
تصنيف أوغندا
تصنيف منتخب أوغندا للرجال
تصنيف منتخب أوغندا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
90
هاييتي
هاييتي
1262.50
91
كوراساو
كوراساو
1262.48
92
أوغندا
أوغندا
1246.88
93
أنغولا
أنغولا
1238.11
94
أرمينيا
أرمينيا
1237.15
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
148
أنغولا
أنغولا
1021.87
149
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
1010.26
150
أوغندا
أوغندا
1007.21
151
كينيا
كينيا
1004.74
152
بنين
بنين
1003.88
١٥ مارس ٢٠٢٤
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الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣