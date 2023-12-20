اتحاد أوغندا لكرة القدم

اتحاد أوغندا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fufa.co.ug

العنوان

FUFA House,

Plot No. 879,

Albert Cook Road-Mengo,

P.O. Box 22518,

KAMPALA

Uganda

طرق التواصل

الهاتف: +256-312/290 403

البريد الإلكتروني:admin@fufa.co.ug

فاكس: +256-41/427 2402

التنظيم

President

Moses MAGOGO

Vice President

Justus MUGISHA

General Secretary

Edgar Watson SUUBI

Treasurer

Julian NAMUGANGA

Media And Communication Manager

Ahmed HUSSEIN

Technical Director

Ali MWEBE

National Coach Men

Paul PUT

National Coach Women

Sheryl ULANDA

Referee Coordinator

Wesonga Samuel EGESA

Futsal Coordinator

Hamzah JJUNJU

تصنيف أوغندا

تصنيف منتخب أوغندا للرجال
تصنيف منتخب أوغندا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
90
هاييتي
هاييتي
هاييتي
1262.50
91
كوراساو
كوراساو
كوراساو
1262.48
92
أوغندا
أوغندا
أوغندا
1246.88
93
أنغولا
أنغولا
أنغولا
1238.11
94
أرمينيا
أرمينيا
أرمينيا
1237.15

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
148
أنغولا
أنغولا
أنغولا
1021.87
149
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
ساموا الأمريكية
1010.26
150
أوغندا
أوغندا
أوغندا
1007.21
151
كينيا
كينيا
كينيا
1004.74
152
بنين
بنين
بنين
1003.88

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد أوغندا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد أوغندا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - DECEMBER 19: FIFA Digital Marketing Workshop Kigali - Day 2 on December 19, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by FIFA)
الاتحادات الأعضاء
FIFA يعقد ورشة عمل رائدة للاتحادات الأعضاء الأفريقية حول إنشاء المحتوى الرقمي
٢٠ ديسمبر ٢٠٢٣
Lighthouse relief - UN World Refugee Day
المنظمة
مؤسسة FIFA تعزز دعمها للاجئين في جميع أنحاء العالم
٢٠ يونيو ٢٠٢٣
Local youngsters celebrate during the FIFA Women's Football Campaign, Yumbe, Uganda.
كرة القدم للسيدات
جهود FIFA على مستوى السيدات تؤتي ثمارها في أوغندا
٨ أبريل ٢٠٢٣
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البطولات
أوكيلو: فرصتنا كبيرة لبلوغ كأس العالم هذه المرة
٤ مارس ٢٠٢١
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