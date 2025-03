Das FIFA Fan Fest™ begeisterte das russische Publikum und war, wie die Zahlen beweisen, die größte Fussball Party aller Zeiten. Nach dem packenden Finale der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Russland 2018™, in dem sich Frankreich den Titel sicherte, gab die FIFA bekannt, dass das FIFA Fan Fest in den elf Spielorten in ganz Russland sage und schreibe 7,7 Millionen Besucher verzeichnen konnte. Locations: Moskau (Sparrow Hills - Moscow State University), Sankt Petersburg (Konyushennaya Square), Kasan (Kazan Family Center), Sotschi (Sochi Seaport Area), Wolgograd (62 Armii Embankment), Nischni Nowgorod (Minina i Pozharskogo Square), Rostow am Don (Teatralnaya Square), Kaliningrad (Central Square), Jekaterinburg (Mayakovsky Central Park of Entertainment and Culture), Samara (Kuybyshev Square), Saransk (Sovetskaya Square)