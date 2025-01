Das FIFA Fan Festival™ ist eine offizielle Veranstaltung bei FIFA-Wettbewerben und erste Adresse für Fans aus aller Welt, wo sie ihre Begeisterung teilen und gemeinsam die einzigartige Atmosphäre der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ und der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ geniessen können. Das FIFA Fan Festival™ gehört im gastgebenden Land und an jedem Spielort zum WM-Erlebnis einfach dazu. Ob eingefleischte oder sporadische Fussballfans oder Liebhaber von Musik, gutem Essen oder Kultur – hier können alle den Fussball in festlicher Atmosphäre ganz neu erleben. Wie bei früheren Turnieren findet auch bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ in Kanada, Mexiko und den USA sowie bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien ein FIFA Fan Festival™ statt. Mehr zum bevorstehenden FIFA Fan Festival™ in Kanada, Mexiko und den USA ist auf FIFA.com zu finden.