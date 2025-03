Das FIFA Fan Festival™ bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2027™ in Brasilien wird ein aufregender Mix aus Fussballfest und kulturellen Feierlichkeiten sein. Nach dem Erfolg der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Australien und Neuseeland ist dies die zweite Ausgabe des FIFA Fan Festivals™ bei einem FIFA-Frauenturnier. Ziel ist es, ein lebendiges Umfeld für Fans aus aller Welt zu schaffen und ihr WM-Erlebnis in neue Sphären zu hieven. Weitere Informationen werden demnächst auf FIFA.com veröffentlicht.