Seit sechs Ausgaben der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist das FIFA Fan Festival™ die grösste Fussballparty der Welt! Begonnen hat alles 2002 ... Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Korea/Japan 2002™ versammelten sich zahlreiche Fans, um die WM-Spiele gemeinsam ausserhalb der Stadien zu verfolgen. Diese spontanen Ansammlungen zeigten, dass die Fans die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ als kulturelle Grossveranstaltung gemeinsam mit Freunden und Familienangehörigen erleben wollten. Mit anderen Worten: Es ging um mehr als Fussball. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 2006™ in Deutschland wurde das FIFA Fan Festival™ ins offizielle WM-Programm aufgenommen. Bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft Südafrika 2010™ wurden nicht nur in Südafrika, sondern auch in sechs Grossstädten rund um die Welt Festivals organisiert. Die Euphorie wuchs weiter an, und so hatten die FIFA Fan Festivals™ nach der WM 2014 in Brasilien und der WM 2018 in Russland bei nur vier Ausgaben fast 40 Millionen Besucher verzeichnet! Auch die letzten beiden Ausgaben des FIFA Fan Festivals™ 2022 in Katar und 2023 in Australien und Neuseeland waren bei den Fans ein voller Erfolg. Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ in Katar zog über 1,86 Millionen Besucher aus der ganzen Welt an. Bei der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft™ in Australien und Neuseeland, bei der zahlreiche Rekorde aufgestellt wurden, verzeichnete das erste FIFA Fan Festival™ bei einem FIFA-Frauenturnier sogleich 770 000 Besucher.