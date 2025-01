Seit der Premiere des FIFA Fan Fest™ 2006 entwickelte sich das Event in den letzten vier Ausgaben mit fast 40 Millionen Besuchern aus aller Welt zu einem riesigen Erfolg. Die Events wurden mittlerweile an 52 Standorten auf fünf Kontinenten veranstaltet, u. a. in Städten wie Berlin, Kapstadt, Rio de Janeiro, Sydney, Mexiko-Stadt und Moskau. Das FIFA Fan Fest ist wesentlicher Bestandteil des WM-Erlebnis für nationale und internationaler Fans und ist mittlerweile auch eine starke Inhalts-, Kommunikations- und Werbeplattform für die FIFA, deren Geschäftspartner und Medienrechtshalter sowie die jeweiligen Gastgeberländer und Spielorte. Dieser Erfolg bildet die Grundlage für die Weiterentwicklung zum FIFA Fan Festival. Dahinter steht eine zukunftsorientierte Strategie mit einer unverwechselbaren Marke und einem neuen Namen, der den Charakter der Veranstaltung perfekt zum Ausdruck bringt - ein wahres Festival des Fussballs. Fussball ist mittlerweile ein kulturelles Erlebnis, das weit über die 90 Spielminuten hinausgeht. Er steht weltweit für Leidenschaft und persönliche Erlebnisse, kombiniert mit kreativem Flair sowie Elementen aus Musik, Kunst, Lifestyle und Mode.