Die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ist das bekannteste Fussballturnier der Welt, da sie Fans auf der ganzen Welt erreicht und begeistert. Wichtige Marken wie der FIFA WM-Pokal sind weltberühmt und mit ihrem enormen Wert ein Eckpfeiler des FIFA-Marketingprogramms. Die FIFA investiert daher viel Zeit und Mittel in den Schutz ihrer Marken, um die nötigen Einnahmen für ihre Technik-, Medizin-, Bildungs- und sonstigen Entwicklungsinitiativen sowie ihre Männer-, Frauen- und Jugendwettbewerbe zu sichern.

Schutz der WM-Marke

Die WM-Vorbereitungen beginnen schon lange vor dem ersten Spiel. Neben dem Bau der Stadien, der Verkehrsplanung und der Logistik geht es auch darum, eine einzigartige WM-Marke und ein einmaliges Turniererlebnis zu schaffen. Zu dieser Marke gehören in der Regel das offizielle Emblem, das offizielle Erscheinungsbild, das offizielle Maskottchen und möglicherweise ein offizieller Slogan, ein offizielles Poster, Poster der Spielorte usw. Von den ersten Vorbereitungen bis zum spannenden Finale und der Übergabe des FIFA WM-Pokals benötigt der Wettbewerb eine starke Marke, die den Kern des Wettbewerbs und des gastgebenden Landes erfasst und gleichzeitig eine starke emotionale Bindung zu den Fans rund um die Welt erzeugt. Als Schirmherrin der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ muss die FIFA die Integrität der Veranstaltungs- und der FIFA-Marke schützen.

Geistiges Eigentum

Die FIFA entwickelt und schützt laufend eine grosse Bandbreite von Marken, einschliesslich Logos, Begriffen, Titeln, Symbolen und sonstiger Kennzeichen, die sie in Verbindung mit ihren Wettbewerben wie der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ oder sonstigen Tätigkeiten nutzt oder deren Nutzung sie durch die Vergabe von Lizenzen gestattet. Die offiziellen Immaterialgüterrechte, von denen unten einige Beispiele aufgeführt sind, sind in Gebieten auf der ganzen Welt urheberrechtlich, markenrechtlich und/oder in anderer Form und gesetzlich (z. B. durch das Gesetz gegen unlauteren Wettbewerb, Nachahmung oder andere massgebende Gesetze geschützt).

FIFA WM-Pokal™ offizielles Emblem der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft 26™ offizielles Emblem der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft 2023™ offizielles Emblem der FIFA WM 2022™

Die Immaterialgüterrechte bilden die Grundlage des FIFA-Marketingprogramms. Unsere Geschäftspartner (Sponsoren) investieren nur in unsere Veranstaltungen und Tätigkeiten, wenn sie die Immaterialgüterrechte und sonstige Möglichkeiten zur Anbindung an Veranstaltungen exklusiv nutzen dürfen. Wenn alle die Immaterialgüterrechte nutzen dürften, gäbe es keinen Grund mehr, Sponsor zu werden, sodass die FIFA letztlich nicht mehr in der Lage wäre, sich die nötigen Mittel für ihre Veranstaltungen und die weltweite Fussballförderung zu beschaffen. Die FIFA schützt deshalb ihre Rechte, indem sie gegen die unrechtmässige gewerbliche Nutzung ihrer Immaterialgüterrechte vorgeht. Sie unternimmt die nötigen verhältnismässigen Schritte bei Verstössen, um ihr Marketingprogramm zu schützen und ihre Rechte und ihren Anspruch auf ihre Immaterialgüterrechte nicht zu verlieren.

Verbotene Marketingaktionen

(Trittbrettaktionen)

Trittbrettaktionen sind verbotene Marketingaktionen, die ohne Erlaubnis des Veranstaltungsorganisators durch Vortäuschen einer Geschäftsbeziehung und/oder Werbepräsenz unerlaubt vom Interesse und Renommee einer Veranstaltung zu profitieren versuchen. Eine Trittbrettaktion liegt typischerweise vor, wenn eine Marke versucht, sich direkt an eine Grossveranstaltung anzubinden, sei es durch Werbung oder PR-Aktionen, bei denen Turnierbezeichnungen verwendet oder Tickets verschenkt/verlost werden, oder durch kreative Kampagnen, bei denen mit bildlichen oder begrifflichen Bezügen nur indirekt eine Verbindung zum Turnier hergestellt wird. Marketingaktionen von Nichtsponsoren, die durch physische Präsenz vor Ort oder in der Nähe der Austragungsorte (z. B. Stadien) vom enormen öffentlichen Interesse an der Veranstaltung profitieren wollen, gelten ebenfalls als Trittbrettaktionen. Ziel aller verbotenen Marketingaktionen ist kostenlose Werbung. Beim Markenschutz zielt die FIFA insbesondere auf Trittbrettaktionen, weil sie das FIFA-Marketingprogramm unmittelbar gefährden, indem sie das offizielle Sponsoring abwerten. Hinter der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ steckt ein enormer Aufwand zur Weiterentwicklung und Bewerbung des Turniers, der ohne die finanzielle Unterstützung durch die FIFA-Geschäftspartner nicht möglich wäre. Trittbrettfahrer versuchen, vom Wert und vom positiven Image der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ zu profitieren, ohne zur Wettbewerbsorganisation beizutragen.

Gewährleistung eines positiven Fanerlebnisses

Diese Unternehmen zielen auf die Fans, die die WM-Stadien oder das FIFA Fan Festival™ besuchen, indem Werbe- oder PR-Teams vor Ort vielfach Flugblätter oder Markenartikel verteilen, um sich vor einem weltweiten Milliardenpublikum und vor Ort Markenpräsenz zu verschaffen. Diese Aktionen spielen mit der Begeisterung der Fans und missbrauchen sie für die Geschäftsinteressen von Nichtsponsoren. Der FIFA-Markenschutz garantiert den Fans bei der FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ein positives, sicheres und kurzweiliges Erlebnis rund um die Stadien, ohne dass sie für verbotene Marketingaktionen missbraucht werden. Da sämtliche Marketingaktionen der FIFA-Geschäftspartner von der FIFA bewilligt werden müssen, können die Fans sicher sein, dass sie die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ ohne exzessive Werbung so richtig geniessen können.

Gefälschte Waren

Die FIFA betreibt ein weltweites Lizenzprogramm, das Fans die Möglichkeit bietet, sich mit den FIFA-Turnieren zu identifizieren und offizielle Souvenirs zu kaufen. Allerdings gibt es auch Unternehmen, die Produkte mit FIFA-Immaterialgüterrechten produzieren, ohne dafür die nötige Lizenz zu besitzen. Für uns sind alle unerlaubten Produkte Fälschungen. Fälschungen sind oftmals an der minderen Qualität zu erkennen. Zudem kann es sein, dass sie unter einem anderen Markennamen verkauft werden und/oder nicht die korrekten Echtheitsmerkmale offizieller Produkte tragen (wie das Logo für offizielle FIFA-Lizenzprodukte auf Etiketten oder eingewobenen Labels, Hologramme, rechtlicher Hinweis usw.). Fälschungen können verschiedenste Produkte sein, z. B. Kleidung, Spielzeug, Fussbälle, Schreibwaren, Schuhe oder Souvenirs wie Pins, Schlüsselanhänger, Nachbildungen des FIFA WM-Pokals und andere Produkte mit den FIFA-Immaterialgüterrechten. Im Kampf gegen Fälschungen arbeiten wir mit Zoll- und Strafverfolgungsbehörden weltweit zusammen. Wenn wir von der Herstellung, dem Vertrieb oder dem Verkauf von Produkten mit unerlaubten Nachbildungen von FIFA-Immaterialgüterrechten erfahren, ergreifen wir die nötigen Schritte, um die Aktionen zu unterbinden. Offizielle Lizenzprodukte garantieren Produktqualität sowie ethische Geschäftsstandards und Arbeitsbedingungen, die unter anderem auch Kinderarbeit verhindern. Solche Garantien gelten auch für die Materialien, die bei der Herstellung der offiziellen Lizenzprodukte verwendet werden, dies im Gegensatz zu Fälschungen, die mangels Qualitätsstandards ernsthafte Gesundheitsrisiken bergen können.

FIFA-Massnahmen zum Markenschutz

Beim Schutz unserer Marken und der Exklusivrechte unserer Sponsoren verwenden wir Augenmass und stützen uns auf drei Pfeiler, die auf Vorbeugung und Sensibilisierung setzen, damit Probleme gar nicht erst entstehen. Natürlich kontrollieren wir den Markt auch nach Verstössen und ergreifen die entsprechenden Schritte. Falls nötig nutzen wir alle uns zur Verfügung stehenden rechtlichen Möglichkeiten, um unsere Rechte durchzusetzen, achten dabei aber jederzeit auf Verhältnismässigkeit.

Kommunikation

Wir konzentrieren uns in allererster Linie darauf, das Bewusstsein für unsere Immaterialgüterrechte und die für die gewerbliche Anbindung an die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ geltenden Einschränkungen zu schärfen. Mit breit angelegten Aufklärungskampagnen möchten wir die „arglose“ unzulässige Nutzung offizieller Marken oder gewerbliche Anbindungen an die FIFA Fussball-Weltmeisterschaft™ verhindern und die Öffentlichkeit, die Wirtschaft, die Karteninhaber und andere Interessengruppen über die geltenden Bestimmungen informieren.

Kontrolle

Mit verschiedenen Massnahmen versucht unser Markenschutzteam, Verletzungen von FIFA-Rechten aufzudecken. So überwachen wir etwa rund um die Welt aktiv die Markenschutzregister, um die Exklusivität unserer Marken zu schützen und zu bewahren. Ebenso kontrollieren wir den digitalen Raum, einschliesslich Onlinemarktplätzen und sozialer Medien, auf Verstösse und tauschen uns weltweit aktiv mit Zollbehörden aus, um Sendungen mit gefälschten Waren aufzuspüren. Ein weiteres Mittel ist die Einrichtung von sauberen Zonen rund um die Stadien und an anderen Veranstaltungsorten zum Schutz der Integrität unseres Marketingprogramms. Eine saubere Zone ist kein physisch abgesperrter Raum, sondern eine imaginär eingegrenzte Fläche, auf der an Spieltagen und an den Tagen zuvor Marketingaktionen unbefugter Unternehmen beschränkt sind. Die sauberen Zonen stützen sich auf lokale Gesetze oder Regelungen und bieten zusätzlichen Rechtsschutz vor verbotenen Marketingaktionen wie dem Verteilen von Werbeartikeln oder Flugblättern durch Nichtsponsoren oder unbefugte Händler, dem Verkauf gefälschter Produkte oder dem unzulässigen Verkauf von Tickets. Die FIFA versucht jedoch, die Auswirkungen auf lokale Geschäfte innerhalb einer sauberen Zone zu beschränken, indem sie auf den Normalbetrieb Rücksicht nimmt. So dürfen feste Geschäfte und/oder Geschäfte, die in einer sauberen Zone regelmässig tätig sind, ihr Kerngeschäft während des Turniers grundsätzlich fortsetzen, solange sie nicht gezielt versuchen, sich mit dem Turnier unrechtmässige Werbevorteile zu verschaffen. Viele ortsansässige Geschäfte um die Stadien herum und an anderen Veranstaltungsorten, zum Beispiel Bars, Restaurants und Lebensmittelgeschäfte, profitieren vielmehr von den sauberen Zone, da sie ortsfremde Unternehmen ausschliessen, insbesondere auch Opportunisten aus anderen Regionen und Ländern, die aus dem plötzlichen Zuschaueransturm auf Kosten der hiesigen Geschäfte Kapital schlagen wollen.

Durchsetzung

Beim Markenschutz setzen wir in erster Linie auf Aufklärung und Information statt auf Zwangsmassnahmen in Form rechtlicher Schritte und Sanktionen. Wir suchen lieber den direkten Kontakt, um Verstösse zu unterbinden, den betreffenden Unternehmen zu erklären, wieso eine konkrete Situation problematisch ist, und eine einvernehmliche Lösung zu finden. Wenn der immaterielle Wert einer Veranstaltung und die damit verbundene öffentliche Aufmerksamkeit aber klar vorsätzlich missbraucht werden, kann die FIFA gezwungen sein, rechtliche Schritte einzuleiten, um die unzulässige Tätigkeit zu unterbinden und Schadenersatz zu fordern. Die FIFA ergreift solche rechtlichen Schritte in der Regel aber immer erst nach einer eingehenden Analyse der Absicht, des Ausmasses und der geschäftlichen Auswirkungen des jeweiligen Falls.

Ticketkontrolle