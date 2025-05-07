تعزيز تطوّر كرة القدم النسائية (مايو/أيار 2025)

FIFA يقدّم 13 برنامجاً لتطوير كرة القدم النسائية للاتحادات الوطنية الأعضاء

شهر حافل بأنشطة التطوير يعكس الازدهار المتزايد داخل الملاعب وخارجها

بوابة Inside FIFA تسلط الضوء على أبرز جهود التطوير في مناطق مختلفة حول العالم

يواصل FIFA العمل على مدار الساعة في مختلف أنحاء العالم لتحقيق هدف طموح يتمثل في الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. ويُعزَّز هذا الهدف عبر إطلاق 13 برنامجاً متخصصاً في تطوير كرة القدم النسائية، حيث يحق لجميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الـ211 في FIFA التقدّم للاستفادة من هذه المبادرات التي يقودها FIFA المسؤول عن اللعبة على مستوى العالم.

وفي خطوة جديدة لدفع عجلة النمو، قام FIFA مؤخراً بتجديد وتوسيع نطاق برنامج تطوير كرة القدم النسائية، ليؤكد التزامه المتواصل بدعم اللعبة. يمكن للاتحادات الأعضاء الاطلاع على مزيد من التفاصيل والمعلومات هنا. تستعرض بوابة Inside FIFA بعضاً من أبرز الأنشطة الأخيرة التي ساهمت في توسيع رقعة كرة القدم النسائية عالمياً.

بتسوانا

أعاد اتحاد بوتسوانا لكرة القدم تأكيد التزامه الراسخ بتطوير كرة القدم النسائية، من خلال تنظيم معسكر موسّع لفئة تحت 13 عاماً استمر على مدار ثمانية أيام، ضمن إطار حملة FIFA لتطوير كرة القدم النسائية.

وجاء هذا المعسكر كجزء من استراتيجية الاتحاد لتطوير كرة القدم على مستوى البراعم وتوفير مسارات احترافية للاعبات الواعدات، حيث أُقيم في مركز ليكيدي لكرة القدم بالعاصمة غابورون، المموَّل من برنامج FIFA Forward.

يُذكر أن برنامج كرة القدم من أجل المدارس من FIFA بدأ تطبيقه محلياً في بوتسوانا عام 2024، في حين كانت الناشطة الرائدة في دعم كرة القدم النسائية في البلاد، تشولوفيلو سيتلوكو، من بين المشارِكات في برنامج القيادة النسائية في كرة القدم الذي ينظمه FIFA. وأكدت أنه كان له بالغ الأثر في تمكين النساء وتعزيز حضورهن في اللعبة.وفي خطوة جديدة، يعتزم الاتحاد إطلاق دوري الشابات لفئة تحت 15 عاماً، بما يوفّر مساراً تدريجياً لصقل المواهب الشابة وتوسيع قاعدة المدربات.

كوسوفو

في كوسوفو، حصلت 30 مدربة محلية على دبلومة رخصة تدريب للفئة C من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، بدعم من برنامج FIFA للمنح التعليمية لإعداد المدربات. وأُقيم حفل التخرج في العاصمة بريشتينا، في إطار استراتيجية اتحاد كوسوفو لكرة القدم لتطوير كرة القدم النسائية خلال الفترة من 2024 حتى 2028، والتي تهدف إلى تأهيل الكفاءات النسائية ورفع مستوى التدريب محلياً.

هندوراس

أكّد اتحاد هندوراس لكرة القدم تركيزه على بناء جيل جديد من اللاعبات من خلال تنفيذ برنامج تطوير الدوريات من FIFA في العاصمة تيغوسيغالبا. وقد تم تنفيذ البرنامج ضمن بطولة فئة تحت 13 عاماً للفتيات، مع أمل بتوسيعها مستقبلاً لتشمل فئات تحت 15 وتحت 17 وتحت 20 عاماً. وتأتي هذه الخطوة امتداداً لعدة مهرجانات رياضية أُقيمت خلال الأشهر الماضية ضمن حملة FIFA لتطوير كرة القدم النسائية في أنحاء مختلفة من هندوراس التي تقع في أمريكا الوسطى.

وفي هذا الصدد، قال مدير التطوير في اتحاد هندوراس لكرة القدم كريستيان أليسا: "رؤيتنا بعيدة المدى لكرة القدم النسائية في هندوراس تكمن في توفير فرص متواصلة للاعبات لخوض منافسات بشكل دوريّ، والحفاظ على وتيرة تدريب مستمرة بدعم من أندية الدوري، ما من شأنه أن يُمكّن الاتحاد من تأسيس منظومة متكاملة تغطي جميع الفئات العمرية الممكنة".

ترينيداد وتوباغو

يواصل اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم تعزيز زخمه في مسيرة بناء مستقبل كرة القدم النسائية، مع انطلاق الموسم الثالث من دوري G-League للفتيات. ويُعد هذا الدوري المحلي الرائد منصة تطويرية تستهدف الفتيات من سن 9 إلى 14 عاماً، ويهدف إلى توفير فرص حقيقية للانخراط في اللعبة، بدعم مباشر من برنامج FIFA لتطوير الدوريات.

وقد عمل الاتحاد خلال السنوات الماضية عن كثب مع FIFA ليصبح واحداً من أبرز المستفيدين من برامج تطوير كرة القدم النسائية المقدّمة للاتحادات الأعضاء.

وعن هذا الدوري، قالت مديرة كرة القدم النسائية في اتحاد ترينيداد وتوباغو لكرة القدم جينيل جيمس: "دوري G-League ليس مجرد مباريات... إنه حركة بكل ما تحمله الكلمة من معنى، حيث يوفّر بيئة ممتعة وآمنة وتنافسية تُلهم الفتيات ليعشقن اللعبة، فيما يساعدنا في الوقت ذاته على اكتشاف الجيل المقبل من اللاعبات المحليات".

أستراليا

مرة أخرى، سلّط النجاح الكبير لـ "أسبوع كرة القدم النسائية" في أستراليا الضوء على الأثر العميق لكأس العالم للسيدات FIFA 2023 خارج المستطيل الأخضر، وذلك تماشياً مع الهدف الاستراتيجي الثامن ضمن الأهداف العالمية للعبة للأعوام: 2023-2027.

ويُعد هذا الأسبوع مناسبة وطنية للاحتفاء بكل من يسهم في دفع عجلة نمو كرة القدم النسائية في البلاد، وقد بات إحدى المبادرات الرائدة على الساحة الأسترالية، حيث يكرّم ويدعم إسهامات النساء والفتيات على كافة مستويات الارتقاء باللعبة.

وقد شهد هذا العام سلسلة من الفعاليات تم فيها تحطيم أرقام قياسية، امتدت من الأندية المحلية إلى أعلى مستويات اللعبة، وتزامنت مع نهائيات الدوري الأسترالي للسيدات، التي تُوّج بها نادي سنترال كوست مارينرز لأول مرة في تاريخه.

وفي سياق متصل، يواصل برنامج FIFA للقيادة النسائية في كرة القدم إثبات جدواه، حيث تم مؤخراً تعيين هيذر غاريوك، اللاعبة الدولية الأسترالية السابقة والمشارِكة في البرنامج عام 2022، كرئيسة تنفيذية مؤقتة للاتحاد الأسترالي لكرة القدم. تجدر الإشارة إلى أن باب التقدّم لهذا البرنامج مفتوح حالياً عبر منصة FIFA Forward، وآخر موعد لتقديم الطلبات هو 13 يونيو/حزيران.

محطات تاريخية في شهر استثنائي لكرة القدم النسائية

شهد شهر مايو/أيار لحظات فارقة ستُسهم في رسم ملامح مستقبل كرة القدم النسائية، حيث صوّت مجلس FIFA بالإجماع على قرار تاريخي بزيادة عدد المنتخبات المشاركة في كأس العالم للسيدات FIFA™ من 32 إلى 48 منتخباً، وذلك بدءاً من نسخة عام 2031.

وقد أثبتت توسعة نسخة 2023 في أستراليا ونيوزيلندا (أوتياروا) إلى 32 منتخباً نجاحاً باهراً، ما يعزّز قناعة FIFA بأن هذه الخطوة الجديدة ستفتح الباب أمام عدد أكبر من الدول للاستفادة من برامج التطوير من FIFA، وتمهّد الطريق نحو تحقيق حلم الظهور في أعرق بطولة كرة قدم على الإطلاق.

وفي إطار الاستعداد لنسخة البرازيل 2027 – الأولى التي تستضيفها أمريكا الجنوبية – تم الإعلان رسمياً عن المدن الثمانية المضيفة في أجواء احتفالية.

أيقونات برازيلية تقدم المدن والملاعب المستضيفة لكأس العالم للسيدات FIFA™ 01:30

الاتفاق على هدف طموح لإيرادات كرة القدم النسائية

أعلن رئيس FIFA جياني إنفانتينو، عن هدف مالي غير مسبوق يتمثل في تحقيق مليار دولار أمريكي من العائدات عبر النسخ القادمة من كأس العالم للسيدات FIFA، مؤكداً أن هذه الإيرادات سيتم إعادة استثمارها بالكامل في تطوير كرة القدم النسائية حول العالم.