تطوير لعبة السيدات (نوفمبر/تشرين الثاني 2025)

FIFA يقدم 13 برنامجاً لتطوير كرة القدم للسيدات للاتحادات الأعضاء

شهر آخر حافل بالأنشطة في جميع أنحاء العالم في إطار العديد من برامج التطوير التي ينظمها FIFA

عودة تاريخية لأفغانستان إلى الساحة الدولية وتاريخ جديد في الفلبين

يعمل FIFA بجد في جميع أنحاء العالم للمساعدة في تحقيق هدف الوصول إلى 60 مليون لاعبة بحلول عام 2027. يرتكز هذا الهدف الطموح على 13 برنامجاً تنموياً مع جميع الاتحادات الأعضاء في FIFA البالغ عددها 211 اتحاداً مؤهلاً للتقدم بطلب للحصول على الدعم من FIFA.

قام FIFA مؤخراً بتجديد وتوسيع نطاق برنامج FIFA لتطوير المرأة في دفعة إضافية لكرة القدم للسيدات. يمكن العثور على معلومات إضافية عن الاتحادات الرئيسية هنا.

يستعرض موقع Inside FIFA بعضاً من الأنشطة الهامة التي تمت مؤخراً والتي ساعدت في تعزيز بصمة كرة القدم للسيدات على مستوى العالم فضلاً عن تقديم للسنة الاستثنائية الجارية.

أسبانيا

كانت فترة مزدحمة في مالقة في أواخر نوفمبر/تشرين الثاني، حيث استضافت المدينة الأندلسية الوحدة الأولى من دورة التدريب في كرة القدم للسيدات التي نظمها الاتحاد الملكي الإسباني لكرة القدم كجزء من برنامج بناء قدرات المسؤولات للإداريين التابع لـFIFA. تزامن هذا الحدث مع مباراة نصف نهائي دوري الأمم الأوروبية بين إسبانيا والسويد في ملعب لا روزاليدا في مالقة، والتي فازت فيها بطلات العالم بنتيجة 4-0 وتأهلن في النهاية إلى النهائي هذا الشهر، حيث سيسعى لا روخا إلى الاحتفاظ باللقب.

وأكد رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم رافائيل لوزان التزام منظمته بمواصلة تطوير كرة القدم للسيدات "الكلمات والإيماءات لا تكفي؛ فقط من خلال إجراءات واضحة وحاسمة يمكننا تحقيق التوطيد الكامل لكرة القدم للسيدات. هناك التزام قوي لا يمكن إيقافه بهذه القضية."

اليونان

واصلت اليونان تركيزها على زيادة مشاركة النساء في كرة القدم من خلال استضافة مهرجان آخر لكرة القدم للفتيات في إطار حملة كرة القدم للسيدات لـFIFA. وهو أحدث حدث من بين العديد من الأحداث التي استضافها الاتحاد اليوناني لكرة القدم للفتيات اللواتي تتراوح أعمارهن بين 10 و16 سنة. أقيم هذا المهرجان في منطقة لاكونيا الصغيرة وركز على مشاركة الفتيات غير المسجلات، حيث حضرته أكثر من 100 فتاة.

أوغندا

حصلت أندية الدوري الأوغندي الممتاز للسيدات على دعم كبير في مجال المعدات الطبية والتقنية من الاتحاد الأوغندي لكرة القدم، بدعم من برنامج تطوير الدوريات التابع لـFIFA.

تم تسليم المعدات إلى جميع أندية الدوري الممتاز للسيدات البالغ عددها 12 نادياً خلال حفل أقيم في مجمع الاتحاد الأوغندي لكرة القدم في مينغو، حيث تلقى كل نادٍ معدات طبية مثل نقالات وحقائب طبية كاملة التجهيز، بالإضافة إلى معدات فنية تتراوح بين الكرات واللوحات التكتيكية. ويأتي ذلك في أعقاب حملة كرة القدم للسيدات لـFIFA في الدولة الواقعة في شرق أفريقيا في وقت سابق من هذا العام وحظيت بدعم قوي.

وقال إدغار واتسون سوبي، الرئيس التنفيذي لاتحاد أوغندا لكرة القدم "تُعدّ أوغندا اليوم نموذجاً لتنمية كرة القدم للسيدات المنظمة للعديد من الدول الأفريقية بفضل الدعم المستمر من FIFA والتنفيذ الاستراتيجي لهذا البرنامج من قبل اتحاد أوغندا لكرة القدم. ويظل اتحادنا ملتزماً بمواصلة هذا التقدم من خلال البناء على أسس البرنامج لتوسيع الفرص وتحسين عمليات الدوري وتعزيز الشمولية والتميز."

بوروندي

كان تمكين المرأة وتبادل المعرفة وزيادة عدد الإداريات محور الاهتمام خلال ورشة عمل بناء القدرات للإداريات التي نظمها الاتحاد البوروندي لكرة القدم بالتعاون مع FIFA. استضافت بوجومبورا، أكبر مدن البلاد، هذا الحدث الذي استمر خمسة أيام وشارك فيه ممثلون من جميع المقاطعات، وتولّت تنسيقه خبيرة FIFA ماري أنيل كوليه ومدربون محليون. تمت مناقشة موضوعات مثل القيادة، والتمويل، والتسويق، والاتصال، والرعاية، وترخيص الأندية، والتخطيط الاستراتيجي، والحماية، وصحة الرياضيات خلال أسبوع مثمر.

كأس العالم لكرة الصالات للسيدات الفلبين 2025 FIFA™

شهد يوم الجمعة 21 نوفمبر/تشرين الثاني 2025 انطلاق أحدث بطولة لـFIFA، مع بدء النسخة الأولى المرتقبة من كأس العالم لكرة الصالات للسيدات FIFA™. وهي المرة الأولى التي تستضيف فيها الفلبين بطولة من تنظيم FIFA، حيث تُقام هذه الفعالية التاريخية في ملعب فيلسبورتس أرينا في مانيلا.

حظي المغرب والأرجنتين بشرف المشاركة في المباراة الأولى من البطولة الجديدة، حيث سجلت آنا أونتيفيروس الهدف الأول في البطولة في فوز جنوب أمريكا بنتيجة 6-0. وخاضت الدولة المضيفة المباراة في وقت لاحق من المساء ضد بولندا بحضور رئيس FIFA جياني إنفانتينو، حيث حقق الزوار فوزاً بنفس النتيجة بفضل سلسلة من الأهداف المتتالية في الدقائق الأخيرة.

ورشة عمل FIFA الإقليمية لكرة القدم للسيدات في أفريقيا

دُعيت جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الأفريقي لكرة القدم البالغ عددها 54 إلى الرباط، المغرب، بهدف موحد يتمثل في النهوض بكرة القدم للسيدات. وكانت هذه الورشة الخامسة من أصل ست ورش عمل، بعد فعاليات مماثلة للاتحادات الوطنية الأعضاء في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم في عام 2024، بالإضافة إلى ورشة عمل الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في مقر FIFA في سبتمبر/أيلول 2025.

وقالت أليثا ماساكوي، مديرة كرة القدم للسيدات في الاتحاد الليبيري لكرة القدم "كانت ورشة العمل بمثابة قصة تتحول إلى واقع. لقد كانت تجربة رائعة حقاً، فأنا أعيش حلماً تحلم به كل فتاة ليبيرية. كان من الرائع رؤية بعض الوجوه القديمة، وإعادة التواصل وبناء علاقة جديدة."

وأضافت "أتعلم مهارات القيادة، كما تعرفت على تأثير نفسي وكيف يمكنني الاستفادة منه. كما أتعلم أيضاً سرد قصص الفتيات، وسرد قصتي، وسرد قصة كرة القدم للسيدات بشكل عام، وكيف يُمكننا تعزيز قصة أفريقيا."

ورشة عمل FIFA الإقليمية لكرة القدم للسيدات لأفريقيا في الرباط، المغرب Previous 01 / 08 The gathering brought together representatives from all 54 FIFA Member Associations in CAF to collaborate and share knowledge 02 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa listen to a presentation 03 / 08 A presentation is given during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 04 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa pose for a group photo 05 / 08 Participants of the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 06 / 08 A presentation is given during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa 07 / 08 Group photo during the FIFA Women’s Football Regional Workshop for Africa in Rabat, Morocco 08 / 08 FIFA President Gianni Infantino poses for selfies Next

تصفيات كأس العالم للسيدات FIFA

يتزايد الزخم نحو كأس العالم للسيدات البرازيل 2027 FIFA™ مع انطلاق تصفيات أمريكا الجنوبية. وبدعم من FIFA، إنها المرة الأولى التي يستضيف فيها هذا الاتحاد القاري مسابقة مستقلة. ستشهد بطولة دوري الأمم للسيدات لأمريكا الجنوبية لعب المنتخبات مباريات ذهاباُ وإياباً لتحديد التأهل، مما يخلق المزيد من فرص اللعب التنافسية في القارة. كولومبيا هي الدولة الوحيدة التي تتمتع بسجل مثالي بعد جولتين، بينما تجلس تشيلي والأرجنتين وفنزويلا على أربع نقاط لكل منها. مع عدم تنافس البرازيل، تتنافس تسع دول على بطاقتين تلقائيتين لكأس العالم للسيدات FIFA الأولى التي تُقام في قارة أمريكا الجنوبية. سيتقدم الفريقان التاليان الأفضل ترتيباً إلى المباريات الفاصلة بين الاتحادات القارية.

على الجانب الآخر من المحيط الهادئ، تستضيف جزر كوك هذا الأسبوع الجولة الأولى من تصفيات أوقيانوسيا المؤهلة لكأس العالم للسيدات FIFA، والتي تضم أيضًا جاراتها البولينيزية ساموا الأمريكية وتاهيتي وتونغا. سيتأهل منتخب واحد إلى الدور الثاني من التصفيات الذي سيضم ثمانية منتخبات العام المقبل. سيتأهل الفائز بالمجموع إلى نهائيات البرازيل 2027، بينما يتأهل صاحب المركز الثاني إلى الأدوار الإقصائية بين الاتحادات القارية.

بالنسبة لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي، من المقرر أن تنطلق المرحلة التمهيدية لبطولة Concacaf السيدات 2026 هذا الشهر. وبدعم من FIFA، يُشارك عدد قياسي من المنتخبات في التصفيات، حيث تتنافس 29 دولة على التأهل للبطولة المُجددة العام المقبل. في ختام تصفيات Concacaf للسيدات، ستنضم المنتخبات الستة الفائزة بالمجموعات إلى الولايات المتحدة وكندا (أعلى منتخبين تصنيفاً) في بطولة Concacaf للسيدات المكونة من ثمانية منتخبات. ستحجز المنتخبات الأربعة المتأهلة إلى نصف النهائي مكانها في كأس العالم للسيدات FIFA، بينما يتنافس منتخبان آخران في الأدوار الفاصلة بين الاتحادات القارية.

في غضون ذلك، أُجريت قرعة تصفيات الاتحاد الأوروبي لكرة القدم في 4 نوفمبر/تشرين الثاني، وشهدت مواجهة إسبانية - إنجليزية بعد لقائهما في نهائي تصفيات أستراليا ونيوزيلندا 2023. يُمنح أحد عشر مقعداً في التصفيات المباشرة، بالإضافة إلى تذكرة واحدة لمباريات الملحق القاري.

بطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات

شهدت البطولة التي أُقيمت في المغرب تمثيل أفغانستان على الساحة الدولية لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات من قبل منتخب أفغانستان الموحد للسيدات، كجزء من بطولة FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025. كانت مشاركة الفريق، التي برزت بفوزه 7-0 على ليبيا، جزءاً من استراتيجية FIFA متعددة الركائز للعمل من أجل كرة القدم الأفغانية للسيدات.

الهند

استمرّ عامٌ مُبهرٌ لكرة القدم للسيدات الهندية بلا هوادة الشهر الماضي، حيث تأهلت الدولة الجنوب آسيوية إلى كأس آسيا للسيدات تحت 17 سنة 2026. جاء ذلك عقب تأهلها سابقًا إلى كأس آسيا للسيدات 2026 وكأس آسيا للسيدات تحت 20 سنة 2026، مُسجّلةً بذلك أول فوزٍ للهند في البطولات الثلاث في دورةٍ واحدة. وستُتاح للهند الآن فرصة التأهل إلى بطولات FIFA المُقبلة.