تعيين شركة Verizon راعياً رسمياً لخدمات الاتصالات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ وداعماً رسمياً لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بين FIFA والشركة العالمية المتخصصة في شبكات الاتصال
ستعمل Verizon على خلق تجارب فريدة قبل وأثناء وبعد كأس العالم 26 FIFA™، مع توفير أحدث شبكات الاتصال في الملاعب
سيضمن هذا التعاون لمختلف الجهات المعنية إمكانية متابعة كل صغيرة وكبيرة خلال البطولة
تم الإعلان اليوم عن إبرام اتفاقية بين Verizon وFIFA، حيث تم بموجبها تعيين والشركة العالمية المتخصصة في شبكات الاتصال راعياً رسمياً لخدمات الاتصالات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ التي ستقام بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وداعماً رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™.
فبناءً على السمعة التي تحظى بها كشريك مفضل لكبريات الفعاليات الرياضية والترفيهية، ستتولى Verizon في المرحلة المقبلة تعزيز تجربة كأس العالم FIFA بالنسبة للجماهير واللاعبين ووسائل الإعلام ومختلف الجهات المعنية الأخرى، علماً أن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والشركة المتخصصة في شبكات الاتصالات عبر العالم، إذ ستلعب خدمات Verizon دوراً رئيسياً في مجال الاتصال بملاعب كأس العالم FIFA 2026™ وبقية المواقع الرسمية ومختلف العمليات المتعلقة بالبطولة.
وفي هذا الصدد، قال هانز فيستبرغ، رئيس مجلس إدارة شركة Verizon ومديرها التنفيذي: "إن كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA عبارة عن حدثين تلتقي فيهما مجتمعات تمثل مختلف أرجاء العالم ولها شغف مشترك باللعبة"، مضيفاً أن "Verizon ملتزمة بتعزيز التجارب التي تحظى بحب الجماهير، سواء داخل الملاعب أو أثناء التنقل، إذ ستعزز شراكتنا مع FIFA هذا الاتصال لعشاق كرة القدم في شتى أنحاء العالم، كما ستتيح الاستمتاع بتجربة فريدة لا يمكن أن تقدمها سوى شركة Verizon". من جهته، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: كرة القدم تُوحِّد العالم، ولتوحيد العالم لا بد من ضمان إمكانية الاتصال للجميع، ولذا تنضم إلينا Verizon في هذه الرحلة التي نسعى من خلالها إلى جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، حيث ستعمل على إنشاء الشبكة التي سيتواصل من خلالها المشجعون واللاعبون والشركاء ووسائل الإعلام على حد سواء خلال عام 2026. فنحن نؤمن بقوة الوحدة، ونحن متحمسون معاً إزاء انخراط Verizon في هاتين البطولتين التاريخيتين، وإزاء إمكانية المساعدة في تطوير اللعبة عبر العالم من خلال ذلك".
شركة Verizon راعياً رسمياً لخدمات الاتصالات في بطولة لكأس العالم FIFA 2026™ و كأس العالم للسيدات FIFA 2027™
01/07
Verizon named Official Telecommunications Sponsor
02/07
Verizon named Official Telecommunications Sponsor
يُذكر أن بطولة كأس العالم FIFA تعود إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمرة الأولى منذ عام 1994، علماً أن نسخة 2026 - التي تشارك في استضافتها أيضاً كندا والمكسيك - ستكون هي الأكبر في تاريخ الحدث الكروي الأبرز على صعيد لعبة الرجال، حيث ستشهد مشاركة 48 منتخباً وإجراء 104 مباريات في الإجمال. وبالشراكة مع FIFA، ستُساعد Verizon في تلبية احتياجات المشجعين واللاعبين والزوار في مختلف أنحاء البلدان الثلاثة المضيفة، وذلك من خلال توفير شبكات الاتصال اللازمة في الملاعب والمجتمعات المحلية والمدن، بما يضمن لهم الاتصال بجميع الأحداث والفعاليات ذات الصلة. كما ستضع Verizon برنامجاً خاصاً رهن إشارة المشجعين القادمين من الخارج، وذلك لضمان اتصالهم بشبكة Verizon لدى وصولهم إلى الولايات المتحدة وكندا، مع الحرص على ضمان اتصال موثوق لجميع الزوار. من جهتها، ستكون كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ هي النسخة العاشرة من البطولة، حيث ستشهد تنافس 32 منتخباً، علماً أن هذه هي المرة الأولى التي تحل فيها المسابقة ضيفة على البرازيل، التي ستُصبح بذلك أول دولة من أمريكا الجنوبية تستضيف فالحدث الكروي الأبرز على صعيد اللعبة النسائية، بينما استضافت الولايات المتحدة الأمريكية البطولة مرتين وفازت بها أربع مرات. وباعتبارها داعماً رسمياً في الولايات المتحدة لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™، ستعمل Verizon على خلق تجارب فريدة للمشجعين قبل وأثناء وبعد المباريات، وذلك من خلال إقامة مجموعة من الأنشطة والفعاليات، وتخصيص هدايا فريدة وتنظيم لقاءات بين الجماهير واللاعبات قبل البطولة، وغير ذلك من الأحداث الترفيهية المسلية.