تعيين شركة Verizon راعياً رسمياً لخدمات الاتصالات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ وداعماً رسمياً لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™

هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بين FIFA والشركة العالمية المتخصصة في شبكات الاتصال

ستعمل Verizon على خلق تجارب فريدة قبل وأثناء وبعد كأس العالم 26 FIFA™، مع توفير أحدث شبكات الاتصال في الملاعب

سيضمن هذا التعاون لمختلف الجهات المعنية إمكانية متابعة كل صغيرة وكبيرة خلال البطولة

تم الإعلان اليوم عن إبرام اتفاقية بين Verizon وFIFA، حيث تم بموجبها تعيين والشركة العالمية المتخصصة في شبكات الاتصال راعياً رسمياً لخدمات الاتصالات في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ التي ستقام بكل من كندا والمكسيك والولايات المتحدة الأمريكية، وداعماً رسمياً في الولايات المتحدة الأمريكية لبطولة كأس العالم للسيدات FIFA 2027™.

فبناءً على السمعة التي تحظى بها كشريك مفضل لكبريات الفعاليات الرياضية والترفيهية، ستتولى Verizon في المرحلة المقبلة تعزيز تجربة كأس العالم FIFA بالنسبة للجماهير واللاعبين ووسائل الإعلام ومختلف الجهات المعنية الأخرى، علماً أن هذا الاتفاق هو الأول من نوعه بين الاتحاد الدولي لكرة القدم والشركة المتخصصة في شبكات الاتصالات عبر العالم، إذ ستلعب خدمات Verizon دوراً رئيسياً في مجال الاتصال بملاعب كأس العالم FIFA 2026™ وبقية المواقع الرسمية ومختلف العمليات المتعلقة بالبطولة.

وفي هذا الصدد، قال هانز فيستبرغ، رئيس مجلس إدارة شركة Verizon ومديرها التنفيذي: "إن كأس العالم FIFA وكأس العالم للسيدات FIFA عبارة عن حدثين تلتقي فيهما مجتمعات تمثل مختلف أرجاء العالم ولها شغف مشترك باللعبة"، مضيفاً أن "Verizon ملتزمة بتعزيز التجارب التي تحظى بحب الجماهير، سواء داخل الملاعب أو أثناء التنقل، إذ ستعزز شراكتنا مع FIFA هذا الاتصال لعشاق كرة القدم في شتى أنحاء العالم، كما ستتيح الاستمتاع بتجربة فريدة لا يمكن أن تقدمها سوى شركة Verizon". من جهته، قال رئيس FIFA جياني إنفانتينو: كرة القدم تُوحِّد العالم، ولتوحيد العالم لا بد من ضمان إمكانية الاتصال للجميع، ولذا تنضم إلينا Verizon في هذه الرحلة التي نسعى من خلالها إلى جعل كرة القدم لعبة عالمية بحق، حيث ستعمل على إنشاء الشبكة التي سيتواصل من خلالها المشجعون واللاعبون والشركاء ووسائل الإعلام على حد سواء خلال عام 2026. فنحن نؤمن بقوة الوحدة، ونحن متحمسون معاً إزاء انخراط Verizon في هاتين البطولتين التاريخيتين، وإزاء إمكانية المساعدة في تطوير اللعبة عبر العالم من خلال ذلك".

شركة Verizon راعياً رسمياً لخدمات الاتصالات في بطولة لكأس العالم FIFA 2026™ و كأس العالم للسيدات FIFA 2027™ Previous 01 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor 02 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor 03 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor 04 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor 05 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor 06 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor 07 / 07 Verizon named Official Telecommunications Sponsor Next