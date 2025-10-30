الصحفيون الشباب يكتسبون خبرة قيِّمة في بطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™

في إطار برنامج المراسلين الشباب الذي أقيم برعاية FIFA والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، شارك 13 صحفياً شاباً في تغطية البطولة برُمتها

هذه هي المرة الخامسة التي تشهد إدراج البرنامج ضمن إحدى بطولات كأس العالم التي يُنظِّمها FIFA، والأولى على مستوى بطولة من فئة تحت 20 سنة

هنَّأ رئيس FIFA جياني إنفانتينو الصحفيين في اليوم الختامي للمسابقة

كانت بطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™ تجربة تعليمية لا تُنسى بالنسبة للمشاركين في النسخة 13 لبرنامج المراسلين الشباب الذي أقيم برعاية FIFA والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية (AIPS)، والذي أتاح لهم إمكانية تغطية الحدث من بدايته وحتى يومه الختامي.

فخلال لقاء جمعه بالصحفيين الشباب المستفيدين من البرنامج في الملعب قُبيل المباراة النهائية التي دارت رحاها بين الأرجنتين والمغرب، وانتهت بتربع أشبال الأطلس على العرش العالمي، وجَّه رئيس FIFA جياني إنفانتينو سؤالاً بالقول: "هل استمتعتم؟"، فكان الجواب بالإجماع وبنبرة قاطعة لا غبار عليها: "نعم". ثم أضاف إنفانتينو: "كم أنا سعيد لسماع ذلك. احرِصوا دائماً على حماية اللعبة. يمكنكم الانتقاد، يمكنكم الثناء، يمكنكم كتابة أو قول ما تريدون، ولكن يجب عليكم الالتزام دائماً بحماية كرة القدم. أتمنى لجميعكم كل التوفيق والنجاح في مسيرتكم المهنية".

يُذكر أن الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية كان قد اختار 13 من المراسلين الشباب (ست نساء وسبعة رجال) من مختلف البلدان المشارِكة لتغطية بطولة كأس العالم تحت 20 سنة تشيلي 2025 FIFA™، علماً أن هذه التجربة شملت أيضاً دورة تدريبية في مجال الصحافة، وحلقات نقاش وورش عمل في جامعة الأميركتين بالعاصمة التشيلية سانتياغو.

وفي هذا الصدد، قال جياني ميرلو رئيس الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية: "نحن فخورون بتنظيم هذا البرنامج بدعم من FIFA، إذ نعتز بمنح الجيل الصاعد من الصحفيين فرصة اكتساب تجربة حقيقية حول ما يعنيه التواجد في كأس العالم FIFA، بداخل الملعب، والعمل والتعلُّم لا على مستوى تغطية أحداث كرة القدم فحسب، ولكن أيضاً اكتساب خبرات في مجال اشتغالنا و(اكتشاف) الجوانب الثقافية التي تنطوي عليها اللعبة".

فمنذ عام 2011، اكتسب العديد من المراسلين الشباب خبرة عملية قيِّمة بفضل هذه الشراكة مع FIFA، علماً أن العديد منهم مازالوا يستحضرون بفخر واعتزاز ما عاشوه من ذكريات خالدة في مختلف نسخ بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA، من أذربيجان 2012 إلى أوروغواي 2018، مروراً بالأردن 2016، ناهيك عن اللحظات الجميلة والتجارب الغنية التي لا تزال عالقة في أذهانهم من بطولة كأس العالم تحت 17 سنة الإمارات 2013 FIFA، علماً أن هذه هي المرة الأولى التي تشهد إدراج البرنامج ضمن بطولة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA.

هذا وقد تم توزيع المراسلين الشباب المشارِكين في البرنامج على المدن التشيلية الأربع المضيفة (سانتياغو وفالبارايسو ورانكاغوا وتالكا)، حيث اضطلعوا بتغطية المباريات والأنشطة اليومية، مما ساعدهم في تعلُّم كيفية العمل في المنطقة المختلطة ومتابعة مجريات اللعب من مقصورة الصحافة بمدرجات الملعب.

كما تعرَّفوا على ما ينطوي عليه عمل المراسلين في الأحداث الرياضية الكبرى، من تعلُّم كيفية ربط علاقات مفيدة والحصول على الأخبار وإيجاد القصص الملهِمة وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من مثل هذه التجارب، علماً أن مقالاتهم نُشرت على موقع الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وحساباته على منصات التواصل الاجتماعي، فضلاً عن المنابر الإعلام الوطنية للمشاركين المعنيين.

وفي إطار الأنشطة الأخرى التي ينظمها FIFA ضمن هذا البرنامج، شاركت المجموعة في حلقات نقاش ومؤتمرات صحفية مع عدد من الشخصيات التي اضطلعت بأدوار بارزة في تنظيم البطولة وإنجاحها، وعلى رأسها روبرتو غراسي رئيس قسم FIFA المعني ببطولات الشباب، وأعضاء مجموعة الدراسات الفنية FIFA، كما عملوا بشكل وثيق مع عدد من الفاعلين ذائعي الصيت، مثل خوان بابلو سورين، عضو مجلس صوت اللاعبين الذي يُعد من الأطراف الرئيسية التي تحمل مشعل الموقف المشترك للاعبي كرة القدم ضد العنصرية، فضلاً عن خايمي بيزارو، وزير الرياضة في الحكومة التشيلية.

“وفي هذا الصدد، قالت المراسِلة الشابة الأوكرانية ماريا موجاريفسكا (23 عاماً): "ستظل تجربتي في تشيلي محفورة بذاكرتي مدى الحياة. فقد كانت تجربة ملهمة ومليئة بالتجارب المفيدة في خضم حدث بهذا الحجم، ووسط حماس الصحفيين الشباب وخبرة كبار المهنيين من شتى أنحاء العالم".

وتابعت: "بفضل FIFA والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية، تمكّنتُ من الوقوف على ما يعنيه العمل في كأس العالم، من المباريات اليومية والمناطق المختلطة إلى كتابة مقالات في آجال ضيقة. قبل عام، لم أكن لأتخيل أنني سأتمكن من عيش تجربة كهذه، لكنني الآن في قمة السعادة بعدما أتيحت لي الفرصة لتحقيق ذلك".

وبدوره، لا يُخفي أليخاندرو رودريغيز أولوا بهجته حيال المشاركة في هذا البرنامج، حيث قال المراسل الكوبي البالغ من العمر 25 عاماً: "إنها تجربة تفوق حدود الوصف. لم أكن أدرك مدى تأثير هذا البرنامج إلا مع انطلاق الحصة الأولى. إنه عالم جديد بكل المقاييس، وسياق مختلف تماماً عمّا عرفته في مسيرتي حتى الآن. كلمة ’النموّ‘ تختصر كل ما يمثّله هذا المشروع بالنسبة لي، على المستويين المهني والشخصي".

من جانبها، حققت المغربية ماجدة سلطاني أقصى استفادة ممكنة من هذه المشاركة، التي شكّلت نقلة نوعية في مسيرتها الصحفية على الساحة المحلية.

وقالت المراسِلة البالغة من العمر 27 عاماً: "لقد منحتني هذه التجربة دفعة قوية إلى الأمام. "من خلال تغطية حدث عالمي بهذا الحجم، حظيتُ بقدر أكبر من الحضور والتقدير في الأوساط الصحفية، بل وتلقيت أيضاً ملاحظات إيجابية من المحررين الذين أتعامل معهم. فبالنظر إلى قلة الصحفيين المغاربة الحاضرين لتغطية الحدث من جهة، والأداء المذهل الذي قدّمه منتخبنا من جهة ثانية، كانت هذه التجربة مزيجاً مثالياً بكل المقاييس! وقد طبَّقتُ الدروس المستفادة من الأنشطة المنظمة برعاية الاتحاد الدولي للصحافة الرياضية وFIFA لتحسين طريقتي في كتابة التقارير، ما جعل التجربة مذهلة برمتها".

وفي ختام هذه التجربة الملهمة، سلَّم روبرتو غراسي شهادة تقدير على كل فرد من البعثة المشارِكة في هذا البرنامج، وذلك بملعب خوليو مارتينيز برادانوس قُبيل المباراة النهائية بين المغرب والأرجنتين.

المشاركون في برنامج المراسلين الشباب برعاية FIFA والاتحاد الدولي للصحافة الرياضية: ماجدة هدى سلطاني (Le360– المغرب)، نيكولاس أرافينا (Puerto Montt Digital Media وLa Cancha– تشيلي)، ماريانا فراغا دوارتي (TV Globo– البرازيل)، إتيان كاستيو هيرنانديز (Sicom Puebla وÁngulo 7– المكسيك)، إيتزل لونا (Tigo Sports– بنما)، فالنتينا فلوريس كوريا (Acord Antioquia– كولومبيا)، أليخاندرو رودريغيث أويولا (Tele Rebelde– كوبا)، روان حمدان الخميسي (الشرق الأوسط–السعودية)، إسماعيل لوبيز (Radio Marca– إسبانيا)، غابرييلي راغنيني (La Gazzetta dello Sport– إيطاليا)، تيبو لو بيسن (Émile وL’Équipe– فرنسا)، ماريا موجاريفسكا (الاتحاد الرياضي الأوكراني وUkraine Today و1+1 Media – أوكرانيا)، وسبنسر تومسِت (Crimson Tide Productions / NWBA – الولايات المتحدة).

المُرشدون التابعون للاتحاد الدولي للصحافة الرياضية: مارتن مازور (الأرجنتين) وريكاردو روماني (إيطاليا)