مجلس FIFA يقرّر زيادة المساهمات المالية للاتحادات الوطنية الأعضاء الـ 48 المشارِكة في كأس العالم FIFA 2026™

زيادة المساهمات المالية للاتحادات الوطنية الأعضاء المشارِكة في بطولة كأس العالم FIFA 2026™ إلى ما يناهز 900 مليون دولار أمريكي

اعتماد مبدأ البطاقات الحمراء في كأس العالم FIFA™ كعقوبة لمغادرة الملعب وتغطية الفم

السماح لفريق اللاجئات الأفغانيات بالمشاركة في بطولات FIFA

ونظراً إلى النجاح المالي الباهر الذي حققته هذه البطولة الرائدة، وافق مجلس FIFA على زيادة قيمة الموارد الموزَّعة على المنتخبات الـ 48 المشارِكة بنسبة 15%، أي ما يصل إلى 871 مليون دولار أمريكي. وهذه الأموال ستوزّع كالتالي:

أموال الاستعدادات: ستزداد من 1.5 مليون دولار أمريكي إلى 2.5 مليون دولار أمريكي

أموال التأهل: ستزداد من 9 ملايين دولار أمريكي إلى 10 ملايين دولار أمريكي

مساهمات إضافية للمنتخبات: مبالغ مالية لتغطية نفقات بعثات المنتخبات وزيادة عدد التذاكر لكلّ منتخب، ما يصل قيمته إلى أكثر من 16 مليون دولار.

كما ستستمرّ عملية توزيع العائدات على مجتمع كرة القدم بما يعود بالفائدة على جميع الاتحادات الوطنية الـ 211 الأعضاء في FIFA.

مجلس FIFA يرفع من قيمة التوزيع المالي القياسي لكأس العالم FIFA 2026™

وفي هذا الإطار، صرّح الرئيس إنفانتينو: "يشعر FIFA بالفخر لأنه الآن بأفضل حال على المستوى المالي، وهذا ما يسمح لنا بمساعدة الاتحادات الوطنية الأعضاء أكثر من أي وقت مضى، وهذا مثال على الطريقة التي يعتمدها FIFA لإعادة استثمار موارده في اللعبة".

مشاركة فريق اللاجئات الأفغانيات في بطولات FIFA

بعد إنشاء منتخب اللاجئات الأفغانيات الذي خاض مباراته الأولى ضمن فعالية "FIFA يوحّد: سلسلة السيدات لعام 2025"، وافق مجلس FIFA على إجراء تعديلات على لوائح الحوكمة من أجل السماح بمشاركة الفريق في بطولات FIFA الرسمية.

وأضاف الرئيس إنفانتينو: "نشعر بالفخر حيال المشوار الجميل الذي خاضه فريق اللاعبات الأفغانيات المتحدات، ونحن نسعى إلى تمكينهنّ من خلال هذه المبادرة، وكذلك تمكين جميع الاتحادات الوطنية الأعضاء الأخرى غير القادرة على تسجيل منتخباتها أو فرق تمثّلها في بطولات FIFA، من تحقيق ذلك بالتنسيق مع الاتحاد القاري ذي الصلة".

تعديل عملية إلغاء البطاقات الصفراء في كأس العالم FIFA 2026

بعد الأخذ بالاعتبار الشكل الموسّع للبطولة والمرحلة الإضافية في دور خروج المغلوب، وافق مجلس FIFA على التعديل الذي يتناول لوائح بطولة كأس العالم FIFA 2026™، والذي يقضي بإلغاء البطاقات الصفراء الفردية المسجلة في النهائيات عقب مرحلة المجموعات، ومجدداً، بعد مرحلة ربع النهائي.

الموافقة على تطبيق التعديلين على القوانين في كأس العالم FIFA 2026

وافق مجلس FIFA على تطبيق التعديلين على القوانين اللذين أُقرّا في الاجتماع الخاص للمجلس الدولي لكرة القدم (IFAB)، في بطولة كأس العالم FIFA 2026، بحيث يتناول التعديل الأول مغادرة اللاعبين أرضية الملعب اعتراضاً على قرار الحكم، أما التعديل الثاني فيطال اللاعبين الذين يغطّون أفواههم عند التحدّث مع منافسيهم أثناء المشادّات.

مسائل أخرى

عيّن مجلس FIFA أرمينيا وجورجيا لاستضافة كأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2029™. بالإضافة إلى ذلك، أكّد مجلس FIFA على تعيين الولايات المتحدة الأمريكية، وبالتحديد ميامي، لاستقبال مرحلة النهائيات من نسخة عام 2027 لكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™، التي ستُقام من 27 إلى 31 يناير/كانون الثاني من العام المقبل. كما جرت الموافقة أيضاً على لوائح كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات. وأكد مجلس FIFA أنّ بطولة كأس العالم تحت 17 سنة FIFA 2026™ المقرر إدراؤها في قطر، ستُنظّم من 19 نوفمبر/تشرين الثاني إلى 13 ديسمبر/كانون الأول من هذا العام.

وقد تمّت إضافة التواريخ التالية إلى رزنامة المباريات الدولية: بطولة كأس آسيا السعودية 2027: من 7 يناير/كانون الثاني إلى 5 فبراير/شباط 2027؛ بطولة الكأس الذهبية لاتحاد أمريكا الشمالية والوسطى والكاريبي 2027: من 19 يونيو/حزيران إلى 11 يوليو/تمّوز 2027؛ كأس الأمم الأفريقية 2027: من 19 يونيو/حزيران إلى 17 يوليو/تمّوز 2027.

وتبعاً لنظام FIFA الأساسي واللوائح المرعية الإجراء، تمّ التأكيد على إجراء الانتخابات الرئاسية لـ FIFA للولاية الممتدة من 2027 إلى 2031 ستجري أثناء كونغرس FIFA الـ 77، الذي سيُعقد في عام 2027، مع العلم أنّ الفترة الانتخابية ستنطلق في 30 أبريل/نيسان 2026.