ختام مبهر لبطولة "FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025" يتضمن كأسًا لتشاد وأول فوز لمنتخب الأفغانيات المتحدات

حدث FIFA الرائد في المغرب يقدم فُرصًا رائعة للاعبات من أجل التنافس في بطولة دولية معتمدة

بعد ثلاث مباريات، ستنضم تشاد البطلة وليبيا لتصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات للمرة الأولى.

منتخب الأفغانيات المتحدات يفوز بمباراته الأخيرة ويبني على الظهور الأول الملهم لأمته على الساحة العالمية لكرة القدم

اختتمت منافسات بطولة "FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025" بنجاح كبير ودرامي يوم السبت في مدينة برشيد المغربية، حيث تصدرت تشاد، التي لم تهزم، جدول الترتيب المكون من أربعة فِرق، مع تحقيق كل دولة من الدول المشاركة انتصارًا تاريخيًا.

وكانت أفغانستان من بين هذه الدول، حيث مثلها بشجاعة على الساحة الدولية لأول مرة منذ ما يقرب من أربع سنوات منتخب الأفغانيات المتحدات، وهو فريق من الرياضيات الصامدات تم إنشاؤه كجزء من استراتيجية FIFA متعددة الركائز من أجل كرة القدم السيدات في أفغانستان.

فبعد مرحلة الاختيار التي مرت بثلاث تجارب صيفية في أستراليا وإنجلترا، تشكل منتخب الأفغانيات المتحدات بسرعة تحت قيادة طاقم من المدربات ذوات الخبرة والداعمات بقيادة المدربة بولين هاميل من إسكتلندا والمساعدة شيلين بويسين من جنوب أفريقيا. واحتفلت لاعبات منتخب الأفغانيات المتحدات بهدف المنتخب الأول خلال المباراة الافتتاحية للبطولة التي خسرها منتخبهن أمام تشاد، قبل أن يسطّرن التاريخ يوم السبت على الملعب البلدي في برشيد، بالفوز الممتع على ليبيا بنتيجة 7-0.

وبتحقيق تشاد لثلاثة انتصارات في ثلاث مباريات، حصد المنتخب المركز الأول بعد الفوز المثير بنتيجة 1-0 على تونس في نهائي البطولة الذي أقيم يوم السبت. وهذه النتيجة قد تمثل مفاجئة على الورق – حيث تحتل تونس المركز 96 في تصنيف FIFA/Coca-Cola العالمي للسيدات وشاركت في كأسي الأمم الأفريقية للسيدات عام 2022 وعام 2024، بينما كانت تشاد غير مصنفة في بداية البطولة. لكن كرة قدم السيدات تنمو بسرعة البرق، وتزدهر المواهب في مناطق جديدة.

وهذه الإمكانات، وشغف الرياضيات باللعب والمشاركة، هي التي ألهمت FIFA لتدشين بطولة "FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025"، والتي تكرمت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم (FRMF) باستضافتها. هذا وقد كانت تونس هي المنتخب الوحيد المصنف عالميًا في برشيد. بينما مثلت البطولة أولى مشاركات منتخب الأفغانيات المتحدات، في حين كانت تشاد وليبيا من البرامج الناشئة والتي ستظهر في الصنيف العالمي لأول مرة عند إصدار نسخة ديسمبر.

لم يكن القصد من بطولة "FIFA يُوحِّد: سلسلة السيدات 2025" مجرد تتويج لفائز. بل كانت أسبوعًا كاملاً، شهد ست مباريات تحتفي بقدرة كرة القدم على التوحيد والإلهام، ناهيك عن شجاعة اللاعبات في السعي وراء طموحاتهن. وكانت أيضًا بمثابة تصريح قوي على التزام FIFA بتوسيع الدعم والوصول والفُرص التنافسية للاعبات كرة القدم في جميع أنحاء العالم. حقق كل فريق وكل رياضي شيئًا مهمًا في برشيد.

وكان من بين المتأثرين بتلك الأحداث رئيس FIFA جياني إنفانتينو، الذي كان أحد المتفرجين خلال الجولة الثانية. وقال للاعبات منتخب الأفغانيات المتحدات إنهن "في بداية قصة جميلة جدًا يكتبن سطورها بأنفسهن، ولعائلاتهن، وللعديد من الفتيات والنساء في جميع أنحاء العالم".

وبالفعل، كان المنتخب رائدًا في جميع النواحي، وتكون من 14 لاعبة مقيمة في أستراليا، وخمسة من المملكة المتحدة، واثنتين من كل من إيطاليا والبرتغال. هذا وقد شهد شهر مايو/أيار الماضي اعتماد FIFA رسميًا لاسم "منتخب الأفغانيات المتحدات" – الاسم الذي اختارته اللاعبات بأنفسهن – وذلك في خطوة تاريخية جاءت تتويجًا لجهود خطة شاملة امتدت عبر القارات، واستندت إلى مساهمات ممتدة من طاقم دولي يتمتع بالخبرة الواسعة وخبراء FIFA.

خلال معسكرات تجارب الأداء التي استمرت ثلاثة أسابيع، لعبت المشاركات في معسكرات الاختيار وتدربن، وتوفرت لهن إمكانية الوصول إلى الاستشارات والرعاية الصحية والمساعدة في الحماية وورش العمل حول بناء الفريق والتطوير الشخصي، بالإضافة إلى المساعدة في تحديد الفُرص المستقبلية في كرة القدم. كما كان الدعم الذي قدمه FIFA للاعبات متاحًا حتى لأولئك اللواتي لم يتم اختيارهن للانضمام إلى قائمة المنتخب النهائية.

هذا وقد أثبت منتخب الأفغانيات المتحدات إمكاناته مبكرًا، حيث تقدم في الدقيقة الرابعة على تشاد في المباراة الافتتاحية للبطولة بهدف من مانوج نوري. وتألقن طوال الأسبوع وخرجن بمعنويات عالية، تاركات برشيد حاملات ميداليات برونزية، كعضوات متميزات في عائلة كرة القدم العالمية، ومصدر إلهام لأولئك اللواتي يأملن في أن يحذن حذوهن.

وقالت قائدة منتخب الأفغانيات المتحدات، فاطمة سادات: "كنا ننتظر هذا الفوز ونحلم به". "لقد كانت لدينا العديد من التجارب الجميلة [في البطولة]. كنا مع جميع المنتخبات في عشاء FIFA، وكانت تلك اللحظة الأجمل على الإطلاق. وداخل الملعب، تعلمنا الكثير، ونحن ننمو، وبالنسبة للجيل القادم [من لاعبات أفغانستان]، سنكون مَن يعلمهن".