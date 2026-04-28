المجلس الدولي لكرة القدم يصادق بالإجماع على إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعبين الذين يغطون أفواههم للتستر على سلوك تمييزي

تم أيضاً اعتماد البطاقة الحمراء بحق اللاعبين الذين يغادرون ميدان الملعب احتجاجاً على قرار تحكيمي أو المسؤولين الذين يحرضون على ذلك

ستُطبَّق التدابير الجديدة في بطولة كأس العالم FIFA 2026™

في اجتماع خاص عُقد في فانكوفر بكندا، صادق المجلس الدولي لكرة القدم بالإجماع على تعديلين اقترح FIFA إدخالهما على قوانين اللعبة، وذلك للتصدي للسلوك التمييزي وغير اللائق.

وكما جرى الاتفاق عليه خلال الاجتماع العام السنوي للمجلس الدولي لكرة القدم، الذي انعقد في مارس/آذار الماضي، فقد جاءت هذه القرارات عقب مشاورات معمقة تحت قيادة FIFA وبمشاركة جميع الأطراف المعنية الرئيسية.

اجتماع خاص لمجلس إدارة الاتحاد الدولي لكرة القدم IFAB في فانكوفر، كندا

تغطية اللاعبين أفواههم أثناء المشادات مع المنافسين بحسب تقدير الجهة المنظمة للمسابقة، يجوز للحَكَم إشهار البطاقة الحمراء في وجه أي لاعب يغطي فمه أثناء مشادة مع منافس يدّعي على إثر ذلك تعرّضه إلى إساءة.

مغادرة اللاعبين ميدان اللعب احتجاجاً على قرار تحكيمي

بحسب تقدير الجهة المنظمة للمسابقة، يجوز للحَكَم معاقبة أي لاعب يغادر ميدان اللعب احتجاجاً على قرار تحكيمي، وذلك بإشهار البطاقة الحمراء في وجهه. وسينطبق هذا الحكم الجديد أيضاً على أي مسؤول في الفريق يحرّض اللاعبين على مغادرة ميدان اللعب.

يُعتبر الفريق الذي يتسبب في إلغاء المباراة خاسراً، من حيث المبدأ.

سيتم إبلاغ المنتخبات الـ48 المشارِكة في كأس العالم FIFA 2026™ بهذه التعديلات خلال الأسابيع المقبلة.