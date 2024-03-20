سلسلة FIFA™ ستحطّ رحالها على أرض محاربي الصحراء

الجزائر هي واحدة من خمس دول منظمّة للدورة الأولى من سلسلة FIFA™ للمباريات الودية

سيستضيف فريق الخُضر منتحبات بوليفيا وجنوب أفريقيا وأندورا

يُتوقّع أن تُحفِّز هذه الدورة التجريبية تطوّر كرة القدم الجزائرية

تسود أجواء إثارة كروية استثنائية في الجزائر، بعد إعلان أن البلاد ستكون إحدى خمس دول منظِّمة للدورة الأولى من سلسلة FIFA™ إذ ستستضيف منتخبات بوليفيا وجنوب أفريقيا وأندورا التي ستخوض سلسلة مواجهات ودية غير مسبوقة.

وفي مقابلة أجراها معه Inside FIFA، قال نجم خط وسط المنتخب الجزائري إسماعيل بن ناصر الذي سيغيب عن البطولة بسبب إحساسه ببعض الآلام، حيث قال: "سلسلة FIFA هي منافسة جديدة بالنسبة للعالم، وهي محصورة على دول قليلة خصوصاً بالنسبة للجزائر. سيساعدنا ذلك في تسليط الضوء على بلادنا وازدهارها، كما سيُسلّط ذلك الضوء على فرق بعينها أقل حضوراً من غيرها".

سلسلة FIFA لعام 2024™ | إسماعيل بن ناصر 01:13

"خطوة كبيرة إلى الأمام"

من جهته، قال ياسين براهيمي، مهاجم فريق محاربي الصحراء: "أعتقد أنها خطوة كبيرة إلى الأمام بالنسبة لنا كجزائريين في استضافة منتخبات من قارات مختلفة، مما يتيح لنا فرصة لإظهار القارة الأفريقية بشكل جيد، وعرض طبيعة كرة القدم الجزائرية، والهياكل الموجودة هنا".

يُدرك هذا النجمان في صفوف المنتخب الجزائري مدى الفرحة التي تجلبها مثل هذه البطولات الدولية للجماهير، بالإضافة لكونها مصدر إلهام للأجيال المقبلة. فعندما أحرج براهيمي عمالقة الكرة الألمانية في ثُمن نهائي كأس العالم FIFA البرازيل 2014™، كان زميله بن ناصر لا يزال مراهقاً في الخامسة عشر من العمر. وعن تلك الموقعة التي انتهت بهزيمة مشرفة بنتيجة 2-1 لصالح المانشافت في مدينة بورتو أليغري، قال لاعب إيه سي ميلانو: "كانت هزيمة احتفل بها الجزائريون وكأنها انتصار".

سلسلة FIFA لعام 2024™ | ياسين براهيمي 00:57

وأردف ابن السادسة والعشرين الذي نال جائزة أفضل لاعب في بطولة كأس الأمم الأفريقية 2019 إثر تتويج منتخبه باللقب: "لقد جعلونا فخورين. كانت تلك من أفضل مشاركات المنتخب الوطني على الإطلاق في منافسات كأس العالم، شعرنا بالفخر لكوننا جزائريين. كل ما أرجوه اليوم هو أن يتجاوز الجيل القادم الجيل الذي يسبقه، هذا ما نحاول تحقيقه بحضورنا إلى الجزائر من أجل المنتخب الوطني ومن أجل الجماهير الجزائرية كذلك. نحن نحاول أن نهديهم السعادة ونجعلهم فخورين".

انطلاقة جديدة

أما بالنسبة إلى براهيمي، فهو يعود إلى تشكيلة المنتخب الأول بعد غياب دام سنتين، وكله أمل أن يحقق النجاح في هذه البطولة الودية الجديدة، سلسلة FIFA™، وأمام خصم جديد كذلك متمثل بالمنتخب البوليفي. وقال اللاعب الفائز بكرة adidas الذهبية في بطولة كأس العرب FIFA 2021™: "مواجهة خصوم من قارات أخرى يلعبون بأساليب مختلفة سيجعلنا نخرج من منطقة راحتنا، والابتعاد عما نعرفه بالفعل، وعن تلك المباريات التي نلعبها في أفريقيا. لذا أعتقد أنه شيء إيجابي حقاً سيسمح لنا بالتقدم والتحسن".

ستكون المباراة أمام بوليفيا بمثابة انطلاقة مهمة بالنسبة للمدرب فلاديمير بيتكوفيتش الذي تم اختياره لتدريب "الخُضر" في 29 فبراير/شباط الماضي بهدف استرجاع السمعة المشرفة لكرة القدم الجزائرية التي استهلّت مشوار التأهل إلى كأس العالم FIFA 2026™ بشكل مثالي حتى الآن، بعد الفشل في التأهل إلى قطر ٢٠٢٢™ وإقصاء مبكر وظهور باهت في كأس الأمم الأفريقية 2023 مؤخراً.

اختبار دولي مهم

بالإضافة إلى الجانب الرياضي داخل المستطيل الأخضر، تُشكل سلسلة FIFA™ فرصة مميزة للاستمرار في تطوير وتحسين البنية التحتية للبلاد، وكان الرئيس الجديد للاتحاد الجزائري لكرة القدم وليد صادي قد التقى بالرئيس جاني إنفانتينو في مقر FIFA في زيوريخ، وأشار عندها صادي إلى أن بلاده تشهد "ثورة في البنية التحتية الرياضية وتشييد الملاعب بمعايير عالمية"، وأن الجزائر "مستعدة لاستضافة بطولات قارية ودولية".