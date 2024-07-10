برنامج FIFA Forward يساعد بلدان COSAFA في الحفاظ على زخمها

استفاد عدد من المنتخبات المشاركة في كأس COSAFA الأخيرة من دعم FIFA Forward

يدعم البرنامج مشاريع تطوير كرة القدم في الاتحادات الأعضاء الـ 211 في FIFA

سيوفر برنامج FIFA Forward 3.0 لكل اتحاد عضو ما يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي حتى عام 2026

كان لبرنامج FIFA Forward دوراً رئيسياً في كأس COSAFA التي أقيمت بين 11 اتحاداً عضواً في مجلس اتحادات كرة القدم في جنوب أفريقيا (COSAFA) وكانت كينيا ضيفاً في البطولة.

فازت أنغولا باللقب بعد فوزها على ناميبيا في النهائي في جكيبيرها بجنوب إفريقيا، لكن عدداً من المنتخبات الأخرى المتنافسة في البطولة تمكنت من جني ثمار الإعداد قبل البطولة بفضل برنامج FIFA Forward، الذي يدعم مشاريع تطوير كرة القدم في الاتحادات الـ 211 الأعضاء في FIFA.

ستوفر الدورة الثالثة لبرنامج FIFA Forward لكل اتحاد عضو ما يصل إلى 8 ملايين دولار أمريكي حتى عام 2026، وهو ما يعادل سبعة أضعاف ما حصلوا عليه عندما تم إطلاق المبادرة في عام 2016. كما ستوفر للاتحادات المناطقية/الإقليمية مثل COSAFA بمبلغ يصل إلى 5 ملايين دولار أمريكي لتنظيم مسابقات الرجال والسيدات والشباب.

وتعتبر كوسافا من المناطق التي تتمتع بإمكانيات كبيرة في كرة القدم للرجال والسيدات، والمسابقات هي مفتاح تطويرها. إنها تمنح البلدان منصة ممتازة لتطوير اللاعبين وروح الفريق وأسلوب اللعب، فضلاً عن منح الشباب تجربة مباريات الديربي في المنطقة. وقال سعيد علي سعيد عثمان، نائب رئيس اتحاد "كوسافا" لكرة القدم: "بالنسبة للبلدان الأعضاء في اتحاد "كوسافا"، فإن برنامج FIFA Forward هو هبة من السماء. إنه يجعل من الممكن تمويل جزء كبير من أنشطة الاتحادات. ويساهم هذا البرنامج بشكل كبير في تطوير كرة القدم وتقدم جميع لاعبيها، لا سيما الدول ذات الأوضاع الاقتصادية الهشة." وشكلت البطولة أيضاً فرصة لتعزيز تدريب حكام المنطقة على استخدام نظام حكم الفيديو المساعد (VAR)، في حين تمت دعوة حكام المباريات الذين تم اختيارهم لدورة الألعاب الأوليمبية لكرة القدم 2024 لتولي إدارة مباريات البطولة قبل انطلاق دورة الألعاب الأوليمبية في باريس (24 يوليو - 10 أغسطس).

بوتسوانا

قام المنتخب الوطني للرجال بضبط استعداداته للبطولة على ملعب من العشب الاصطناعي تم تركيبه في مركز ليكيدي الفني باستخدام ما يقرب من 400,000 دولار أمريكي من تمويل FIFA Forward. كما قدم برنامج FIFA Forward أيضاً ما يقرب من 480,000 دولار أمريكي لاتحاد بوتسوانا لكرة القدم لإنشاء دوري مستقل للرجال، وهو مشروع استفاد أيضاً من مشورة إدارة كرة القدم للمحترفين في FIFA، فضلا عن تمويل FIFA Forward أيضاً لإعادة إطلاق الدوريات الإقليمية في البلاد، لا سيما في أعقاب جائحة كوفيد-19، بدعم يزيد عن 297,000 دولار أمريكي، وكانت المبادرة حافزاً رئيسياً في رفع المعايير على مستوى البلاد.

ليسوتو

تمكّن اتحاد ليسوتو لكرة القدم من تزويد اللعبة الجميلة بمنصة قوية ومتطورة بفضل FIFA Forward. يستضيف مقر الاتحاد ومركزه الفني في العاصمة ماسيرو معسكرات المنتخب الوطني استعداداً للبطولات الكبرى، مثل كأس كوسافا بعد أن تم الانتهاء من العمل في بناء صالة رياضية وغرف تغيير الملابس بالإضافة إلى تركيب ملعب اصطناعي بفضل تمويل من FIFA Forward بأكثر من 700,000 دولار أمريكي. كما تم تشييد مقاعد للمشجعين وتجديد مبنى المكتب الرئيسي للاتحاد بتمويل إضافي قدره 314,000 دولار أمريكي.

السيشل

تستخدم منتخبات سيشيل الوطنية أرضية الملعب الاصطناعية التي تم تركيبها بفضل تمويل FIFA Forward بقيمة 580,300 دولار أمريكي في المركز الفني لاتحاد سيشيل لكرة القدم في لا ريتريتيه، الذي افتتحه رئيس FIFA جياني إنفانتينو خلال زيارته إلى أرخبيل المحيط الهندي في أبريل 2023. قدم FIFA Forward مبلغاً إضافياً قدره 564,500 دولار أمريكي لجعل ملعب ستاد لينيتي الوطني أقرب إلى تحقيق معايير الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF) وتمكينه من لعب مباريات تصفيات كأس العالم FIFA أو تصفيات كأس الأمم الإفريقية. كما استخدم اتحاد السيشل لكرة القدم 1.7 مليون دولار أمريكي من تمويل FIFA Forward لبناء جذور قوية للعبة في البلاد، ودعم تطوير بطولتي الدوري في البلاد من خلال مدفوعات مرتبطة بالأداء والمساعدة في تغطية التكاليف التشغيلية للأندية.

زامبيا

تمكّن رئيس FIFA إنفانتينو والأمين العام ماتياس غرافستروم من الوقوف بنفسيهما خلال زيارتهما إلى زامبيا في يونيو 2024 على التأثير الإيجابي الذي أحدثه برنامج FIFA Forward على تطوير كرة القدم في البلاد. تم استخدام ما يقرب من 100,000 دولار أمريكي لاستضافة بطولة COSAFA تحت 20 سنة 2019 وإعداد منتخب تحت 20 سنة لتلك البطولة، كما شارك لاعبان من منتخب 2019 في نسخة 2024. كانت البنية التحتية محور التركيز الرئيسي لاتحاد كرة القدم في زامبيا (FAZ) مع ما يقرب من 300,000 دولار أمريكي من أموال FIFA Forward لتجديد ملعب ديفيد كاوندا. ويجري حالياً تنفيذ أربعة مشاريع أخرى - ثلاثة تجديدات في الاستاد وبناء مركز إقامة للاعبين والطاقم الفني - بفضل دعم FIFA Forward بقيمة 1.2 مليون دولار أمريكي تقريباً.

جزر القمر