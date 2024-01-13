اتحاد ناميبيا لكرة القدم

اتحاد ناميبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.nfa.org.na

العنوان

Richard Kamuhuka Str.,

Soccer House,

Katutura,

P.O. Box 1345,

9000 WINDHOEK

Namibia

طرق التواصل

الهاتف: +264-61/265 691

البريد الإلكتروني:info@nfa.org.na

فاكس: +264-61/265 693

التنظيم

President

Robert SHIMOOSHILI

Acting General Secretary

Jochen TRAUT

Treasurer

Simeon ALFRED

Media And Communication Manager

Cassius MOETIE

Technical Director

Jaqueline SHIPANGA

National Coach Men

Collin BENJAMIN

National Coach Women

Paulus SHIPANGA

Chairperson of the Referees Committee

Erastus SHILUNGA

Head/Director of the Referees Department

Johannes HENDRICKS

Referee Coordinator

Absalom GOSEB

Futsal Coordinator

Titus KUNAMUENE

تصنيف ناميبيا

تصنيف منتخب ناميبيا للرجال
تصنيف منتخب ناميبيا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
105
فييتنام
فييتنام
فييتنام
1194.58
106
موريتانيا
موريتانيا
موريتانيا
1194.48
107
ناميبيا
ناميبيا
ناميبيا
1192.13
108
غواتيمالا
غواتيمالا
غواتيمالا
1188.17
109
مدغشقر
مدغشقر
مدغشقر
1187.63

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
124
جورجيا
جورجيا
جورجيا
1113.62
125
إثيوبيا
إثيوبيا
إثيوبيا
1109.59
126
ناميبيا
ناميبيا
ناميبيا
1108.07
127
زيمبابوي
زيمبابوي
زيمبابوي
1107.95
128
منغوليا
منغوليا
منغوليا
1103.77

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد ناميبيا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ناميبيا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ABIDJAN, IVORY COAST - JANUARY 13: FIFA President Gianni Infantino meets with Namibian Football Association President Robert Shimooshili during a visit to Ivory Coast for AFCON 2023 on January 13, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Segun Ogunfeyitimi - FIFA/FIFA via APO)
الرئيس
رئيس الاتحاد الناميبي لكرة القدم يحدد إستراتيجية الاتحاد في لقاء مع رئيس FIFA
١٣ يناير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
AUCKLAND, NEW ZEALAND - JULY 26: Jennifer Hermoso (2nd L) of Spain celebrates with teammates after scoring her team's second goal during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 Group C match between Spain and Zambia at Eden Park on July 26, 2023 in Auckland, New Zealand. (Photo by Hannah Peters - FIFA/FIFA via Getty Images)
التصنيف العالمي
الإسبانيات بطلات العالم يتربعن على عرش تصنيف FIFA
١٥ ديسمبر ٢٠٢٣
JUBA, SOUTH SUDAN - MAY 18: A general view during the FIFA Women’s Football Development Workshop on May 18, 2022 in Juba, South Sudan. (Photo by After Dawn Media/FIFA)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
Football 4 Schools - Namibia
المنظمة
كرة القدم للمدارس يحط الرحال بناميبيا
٩ أبريل ٢٠٢٣
أخبار متعلّقة
dpyosvrxfgxjcjfplb2t.jpg
البطولات
البحث عن المجد المحلي قبل الاختبار العالمي
vpndw6gsjuzxugu2nawd.jpg
البطولات
قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
caobrd6bxod6t8e3ycop.jpg
البطولات
صدامات عربية ساخنة والكاميرون تواجه كوت ديفوار
Draw assistant Samuel Eto'o draws Cameroon in African Zone draw at the Preliminary Draw of the 2018 FIFA World Cup in Russia at The Konstantin Palace
البطولات
الأعين شاخصة على القرعة الأفريقية
تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
تصفيات قطر 2022: ناميبيا 2-0 أريتريا (10 سبتمبر 2019)
ntirl5zvqsdm9875jsll.jpg
البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا