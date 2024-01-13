اتحاد ناميبيا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.nfa.org.na
العنوان
Richard Kamuhuka Str.,
Soccer House,
Katutura,
P.O. Box 1345,
9000 WINDHOEK
Namibia
طرق التواصل
الهاتف: +264-61/265 691
البريد الإلكتروني:info@nfa.org.na
فاكس: +264-61/265 693
التنظيم
President
Robert SHIMOOSHILI
Acting General Secretary
Jochen TRAUT
Treasurer
Simeon ALFRED
Media And Communication Manager
Cassius MOETIE
Technical Director
Jaqueline SHIPANGA
National Coach Men
Collin BENJAMIN
National Coach Women
Paulus SHIPANGA
Chairperson of the Referees Committee
Erastus SHILUNGA
Head/Director of the Referees Department
Johannes HENDRICKS
Referee Coordinator
Absalom GOSEB
Futsal Coordinator
Titus KUNAMUENE
تصنيف ناميبيا
تصنيف منتخب ناميبيا للرجال
تصنيف منتخب ناميبيا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
105
فييتنام
فييتنام
1194.58
106
موريتانيا
موريتانيا
1194.48
107
ناميبيا
ناميبيا
1192.13
108
غواتيمالا
غواتيمالا
1188.17
109
مدغشقر
مدغشقر
1187.63
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
124
جورجيا
جورجيا
1113.62
125
إثيوبيا
إثيوبيا
1109.59
126
ناميبيا
ناميبيا
1108.07
127
زيمبابوي
زيمبابوي
1107.95
128
منغوليا
منغوليا
1103.77
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد ناميبيا لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
استراتيجية كرة القدم للسيدات
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٩ نوفمبر ٢٠٢٣