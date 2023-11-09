اتحاد ليسوتو لكرة القدم

اتحاد ليسوتو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.lefa.co.ls

العنوان

Bambatha Tsita Sports Arena Old Polo,

P.O. Box 1879,

100 MASERU

Lesotho

طرق التواصل

الهاتف: +266/2231 1879

البريد الإلكتروني:ntatemohapi@lefa.co.ls

فاكس: +266/2231 0586

التنظيم

President

Salemane PHAFANE

Vice President

Khiba MOHOANYANE

Lebohang THOTANYANA

Matloko MAFANTIRI

Rantsubise MATETE

General Secretary

Mokhosi MOHAPI

Treasurer

Mokhosi MOHAPI

Media And Communication Manager

Thabo MARETLANE

Technical Director

Lehlohonolo THOTANYANA

National Coach Men

Leslie NOTSI

National Coach Women

Shalane LEHOHLA

Chairperson of the Referees Committee

Tebalo MPITI

Head/Director of the Referees Department

Sentso MOHAU

Referee Coordinator

Sentso MOHAU

تصنيف ليسوتو

تصنيف منتخب ليسوتو للرجال
تصنيف منتخب ليسوتو للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
146
بتسوانا
بتسوانا
بتسوانا
1064.50
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1057.05
148
ليسوتو
ليسوتو
ليسوتو
1047.27
149
إسواتيني
إسواتيني
إسواتيني
1045.88
150
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1040.77

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
174
ماكاو
ماكاو
ماكاو
850.91
175
السعودية
السعودية
السعودية
848.57
176
ليسوتو
ليسوتو
ليسوتو
841.53
177
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
838.58
178
بوروندي
بوروندي
بوروندي
829.84

١٥ مارس ٢٠٢٤