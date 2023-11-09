اتحاد ليسوتو لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.lefa.co.ls
العنوان
Bambatha Tsita Sports Arena Old Polo,
P.O. Box 1879,
100 MASERU
Lesotho
طرق التواصل
الهاتف: +266/2231 1879
البريد الإلكتروني:ntatemohapi@lefa.co.ls
فاكس: +266/2231 0586
التنظيم
President
Salemane PHAFANE
Vice President
Khiba MOHOANYANE
Lebohang THOTANYANA
Matloko MAFANTIRI
Rantsubise MATETE
General Secretary
Mokhosi MOHAPI
Treasurer
Mokhosi MOHAPI
Media And Communication Manager
Thabo MARETLANE
Technical Director
Lehlohonolo THOTANYANA
National Coach Men
Leslie NOTSI
National Coach Women
Shalane LEHOHLA
Chairperson of the Referees Committee
Tebalo MPITI
Head/Director of the Referees Department
Sentso MOHAU
Referee Coordinator
Sentso MOHAU
تصنيف ليسوتو
تصنيف منتخب ليسوتو للرجال
تصنيف منتخب ليسوتو للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
146
بتسوانا
بتسوانا
1064.50
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1057.05
148
ليسوتو
ليسوتو
1047.27
149
إسواتيني
إسواتيني
1045.88
150
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1040.77
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
174
ماكاو
ماكاو
850.91
175
السعودية
السعودية
848.57
176
ليسوتو
ليسوتو
841.53
177
غينيا-بيساو
غينيا-بيساو
838.58
178
بوروندي
بوروندي
829.84
١٥ مارس ٢٠٢٤
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