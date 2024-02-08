اتحاد جزر القمر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fedcomfoot.com
العنوان
Route d' Itsandra,
Boîte postale 798,
MORONI
Comoros
طرق التواصل
الهاتف: +269/763 26 66
البريد الإلكتروني:ffc@fedcomfoot.com
التنظيم
President
Said ATHOUMAN
General Secretary
Hamid MOHAMED
Treasurer
Said AHAMADI
Technical Director
Ayouba MOUSSA
National Coach Men
Stefano CUSIN
National Coach Women
Choudjay MAHANDHI
Chairperson of the Referees Committee
Bacar NOUSFANE
Head/Director of the Referees Department
Zeoudine ABDOU
Referee Coordinator
Zeoudine ABDOU
Futsal Coordinator
Ali FRANCOIS
تصنيف جزر القمر
تصنيف منتخب جزر القمر للرجال
تصنيف منتخب جزر القمر للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
119
تنزانيا
تنزانيا
1160.98
120
ليبيا
ليبيا
1159.51
121
جزر القمر
جزر القمر
1156.45
122
مالاوي
مالاوي
1149.40
123
إستونيا
إستونيا
1148.76
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
185
أروبا
أروبا
737.24
186
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
735.87
187
جزر القمر
جزر القمر
717.41
188
أنعويلا
أنعويلا
691.37
189
مدغشقر
مدغشقر
687.98
١٥ مارس ٢٠٢٤
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استراتيجية كرة القدم للسيدات
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٩ نوفمبر ٢٠٢٣