اتحاد جزر القمر لكرة القدم

اتحاد جزر القمر لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fedcomfoot.com

العنوان

Route d' Itsandra,

Boîte postale 798,

MORONI

Comoros

طرق التواصل

الهاتف: +269/763 26 66

البريد الإلكتروني:ffc@fedcomfoot.com

التنظيم

President

Said ATHOUMAN

General Secretary

Hamid MOHAMED

Treasurer

Said AHAMADI

Technical Director

Ayouba MOUSSA

National Coach Men

Stefano CUSIN

National Coach Women

Choudjay MAHANDHI

Chairperson of the Referees Committee

Bacar NOUSFANE

Head/Director of the Referees Department

Zeoudine ABDOU

Referee Coordinator

Zeoudine ABDOU

Futsal Coordinator

Ali FRANCOIS

تصنيف جزر القمر

تصنيف منتخب جزر القمر للرجال
تصنيف منتخب جزر القمر للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
119
تنزانيا
تنزانيا
تنزانيا
1160.98
120
ليبيا
ليبيا
ليبيا
1159.51
121
جزر القمر
جزر القمر
جزر القمر
1156.45
122
مالاوي
مالاوي
مالاوي
1149.40
123
إستونيا
إستونيا
إستونيا
1148.76

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
185
أروبا
أروبا
أروبا
737.24
186
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
جزر العذراء البريطانية
735.87
187
جزر القمر
جزر القمر
جزر القمر
717.41
188
أنعويلا
أنعويلا
أنعويلا
691.37
189
مدغشقر
مدغشقر
مدغشقر
687.98

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد جزر القمر لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جزر القمر لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

Comoros' forward Ahmed Mogni (L) celebrates after scoring his team's second goal during the Group C Africa Cup of Nations (CAN) 2021 football match between Ghana and Comoros at Stade Roumde Adjia in Garoua on January 18, 2022. (Photo by Daniel BELOUMOU OLOMO / AFP) (Photo by DANIEL BELOUMOU OLOMO/AFP via Getty Images)
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جزر القمر، بين تخطي العقبات وتحقيق المعجزات
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KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
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الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
MONTEVIDEO, URUGUAY - NOVEMBER 21: Darwin Nuñez (R) of Uruguay celebrates with Facundo Pellistri (L) of Uruguay after scoring the team's third goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Uruguay and Bolivia at Centenario Stadium on November 21, 2023 in Montevideo, Uruguay. (Photo by Ernesto Ryan/Getty Images)
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إنجلترا تنضم إلى ثلاثي الصدارة، وجزر القُمر تحقق قفزة نوعية
٣٠ نوفمبر ٢٠٢٣
JUBA, SOUTH SUDAN - MAY 18: A general view during the FIFA Women’s Football Development Workshop on May 18, 2022 in Juba, South Sudan. (Photo by After Dawn Media/FIFA)
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أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
NEW YORK, NEW YORK - SEPTEMBER 20: FIFA President Gianni Infantino meets with President of Comoros Azali Assoumani in New York, United States of America on September 20, 2023.
الرئيس
إنفانتينو يُجري مباحثات عن مسائل وطنية وإقليمية مع رئيس جزر القُمر
٢٢ سبتمبر ٢٠٢٣
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MITSAMIOULI, COMOROS - APRIL 13: FIFA President Gianni Infantino and Said Athouman, Comoran Football Association President during the FIFA president visit to Comoros and Inauguration Ceremony of the new synthetic pitch at Mitsamiouli on April 13, 2023 in Comoros. Photo by Mussie Girmay
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جياني إنفانتينو يناقش تطوير كرة القدم خلال زيارته لاتحاد جزر القمر
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المنظمة
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DOHA, QATAR - JUNE 24: Tamer Seyam of Palestine (R) celebrates scoring his teams fourth goal during the FIFA Arab Cup 2021 Qualifying match between Palestine and Comoros at Jassim Bin Hamad Stadium on June 24, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
فلسطين تقلب الطاولة على جزر القمر وتبلغ النهائيات
DOHA, QATAR - JUNE 23: Defender Haym Ibrahim of Comoros and Thonon Évian Grand Genève FC ahead of the FIFA Arab Cup Qatar 2021 qualifiers on June 23, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Mohamed Farag - FIFA/FIFA via Getty Images)
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هايم إبراهيم وجزر القمر..مواصلة صنع التاريخ
A general view for katara Opera House which host the draw for the FIFA Arab Cup 2021 on Monday 26 April 2021 in Doha, Qatar.
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الإثارة تتزايد قبل قرعة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™