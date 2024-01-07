الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fmf.co.mz
العنوان
Avenida Agostinho Neto N°957,
Caixa Postal 1467,
MAPUTO
Mozambique
طرق التواصل
الهاتف: +258-21/300 366
البريد الإلكتروني:fmfbol@tvcabo.co.mz
فاكس: +258-21/300 367
التنظيم
President
Fezal SIDAT
Vice President
Amir Abdul GAFUR
Gervaiso DE JESUS
Jorge BAMBO
Martinho MUCUANA
General Secretary
Hilario MADEIRA
Treasurer
Saide MOHOMA
Technical Director
Arnaldo SALVADO
National Coach Men
CHIQUINHO CONDE
National Coach Women
Luis FUMO
Chairperson of the Referees Committee
Jose Norberto DOS SANTOS
Head/Director of the Referees Department
Eduardo MAHUMANE
Referee Coordinator
Eduardo MAHUMANE
Futsal Coordinator
Pedro ROCHA
تصنيف موزامبيق
تصنيف منتخب موزامبيق للرجال
تصنيف منتخب موزامبيق للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
108
غواتيمالا
غواتيمالا
1188.17
109
مدغشقر
مدغشقر
1187.63
110
موزامبيق
موزامبيق
1184.49
111
كينيا
كينيا
1181.92
112
الكونغو
الكونغو
1179.80
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
169
بيليز
بيليز
868.00
170
جزر سيشيل
جزر سيشيل
866.26
171
موزامبيق
موزامبيق
864.61
172
العراق
العراق
862.80
173
بوتان
بوتان
853.48
١٥ مارس ٢٠٢٤
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كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
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