الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم

الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fmf.co.mz

العنوان

Avenida Agostinho Neto N°957,

Caixa Postal 1467,

MAPUTO

Mozambique

طرق التواصل

الهاتف: +258-21/300 366

البريد الإلكتروني:fmfbol@tvcabo.co.mz

فاكس: +258-21/300 367

التنظيم

President

Fezal SIDAT

Vice President

Amir Abdul GAFUR

Gervaiso DE JESUS

Jorge BAMBO

Martinho MUCUANA

General Secretary

Hilario MADEIRA

Treasurer

Saide MOHOMA

Technical Director

Arnaldo SALVADO

National Coach Men

CHIQUINHO CONDE

National Coach Women

Luis FUMO

Chairperson of the Referees Committee

Jose Norberto DOS SANTOS

Head/Director of the Referees Department

Eduardo MAHUMANE

Referee Coordinator

Eduardo MAHUMANE

Futsal Coordinator

Pedro ROCHA

تصنيف موزامبيق

تصنيف منتخب موزامبيق للرجال
تصنيف منتخب موزامبيق للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
108
غواتيمالا
غواتيمالا
غواتيمالا
1188.17
109
مدغشقر
مدغشقر
مدغشقر
1187.63
110
موزامبيق
موزامبيق
موزامبيق
1184.49
111
كينيا
كينيا
كينيا
1181.92
112
الكونغو
الكونغو
الكونغو
1179.80

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
169
بيليز
بيليز
بيليز
868.00
170
جزر سيشيل
جزر سيشيل
جزر سيشيل
866.26
171
موزامبيق
موزامبيق
موزامبيق
864.61
172
العراق
العراق
العراق
862.80
173
بوتان
بوتان
بوتان
853.48

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
JUBA, SOUTH SUDAN - MAY 18: A general view during the FIFA Women’s Football Development Workshop on May 18, 2022 in Juba, South Sudan. (Photo by After Dawn Media/FIFA)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
Football For Schools Launch in Mozambique
المنظمة
يوم تاريخي لكرة القدم للمدارس في موزمبيق
١١ سبتمبر ٢٠٢٣
FRANCE, PARIS - JULY 12: FIFA President Gianni Infantino and Mozambican Football Association President Feizal Sidat at FIFA Paris Offices on July 12, 2022 in Paris, France. (Photo by Léo-Paul Ridet - FIFA)
الرئيس
رئيس FIFA يلتقي بنظيره رئيس الاتحاد الموزمبيقي لكرة القدم
١٢ يوليو ٢٠٢٢
Mohamed Zubya of Libya gets past Akram Tawfik of Egypt challenge during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Said Al-Wensh of Egypt and Mohamed Soula of Libya challenge for possession during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Omar Marmoush of Egypt celebrates scoring the opening goal during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Egypt and Libya held at Borg El Arab Stadium in Borg El Arab, Egypt on 8 October 2021 © BackpagePix
Ismael Bennacer of Algeria on the attack during the Qatar 2022 FIFA World Cup qualifier between Algeria and Niger held at Mustapha Tchaker Stadium in Blida, Algeria on 8 October 2021 © BackpagePix
+6
كأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢™
قطر ٢٠٢٢: الجولة الثالثة من الدور الثاني من التصفيات الأفريقية
٨ أكتوبر ٢٠٢١
أخبار متعلّقة
vpndw6gsjuzxugu2nawd.jpg
البطولات
قرعة التصفيات الأفريقية تعد بالإثارة والتشويق
caobrd6bxod6t8e3ycop.jpg
البطولات
صدامات عربية ساخنة والكاميرون تواجه كوت ديفوار
Draw assistant Samuel Eto'o draws Cameroon in African Zone draw at the Preliminary Draw of the 2018 FIFA World Cup in Russia at The Konstantin Palace
البطولات
الأعين شاخصة على القرعة الأفريقية
تصفيات أفريقيا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
تصفيات قطر 2022: موزامبيق 2-0 موريشيوس (10 سبتمبر 2019)
ntirl5zvqsdm9875jsll.jpg
البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
pvsq1bsd7mkqhwflrhzo.jpg
البطولات
سحب قرعة الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى قطر 2022