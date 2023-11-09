اتحاد إسواتيني لكرة القدم

اتحاد إسواتيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.nfas.org.sz

العنوان

Sigwaca House,

Plot 582,

Sheffield Road,

P.O. Box 641,

H100 MBABANE

Swaziland

طرق التواصل

الهاتف: +268/2404 6852

البريد الإلكتروني:info@nfas.org.sz

فاكس: +268/2404 6206

التنظيم

President

Peter SIMELANE

Vice President

Comfort SHONGWE

Mark CARMICHAEL

Mashumi SHONGWE

Nichodemus MASHWAMA

Steve HORTON

Victor GAMEDZE

General Secretary

Frederick MNGOMEZULU

Treasurer

Frederick MNGOMEZULU

Technical Director

Bhekisisa MKHONTA

National Coach Men

Dominic KUNENE

National Coach Women

Zwelibandzi KHOZA

Chairperson of the Referees Committee

Sipho KUNENE

Head/Director of the Referees Department

Sifiso ZONDO

Referee Coordinator

Sifiso ZONDO

Futsal Coordinator

Bhekisisa MKHONTA

تصنيف إسواتيني

تصنيف منتخب إسواتيني للرجال
تصنيف منتخب إسواتيني للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1057.05
148
ليسوتو
ليسوتو
ليسوتو
1047.27
149
إسواتيني
إسواتيني
إسواتيني
1045.88
150
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1040.77
151
اليمن
اليمن
اليمن
1027.94

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
180
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
812.65
181
جزر الكايمن
جزر الكايمن
جزر الكايمن
801.25
182
إسواتيني
إسواتيني
إسواتيني
791.04
183
أندورا
أندورا
أندورا
772.72
184
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
771.47

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد إسواتيني لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد إسواتيني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JUBA, SOUTH SUDAN - MAY 18: A general view during the FIFA Women’s Football Development Workshop on May 18, 2022 in Juba, South Sudan. (Photo by After Dawn Media/FIFA)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
البطولات
عشرة منتخبات تواصل مشوارها
١٠ سبتمبر ٢٠١٩
أسدل الستار يوم الثلاثاء عن المواجهات العشر الأخيرة في الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.
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البطولات
بداية طريق محفوف بالمخاطر في أفريقيا
٣ سبتمبر ٢٠١٩
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البطولات
سحب قرعة الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة إلى قطر 2022
٢٦ يوليو ٢٠١٩