اتحاد إسواتيني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.nfas.org.sz
العنوان
Sigwaca House,
Plot 582,
Sheffield Road,
P.O. Box 641,
H100 MBABANE
Swaziland
طرق التواصل
الهاتف: +268/2404 6852
البريد الإلكتروني:info@nfas.org.sz
فاكس: +268/2404 6206
التنظيم
President
Peter SIMELANE
Vice President
Comfort SHONGWE
Mark CARMICHAEL
Mashumi SHONGWE
Nichodemus MASHWAMA
Steve HORTON
Victor GAMEDZE
General Secretary
Frederick MNGOMEZULU
Treasurer
Frederick MNGOMEZULU
Technical Director
Bhekisisa MKHONTA
National Coach Men
Dominic KUNENE
National Coach Women
Zwelibandzi KHOZA
Chairperson of the Referees Committee
Sipho KUNENE
Head/Director of the Referees Department
Sifiso ZONDO
Referee Coordinator
Sifiso ZONDO
Futsal Coordinator
Bhekisisa MKHONTA
تصنيف إسواتيني
تصنيف منتخب إسواتيني للرجال
تصنيف منتخب إسواتيني للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1057.05
148
ليسوتو
ليسوتو
1047.27
149
إسواتيني
إسواتيني
1045.88
150
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1040.77
151
اليمن
اليمن
1027.94
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
180
أنتيغوا وبربودا
أنتيغوا وبربودا
812.65
181
جزر الكايمن
جزر الكايمن
801.25
182
إسواتيني
إسواتيني
791.04
183
أندورا
أندورا
772.72
184
الجزر العذراء الأمريكية
الجزر العذراء الأمريكية
771.47
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد إسواتيني لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
البطولات
عشرة منتخبات تواصل مشوارها
١٠ سبتمبر ٢٠١٩
أسدل الستار يوم الثلاثاء عن المواجهات العشر الأخيرة في الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.