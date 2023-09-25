زامبيا تفتتح ملعب دافيد كاوندا المجدّد بدعم من FIFA Forward

خضع ملعب دافيد كاوندا في تشيباتا لعملية تجديد واسعة النطاق بدعم من FIFA Forward

تم تجديد أرضية الملعب ومناطق المتفرجين ومقاعد كبار الشخصيات وغرف تغيير الملابس

أشاد رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم أندرو كامانغا "بالخطوة العملاقة" للرياضة في بلاده

حظيت كرة القدم الزامبية بدفعة كبيرة مع إعادة افتتاح ملعب دافيد كاوندا في تشيباتا بعد أن خضع لعملية تجديد واسعة النطاق بدعم من برنامج تطوير FIFA Forward. وقد تم افتتاح الملعب الذي تم تجديده في حفل ترأسه رئيس الاتحاد الزامبي لكرة القدم (FAZ) أندرو كامانجا وسيستفيد منه مجتمع كرة القدم في المنطقة الشرقية بأكملها، حيث تقع تشيباتا. تم استخدام أموال FIFA Forward لتمويل الإصلاحات والتجديدات لأرضية الملعب من العشب الطبيعي ومرافق المتفرجين وغرف تغيير الملابس ومقاعد كبار الشخصيات وغيرها من المرافق.

وقال رئيس FIFA جياني إنفانتينو "إنه أمر رائع لكرة القدم في زامبيا ويمثل علامة فارقة أخرى في هدف FIFA المتمثّل في جعل كرة القدم متاحة عالمياً دون أي عوائق،" مضيفاً "شكراً جزيلاً للاتحاد الزامبي لكرة القدم، بقيادة الرئيس أندرو كامانغا، ولوزير الشباب والرياضة والفنون إيلفيس نكاندو، على عملكم الرائع في نشر متعة رياضتنا بين محبي كرة القدم في بلدكم." وأكد السيد كامانجا الشعور بأن تطوير البنية التحتية لكرة القدم كان أمراً بالغ الأهمية لنمو الرياضة، وقال إن إكمال المشروع سيساهم في تطور كرة القدم في زامبيا كاشفاً "إنه لمن دواعي سروري أن أكون جزءاً من هذه المناسبة التاريخية التي تمثّل خطوة عملاقة في لعبتنا،" مضيفاً "بالنظر إلى المنشأة التي تمّ تجديدها، نحن فخورون للغاية بأن سكان المنطقة الشرقية لديهم منشأة يُمكنها بكل فخر استضافة مباريات الدوري الممتاز."

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ويجري حالياً تنفيذ أربعة مشاريع أخرى بدعم من FIFA Forward في زامبيا، ثلاثة منها تتضمن تجديد ملاعب أخرى في جميع أنحاء البلاد بينما سيشهد المشروع الرابع تجديد مركز الإقامة التابع للاتحاد. وقال جيلسون فرنانديز، مدير الاتحادات الأعضاء في FIFA في أفريقيا "يُسعدنا أننا تمكّنا من المساعدة في إكمال هذا المشروع وتوفير مكان للفرق في تلك المنطقة للعب فيه. صور الافتتاح كانت مذهلة. المشجعون الزامبيون لديهم شغف كبير بكرة القدم وهذا يمنحنا المزيد من التشجيع لمواصلة هذا المشروع مع الاتحاد الزامبي لكرة القدم."