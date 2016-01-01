نبذة تاريخية
بعد التنفيذ الناجح للإصدار الأول من برنامج FIFA المتقدم للتطوير "FIFA Forward 1.0" للأعوام 2016-2018، دخل الإصدار الثاني “FIFA Forward 2.0” حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2019 وسيستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. حقق الإصدار الأول نتائج مثيرة للإعجاب متعلقة بالتطوير من خلال دعم الاتحادات الأعضاء مالياً في عملياتها اليومية وأيضاً في تحديد أهداف استراتيجية جديدة طويلة الأمد ومن خلال تنفيذ مشاريع تطوير مصممة خصيصاً لتوفير البنية التحتية لكرة القدم والمسابقات وتعزيز كرة القدم للسيدات. ومن خلال التمويل التضامني المسبق من البرنامج لاحتياجات السفر والمعدات، تمكّن أكثر من نصف الاتحادات الأعضاء في FIFA، من ذوي القدرات المالية المحدودة، من تجهيز المنتخبات الوطنية للشباب والنساء بالشكل المناسب والمشاركة في العديد من المسابقات والبطولات الدولية.
في 13 يونيو/حزيران 2018، قرر كونغرس FIFA زيادة الاستثمار في برنامج FIFA Forward للدورة التالية، 2019-2022، مع زيادة بنسبة 20٪ في الاستحقاق السنوي لكل من الاتحادات الأعضاء البالغ عددها 211 والاتحادات القارية الستة.
بالإضافة إلى ذلك، تمكنت الاتحادات الأعضاء في FIFA من تقديم ملاحظاتها في مؤتمرات القمة التنفيذية الـ 12 لكرة القدم التي انعقدت بين نوفمبر/تشرين الثاني 2017 ومارس/آذار 2018. وقد أدت خبرات ومعارف الأعضاء وإدارة FIFA في السنتين ونصف السنة التي تم خلالها تطبيق برنامج FIFA Forward، إلى جانب التشاور مع لجان FIFA ذات الصلة، إلى اعتماد مجموعة معدلة من اللوائح وافق عليها مجلس FIFA واعتمدها في اجتماعه في كيغالي في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وهي لوائح برنامج FIFA المتقدم للتطوير2.0 "FIFA Forward Development Programme Regulations 2.0".
في اللوائح الجديدة ظلت المبادئ الأساسية والنهج والإجراءات الخاصة بالإصدار الأول FIFA Forward 1.0 كما هي إلى حد كبير، في حين تم تعديل بعض العناصر لتعكس الزيادة في استحقاقات الاتحادات الأعضاء والاحتياجات لتطوير كرة القدم بشكل أكبر والإبلاغ عن إنجازات البرنامج وإرثه وتأثيره.