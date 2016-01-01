بعد التنفيذ الناجح للإصدار الأول من برنامج FIFA المتقدم للتطوير "FIFA Forward 1.0" للأعوام 2016-2018، دخل الإصدار الثاني “FIFA Forward 2.0” حيز التنفيذ في 1 يناير/كانون الثاني 2019 وسيستمر حتى 31 ديسمبر/كانون الأول 2022. حقق الإصدار الأول نتائج مثيرة للإعجاب متعلقة بالتطوير من خلال دعم الاتحادات الأعضاء مالياً في عملياتها اليومية وأيضاً في تحديد أهداف استراتيجية جديدة طويلة الأمد ومن خلال تنفيذ مشاريع تطوير مصممة خصيصاً لتوفير البنية التحتية لكرة القدم والمسابقات وتعزيز كرة القدم للسيدات. ومن خلال التمويل التضامني المسبق من البرنامج لاحتياجات السفر والمعدات، تمكّن أكثر من نصف الاتحادات الأعضاء في FIFA، من ذوي القدرات المالية المحدودة، من تجهيز المنتخبات الوطنية للشباب والنساء بالشكل المناسب والمشاركة في العديد من المسابقات والبطولات الدولية.