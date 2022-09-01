اتحاد زيمبابوي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.zifa.org.zw
العنوان
53 Livingstone Avenue,
Causeway,
P.O. Box CY 114,
HARARE
Zimbabwe
طرق التواصل
الهاتف: +263-24/279 8627
البريد الإلكتروني:admin@zifafootball.org.zw
التنظيم
Chairperson of the Normalisation Committee
Lincoln MUTASA
General Secretary
Yvonne MANWA
Treasurer
Cynthia MALABA
Media And Communication Manager
Xolisani GWESELA
Technical Director
Jethro HUNIDZARIRA
National Coach Men
Norman MAPEZA
National Coach Women
Shadreck MLAUZI
تصنيف زيمبابوي
تصنيف منتخب زيمبابوي للرجال
تصنيف منتخب زيمبابوي للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
122
مالاوي
مالاوي
1149.40
123
إستونيا
إستونيا
1148.76
124
زيمبابوي
زيمبابوي
1144.56
125
قبرص
قبرص
1143.42
126
سيراليون
سيراليون
1137.36
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
125
إثيوبيا
إثيوبيا
1109.59
126
ناميبيا
ناميبيا
1108.07
127
زيمبابوي
زيمبابوي
1107.95
128
منغوليا
منغوليا
1103.77
129
غامبيا
غامبيا
1102.66
١٥ مارس ٢٠٢٤
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