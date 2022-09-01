اتحاد زيمبابوي لكرة القدم

اتحاد زيمبابوي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.zifa.org.zw

العنوان

53 Livingstone Avenue,

Causeway,

P.O. Box CY 114,

HARARE

Zimbabwe

طرق التواصل

الهاتف: +263-24/279 8627

البريد الإلكتروني:admin@zifafootball.org.zw

التنظيم

Chairperson of the Normalisation Committee

Lincoln MUTASA

General Secretary

Yvonne MANWA

Treasurer

Cynthia MALABA

Media And Communication Manager

Xolisani GWESELA

Technical Director

Jethro HUNIDZARIRA

National Coach Men

Norman MAPEZA

National Coach Women

Shadreck MLAUZI

تصنيف زيمبابوي

تصنيف منتخب زيمبابوي للرجال
تصنيف منتخب زيمبابوي للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
122
مالاوي
مالاوي
مالاوي
1149.40
123
إستونيا
إستونيا
إستونيا
1148.76
124
زيمبابوي
زيمبابوي
زيمبابوي
1144.56
125
قبرص
قبرص
قبرص
1143.42
126
سيراليون
سيراليون
سيراليون
1137.36

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
125
إثيوبيا
إثيوبيا
إثيوبيا
1109.59
126
ناميبيا
ناميبيا
ناميبيا
1108.07
127
زيمبابوي
زيمبابوي
زيمبابوي
1107.95
128
منغوليا
منغوليا
منغوليا
1103.77
129
غامبيا
غامبيا
غامبيا
1102.66

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد زيمبابوي لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد زيمبابوي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

SAN JOSE, COSTA RICA - AUGUST 25: FIFA´s flag waves in the stadium before a FIFA U-20 Women's World Cup Costa Rica 2022 Semi Final match between Spain and Netherlands at Estadio Nacional de Costa Rica on August 25, 2022 in San Jose, Costa Rica. (Photo by Tim Nwachukwu - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الغرفة القضائية للجنة الأخلاقيات المستقلة تفرض عقوبات على السيد أوبرت زويا
١ سبتمبر ٢٠٢٢
DOHA, QATAR - DECEMBER 05: The FIFA Arab Cup Volunteer Trophy Event at Doha Exhibition Center on December 05, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Oliver Hardt - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
لم شمل أم وابنها خلال تقديم الكأس للمتطوعين
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DOHA, QATAR- NOVEMBER 28: Qatar National Team Volunteer Coaching Session at Aspire training facilities on November 28, 2021 in Doha, Qatar. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
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