اتحاد سيشيل لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.seyfoot.com
العنوان
Maison Football,
Roche Caiman,
P.O. Box 843,
MAHE
Seychelles
طرق التواصل
الهاتف: +248/4601 160
البريد الإلكتروني:admin@seyfoot.com
فاكس: +248/4601 163
التنظيم
President
Elvis CHETTY
Vice President
Dolor ERNESTA
Roch HENRIETTE
General Secretary
Denis ROSE
Treasurer
Jonathan PAUL
Media And Communication Manager
Louis NOURRICE
Technical Director
Osama HAROUN
National Coach Men
Ralph JEAN-LOUIS
National Coach Women
Florence MARIE
Chairperson of the Referees Committee
Jason DAMOO
Head/Director of the Referees Department
Steve MARIE
Referee Coordinator
Steve MARIE
Futsal Coordinator
Damien JEAN
تصنيف جزر سيشيل
تصنيف منتخب جزر سيشيل للرجال
تصنيف منتخب جزر سيشيل للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
197
جزر الكايمن
جزر الكايمن
851.19
198
الصومال
الصومال
845.66
199
جزر سيشيل
جزر سيشيل
845.53
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
843.40
201
جبل طارق
جبل طارق
840.80
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
168
غرناطة
غرناطة
870.77
169
بيليز
بيليز
868.00
170
جزر سيشيل
جزر سيشيل
866.26
171
موزامبيق
موزامبيق
864.61
172
العراق
العراق
862.80
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد سيشيل لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
كرة القدم النسائية ومشاركة الشباب وكرة القدم الشاطئية محط اهتمام زيارة الأمينة العامة لسيشيل
٢٧ يونيو ٢٠٢٣