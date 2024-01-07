اتحاد سيشيل لكرة القدم

اتحاد سيشيل لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.seyfoot.com

العنوان

Maison Football,

Roche Caiman,

P.O. Box 843,

MAHE

Seychelles

طرق التواصل

الهاتف: +248/4601 160

البريد الإلكتروني:admin@seyfoot.com

فاكس: +248/4601 163

التنظيم

President

Elvis CHETTY

Vice President

Dolor ERNESTA

Roch HENRIETTE

General Secretary

Denis ROSE

Treasurer

Jonathan PAUL

Media And Communication Manager

Louis NOURRICE

Technical Director

Osama HAROUN

National Coach Men

Ralph JEAN-LOUIS

National Coach Women

Florence MARIE

Chairperson of the Referees Committee

Jason DAMOO

Head/Director of the Referees Department

Steve MARIE

Referee Coordinator

Steve MARIE

Futsal Coordinator

Damien JEAN

تصنيف جزر سيشيل

تصنيف منتخب جزر سيشيل للرجال
تصنيف منتخب جزر سيشيل للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
197
جزر الكايمن
جزر الكايمن
جزر الكايمن
851.19
198
الصومال
الصومال
الصومال
845.66
199
جزر سيشيل
جزر سيشيل
جزر سيشيل
845.53
200
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
تيمور الشرقية
843.40
201
جبل طارق
جبل طارق
جبل طارق
840.80

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
168
غرناطة
غرناطة
غرناطة
870.77
169
بيليز
بيليز
بيليز
868.00
170
جزر سيشيل
جزر سيشيل
جزر سيشيل
866.26
171
موزامبيق
موزامبيق
موزامبيق
864.61
172
العراق
العراق
العراق
862.80

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد سيشيل لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد سيشيل لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
ZURICH, SWITZERLAND - OCTOBER 04: FIFA Council takes key decisions on FIFA World Cup editions in 2030 and 2034 at its meeting held by videoconference HoF, Home of FIFA on October 04, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
مجلس FIFA
مجلس FIFA يتخّذ قرارات هامة بشأن نسختي 2030 و2034 من كأس العالم FIFA™
٤ أكتوبر ٢٠٢٣
FIFA Secretary General visits Seychelles Football Federation
المنظمة
كرة القدم النسائية ومشاركة الشباب وكرة القدم الشاطئية محط اهتمام زيارة الأمينة العامة لسيشيل
٢٧ يونيو ٢٠٢٣
SEYCHELLES, VICTORIA - APRIL 14: FIFA President Gianni Infantino and Seychelles President, Wavel Ramkalawan during the FIFA President visit to Seychelles at the State House Victoria, ?Mahé on April 14, 2023 in Seychelles. Photo by Segun Ogunfeyitimi
الرئيس
إنفانتينو يلتقي رئيس سيشل ويتفقد مشروعات تطوير كرة القدم في البلاد
١٤ أبريل ٢٠٢٣
Launching of FIFA Football for Schools in Seychelles
المنظمة
انطلاق برنامج Football for Schools في سيشيل
٢٧ مارس ٢٠٢٣
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DUBAI, UNITED ARAB EMIRATES - NOVEMBER 19: A footballer practices on the beach in front of the Burg Al Arab hotel during the rest day of the FIFA Beach Soccer World Cup on November 19, 2009 in Dubai, United Arab Emirates. (Photo by Mike Hewitt - FIFA/FIFA)
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