اتحاد بوتسوانا لكرة القدم

اتحاد بوتسوانا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.bfa.co.bw

العنوان

Plot 73281,

Behind National Stadium,

P.O. Box 1396,

GABORONE

Botswana

طرق التواصل

الهاتف: +267/390 0279

البريد الإلكتروني:bfa@bfa.co.bw

فاكس: +267/390 0280

التنظيم

President

Maclean LETSHWITI

Vice President

Maokaneng BONTSHETSE

Masego NTSHINGANE

Segolame RAMOTHWA

General Secretary

Mfolo MFOLO

Treasurer

David KANDJII

Media And Communication Manager

Phakamile KRAAI

Technical Director

Tshepo MPHUKUTHI

National Coach Men

Didier GOMES

National Coach Women

Alex MALETE

Chairperson of the Referees Committee

Dikarabo RAMADUBU

Head/Director of the Referees Department

Phodiso RASETSOGA

Referee Coordinator

Phodiso RASETSOGA

تصنيف بتسوانا

تصنيف منتخب بتسوانا للرجال
تصنيف منتخب بتسوانا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
144
سورينام
سورينام
سورينام
1071.85
145
إثيوبيا
إثيوبيا
إثيوبيا
1068.79
146
بتسوانا
بتسوانا
بتسوانا
1064.50
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1057.05
148
ليسوتو
ليسوتو
ليسوتو
1047.27

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
151
كينيا
كينيا
كينيا
1004.74
152
بنين
بنين
بنين
1003.88
153
بتسوانا
بتسوانا
بتسوانا
1001.74
154
طاجيكستان
طاجيكستان
طاجيكستان
991.20
155
سانت لوسيا
سانت لوسيا
سانت لوسيا
975.08

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد بوتسوانا لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد بوتسوانا لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

JUBA, SOUTH SUDAN - MAY 18: A general view during the FIFA Women’s Football Development Workshop on May 18, 2022 in Juba, South Sudan. (Photo by After Dawn Media/FIFA)
استراتيجية كرة القدم للسيدات
أخصائية في صحة اللاعبات: "يجب أن نبدأ بالحديث عن الدورة الشهرية ليكون ذلك أمراً عادياً"
٩ نوفمبر ٢٠٢٣
LAUSANNE, SWITZERLAND - MARCH 06: Botswana Football Association Head of Women’s Football Tsholofelo Setlhoko during the Women's Football Leadership Programme Lausanne 2023 at IMD Business School on March 06, 2023 in Lausanne, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
كرة القدم للسيدات
سيتلهوكو: هذه الدورة فتحت عقولنا على أشياء كثيرة
٢١ أبريل ٢٠٢٣
BURTON-UPON-TRENT, ENGLAND - MARCH 07: <> at St Georges Park on March 07, 2023 in Burton-upon-Trent, England. (Photo by Cameron Smith - FIFA/FIFA via Getty Images)
الوقاية
مرحلة مفصلية لدبلوم حُماة FIFA
١٢ أبريل ٢٠٢٣
AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 06: Mohamed Soueid of Mauritania celebrates with teammates after scoring their team's first goal during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Group B match between Syria and Mauritania at Al Janoub Stadium on December 06, 2021 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
تصنيف الرجال
بوتسوانا وموريتانيا تتقدمان بهدوء
٢٥ أغسطس ٢٠٢٢
البطولات
عشرة منتخبات تواصل مشوارها
١٠ سبتمبر ٢٠١٩
أسدل الستار يوم الثلاثاء عن المواجهات العشر الأخيرة في الدور الأول من التصفيات الأفريقية المؤهلة لكأس العالم FIFA قطر ٢٠٢٢.
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