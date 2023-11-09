اتحاد بوتسوانا لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.bfa.co.bw
العنوان
Plot 73281,
Behind National Stadium,
P.O. Box 1396,
GABORONE
Botswana
طرق التواصل
الهاتف: +267/390 0279
البريد الإلكتروني:bfa@bfa.co.bw
فاكس: +267/390 0280
التنظيم
President
Maclean LETSHWITI
Vice President
Maokaneng BONTSHETSE
Masego NTSHINGANE
Segolame RAMOTHWA
General Secretary
Mfolo MFOLO
Treasurer
David KANDJII
Media And Communication Manager
Phakamile KRAAI
Technical Director
Tshepo MPHUKUTHI
National Coach Men
Didier GOMES
National Coach Women
Alex MALETE
Chairperson of the Referees Committee
Dikarabo RAMADUBU
Head/Director of the Referees Department
Phodiso RASETSOGA
Referee Coordinator
Phodiso RASETSOGA
تصنيف بتسوانا
تصنيف منتخب بتسوانا للرجال
تصنيف منتخب بتسوانا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
144
سورينام
سورينام
1071.85
145
إثيوبيا
إثيوبيا
1068.79
146
بتسوانا
بتسوانا
1064.50
147
سانت كيتس ونيفس
سانت كيتس ونيفس
1057.05
148
ليسوتو
ليسوتو
1047.27
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
151
كينيا
كينيا
1004.74
152
بنين
بنين
1003.88
153
بتسوانا
بتسوانا
1001.74
154
طاجيكستان
طاجيكستان
991.20
155
سانت لوسيا
سانت لوسيا
975.08
١٥ مارس ٢٠٢٤
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٩ نوفمبر ٢٠٢٣