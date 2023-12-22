FIFA.com
الجمعة 22 ديسمبر 2023, 14:00
تصنيف الرجال

بنما تحقق أفضل تقدم في التصنيف العالمي للرجال لعام 2023

  • حصدت بنما أكبر عدد من النقاط في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola خلال عام 2023

  • تم دعم صعودهم من خلال برنامج FIFA Forward

  • حققت كولومبيا وغينيا الاستوائية وماليزيا ومولدوفا وجزر سليمان مكاسب كبيرة

مع بقاء أيام قليلة فقط حتى نهاية عام 2023، حان الوقت لإلقاء نظرة على التقدم الذي أحرزته كرة القدم العالمية للرجال في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola خلال العام الماضي. ما الفريق الذي حقق أفضل تقدم في عام 2023؟ كيف كان أداء المنتخبات الوطنية في اتحاداتها؟ ما هي مشاريع FIFA Forward التي دعمت نموها؟ Inside FIFA يجيب على هذه الأسئلة.

بنما التي لا يمكن وقفها

الأرقام الخاصة ببنما تتحدث عن نفسها. بدأوا عام 2023 برصيد 1391.70 نقطة وأنهوا الموسم برصيد 1475.62 نقطة، بزيادة قدرها 84 نقطة تقريبًا - وهي علامة لم يقترب أي فريق وطني آخر من مطابقتها. وتعني هذه الزيادة أن الفريق أنهى عام 2023 في المركز 41، بقفزة 20 مركزًا مقارنة بما كان عليه قبل اثني عشر شهرًا. خلال الـ 365 يومًا الماضية، برزت بنما في المراحل النهائية من مسابقات الكونكاكاف، حيث وصلت إلى نهائيات الكأس الذهبية - حيث خسرت أمام المكسيك - واحتلت المركز الرابع في دوري أمم الكونكاكاف 2022-2023. لكن الانتصارات لم تكن فقط على أرض الملعب. خارج الملعب، حققوا العديد من الانتصارات المهمة بدعم من برنامج FIFA Forward Program.

Brazil v Panama: Group F - FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023

تم التحضير لهذه البطولات في مجمع فيرجيليو تيجيرا، الذي تم تجديده مؤخرًا بتمويل من برنامج FIFA Forward في دورته الثانية. خضعت غرف تغيير الملابس الخاصة باللاعبين، والمرافق الطبية، ومنطقة الحكام، من بين أمور أخرى، لعملية تجديد شاملة وساهمت في تحقيق مستوى غير مسبوق من الاستعدادات.

LLANO MARÍN, PANAMA - JUNE 06: A view of training at the Virgilio Tejeira Andrión Soccer Complex in Llano Marín, Panama on June 06, 2023. (Photo courtesy of FEPAFUT)
برنامج FIFA FORWARD
بنما تكمل تحضيرات غير مسبوقة في مجمع فيرخيليو تيخيرا

بالإضافة إلى ذلك، بدأت بنما، في فبراير، في بناء مركزها الجديد عالي الأداء في بورونجا، أرايجان. على موقع تبلغ مساحته 15 هكتارًا تقريبًا، سيساهم المركز عالي الأداء في استمرار مختلف الفرق التي تمثل الدولة في الصعود وتحقيق إنجازات تاريخية، مثل فريق السيدات، الذي تأهل هذا العام لأول مرة لكأس العالم للسيدات FIFA. في أستراليا ونيوزيلندا، وكذلك فريق الشباب للرجال الذي تأهل إلى كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023™.

التصنيف العالمي لأفضل خمسة منتخبات في 2023 - الكونكاكاف

التصنيف العالميالفرقالنقاط في نهاية 2022النقاط في نهاية 2023الفارق بين 2022 - 2023
41بنما1391.701475.6283.92
157غويانا968.741018.1449.40
55جمايكا1379.291421.5442.25
160بورتوريكو974.321007.1932.87
96ترينداد وتوباغو1195.291228.0532.76
Paraguay v Colombia - FIFA World Cup 2026 Qualifier

وفي المخروط الجنوبي للقارة الأمريكية، يمكن لكولومبيا أن تتباهى بأكبر زيادة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث حصلت على 42.51 نقطة، مما جعلها تنهي عام 2023 في المرتبة 14 على مستوى العالم. أدى أدائهم المثير للإعجاب في تصفيات CONMEBOL لكأس العالم 2026™ - حيث احتلوا المركز الثالث - إلى بقاء لوس كافيتيروس الفريق الوحيد الذي لم يهزم بعد بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات حتى الآن. وخارج الملعب، وبدعم من FIFA، أطلقت كولومبيا مشروع كرة القدم مع المستقبل، الذي يهدف إلى ابتكار وتعزيز منهجية العمل لجميع منتخباتها الوطنية. وقد بدأ ذلك يتبلور بالفعل مع مشاركة كولومبيا في كأس العالم تحت 20 سنة الأرجنتين 2023 FIFA، حيث وصلت إلى ربع النهائي قبل أن يتم إقصائها على يد إيطاليا وصيفة البطل.

Nestor Lorenzo, Colombian national team coach, speaks during the first “Fútbol con Futuro” seminar in Bogota, Colombia, on February 28. Photo: courtesy of FCF
برنامج FIFA FORWARD
كولومبيا تطلق مشروعاً طموحاً بدعم من FIFA

التصنيف العالمي لأفضل خمسة منتخبات في 2023 - الكونميبول

التصنيف العالميالفرقالنقاط في نهاية 2022النقاط في نهاية 2023الفارق بين 2022 - 2023
14كولومبيا1612.781655.2942.51
32الإكوادور1477.321519.2041.88
50فنزويلا1406.101447.2041.10
11أوروغواي1627.451665.9938.54
1الأرجنتين1838.38 1855.2016.82
Darren Lok #9 of Malaysia celebrates with Faisal Halim #7

وفي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كانت ماليزيا هي التي حققت أكبر قفزة، حيث صعدت 15 مركزاً من المركز 145 إلى المركز 130 خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. تواصل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا سعيها للمشاركة في أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم، وبدأت الطريق إلى نسخة 2026 بانتصارين تضعها في صدارة المجموعة الرابعة في الجولة الثانية. كما لعب برنامج Forward أيضاً دوراً مهماً، حيث تم مؤخراً تجديد المقر الرئيسي والمركز الفني للاتحاد الماليزي لكرة القدم (FAM)، بما في ذلك تركيب العشب المناسب لجميع الأحوال الجوية وملعب عشبي مزود بأضواء كاشفة حيث يمكن لجميع الفرق الماليزية التدريب.

PARIS, FRANCE - FEBRUARY 27: FIFA President Gianni Infantino during a meeting with Football Association Of Malaysia President and FIFA Council Member Hamidin Bin Mohd Amin (R) at FIFA Paris Office on February 27, 2023 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
برنامج FIFA Forward 3.0 يتصدر مناقشات الرئيس إنفانتينو مع نظيره الماليزي

التصنيف العالمي لأفضل خمسة منتخبات في 2023 - الاتحاد الآسيوي

التصنيف العالميالفرقالنقاط في نهاية 2022النقاط في نهاية 2023الفارق بين 2022 - 2023
130ماليزيا1066.601122.8756.27
136الكويت1056.641098.0741.43
68أوزبكستان1312.641345.2632.62
183بنغلاديش884.45916.7532.30
146إندونيسا1033.901064.0130.11
Achraf Hakimi shows the paper slip of Equatorial Guinea

تفتخر غينيا الاستوائية بأكبر صعود بين دول CAF. لم يُهزم المنتخب الأفريقي في عام 2023، حيث حقق خمسة انتصارات وتعادلين، وكان الانتصاران الأخيران في تصفيات كأس العالم 2026 حاسمين للوصول إلى المركز 88 في التصنيف العالمي، وهو أفضل مركز لهم منذ عام 2015 وتحسين أداءهم. عشرة مراكز في تصنيف نهاية العام 2022. مع عدد سكان أقل من مليوني نسمة، وافق FIFA على تمويل إجمالي قدره 7.4 مليون دولار أمريكي منذ عام 2016 بفضل برنامج FIFA Forward، مع كون تحسين ملاعب التدريب في البلاد أحد أولويات FEGUIFUT.

PARIS, FRANCE - SEPTEMBER 07: Equatorial Guinean Football Association Board of Directors Member Bienvenido Ateba Mangue, Equatorial Guinean Football Association President Venancio Ndong, FIFA President Gianni Infantino, Equatorial Guinean Football Association General Secretary Juan Antonio Mene and FIFA Director Member Associations Africa Gelson Fernandes meet at FIFA Paris offices on September 7, 2022 in Paris, France. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
الرئيس
رئيس اتحاد غينيا الاستوائية يشكر جياني إنفانتينو على الدعم

التصنيف العالمي لأفضل خمسة منتخبات في 2023 - الاتحاد الأفريقي

التصنيف العالميالفرقالنقاط في نهاية 2022النقاط في نهاية 2023الفارق بين 2022 - 2023
88غينيا الإستوائية1215.661268.4352.77
103غينيا بيساو1158.771197.8339.06
118توغو1128.921165.7436.82
121تنزانيا1119.891155.1935.30
30الجزائر1486.721520.2633.54
Solomon Islands 2023 Pacific Games

حققت جزر سليمان أكبر عدد من حيث النقاط بين دول أوقيانوسيا. وواصلت جزر سليمان، الدولة الثانية في الكونفدرالية في التصنيف العالمي بعد أوتياروا نيوزيلندا، نموها المطرد خلال عام 2023، حيث لعبت سبع مباريات، وحققت خمسة انتصارات وهزيمة واحدة فقط. الدولة المضيفة الأخيرة لألعاب المحيط الهادئ 2023، والتي شاركت فيها جميع الاتحادات الأعضاء في أوقيانوسيا (باستثناء نيوزيلندا)، استقبلت الدولة الميلانيزية أيضًا زيارة من جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، في أغسطس 2023. وزار المقر الجديد للاتحاد والتزم ببناء مراكز فنية في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2026 بمساعدة أموال FIFA Forward.

HONIARA, SOLOMON ISLANDS - AUGUST 14: FIFA President Gianni Infantino meets with Prime Minister of the Solomon Islands Manasseh Sogavare as part of his visit to Solomon Islands during the FIFA Women's World Cup Australia & New Zealand 2023 on August 14, 2023 in Honiara, Solomon Islands. (Photo by Limahl Totogi)
الرئيس
جياني إنفانتينو يتحدث عن تطوير المواهب خلال زيارته لجزر سليمان

التصنيف العالمي لأفضل خمسة منتخبات في 2023 - أوقيانوسيا

التصنيف العالميالفرقالنقاط في نهاية 2022النقاط في نهاية 2023الفارق بين 2022 - 2023
132جزر سليمان1095.701113.5717.87
159كاليدونيا الجديدة995.581008.9213.34
163تاهيتي995.11999.484.37
104نيوزيلاندا1193.981197.473.49
186ساموا894.26896.782.52
Moldavian players celebrate their team's third goal against Poland

في أوروبا، حصلت مولدوفا على مكانة الشرف بحصولها على ما يقرب من 64 نقطة مما جعلها تتقدم 19 مركزًا لتنهي عام 2023 في المرتبة 155، وهو أفضل مركز لها في التصنيف العالمي منذ عام 2015. علاوة على ذلك، فقد حققوا إنجازاً كبيراً آخر عندما قدم لهم إلكان محمدوف، مدير FIFA للاتحادات الأعضاء في أوروبا، الجائزة الثالثة في جوائز FIFA Forward الجديدة، والتي تم تقديمها لتكريم أفضل مشاريع برنامج FIFA Forward.

CHIȘINĂU, MOLDOVA - MAY 26: FIFA Director Member Associations Europe Elkhan Mammadov (L) with President of the Moldovan Football Federation Leonid Oleinicenco (R) during the FIFA Forward Awards - Moldova presentation on May 26, 2023 in Chișinău, Moldova. (Photo courtesy of FMF)
برنامج FIFA FORWARD
FIFA يُكرم أفضل مشاريع برنامج FIFA Forward

التصنيف العالمي لأفضل خمسة منتخبات في 2023 - الاتحاد الأوروبي

التصنيف العالميالفرقالنقاط في نهاية 2022النقاط في نهاية 2023الفارق بين 2022 - 2023
155مولدوفا958.881022.6063.72
100كازاخستان1163.091215.1652.07
24النمسا1497.241546.1048.86
7البرتغال1702.541745.0642.52
45سلوفاكيا1425.581465.7340.15

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