بنما تحقق أفضل تقدم في التصنيف العالمي للرجال لعام 2023

حصدت بنما أكبر عدد من النقاط في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola خلال عام 2023

تم دعم صعودهم من خلال برنامج FIFA Forward

حققت كولومبيا وغينيا الاستوائية وماليزيا ومولدوفا وجزر سليمان مكاسب كبيرة

مع بقاء أيام قليلة فقط حتى نهاية عام 2023، حان الوقت لإلقاء نظرة على التقدم الذي أحرزته كرة القدم العالمية للرجال في التصنيف العالمي FIFA/Coca-Cola خلال العام الماضي. ما الفريق الذي حقق أفضل تقدم في عام 2023؟ كيف كان أداء المنتخبات الوطنية في اتحاداتها؟ ما هي مشاريع FIFA Forward التي دعمت نموها؟ Inside FIFA يجيب على هذه الأسئلة.

بنما التي لا يمكن وقفها

الأرقام الخاصة ببنما تتحدث عن نفسها. بدأوا عام 2023 برصيد 1391.70 نقطة وأنهوا الموسم برصيد 1475.62 نقطة، بزيادة قدرها 84 نقطة تقريبًا - وهي علامة لم يقترب أي فريق وطني آخر من مطابقتها. وتعني هذه الزيادة أن الفريق أنهى عام 2023 في المركز 41، بقفزة 20 مركزًا مقارنة بما كان عليه قبل اثني عشر شهرًا. خلال الـ 365 يومًا الماضية، برزت بنما في المراحل النهائية من مسابقات الكونكاكاف، حيث وصلت إلى نهائيات الكأس الذهبية - حيث خسرت أمام المكسيك - واحتلت المركز الرابع في دوري أمم الكونكاكاف 2022-2023. لكن الانتصارات لم تكن فقط على أرض الملعب. خارج الملعب، حققوا العديد من الانتصارات المهمة بدعم من برنامج FIFA Forward Program.

تم التحضير لهذه البطولات في مجمع فيرجيليو تيجيرا، الذي تم تجديده مؤخرًا بتمويل من برنامج FIFA Forward في دورته الثانية. خضعت غرف تغيير الملابس الخاصة باللاعبين، والمرافق الطبية، ومنطقة الحكام، من بين أمور أخرى، لعملية تجديد شاملة وساهمت في تحقيق مستوى غير مسبوق من الاستعدادات.

بالإضافة إلى ذلك، بدأت بنما، في فبراير، في بناء مركزها الجديد عالي الأداء في بورونجا، أرايجان. على موقع تبلغ مساحته 15 هكتارًا تقريبًا، سيساهم المركز عالي الأداء في استمرار مختلف الفرق التي تمثل الدولة في الصعود وتحقيق إنجازات تاريخية، مثل فريق السيدات، الذي تأهل هذا العام لأول مرة لكأس العالم للسيدات FIFA. في أستراليا ونيوزيلندا، وكذلك فريق الشباب للرجال الذي تأهل إلى كأس العالم تحت 17 سنة إندونيسيا 2023™.

التصنيف العالمي لأفضل خمسة منتخبات في 2023 - الكونكاكاف

التصنيف العالمي الفرق النقاط في نهاية 2022 النقاط في نهاية 2023 الفارق بين 2022 - 2023 41 بنما 1391.70 1475.62 83.92 157 غويانا 968.74 1018.14 49.40 55 جمايكا 1379.29 1421.54 42.25 160 بورتوريكو 974.32 1007.19 32.87 96 ترينداد وتوباغو 1195.29 1228.05 32.76

وفي المخروط الجنوبي للقارة الأمريكية، يمكن لكولومبيا أن تتباهى بأكبر زيادة خلال الأشهر الـ 12 الماضية، حيث حصلت على 42.51 نقطة، مما جعلها تنهي عام 2023 في المرتبة 14 على مستوى العالم. أدى أدائهم المثير للإعجاب في تصفيات CONMEBOL لكأس العالم 2026™ - حيث احتلوا المركز الثالث - إلى بقاء لوس كافيتيروس الفريق الوحيد الذي لم يهزم بعد بثلاثة انتصارات وثلاثة تعادلات حتى الآن. وخارج الملعب، وبدعم من FIFA، أطلقت كولومبيا مشروع كرة القدم مع المستقبل، الذي يهدف إلى ابتكار وتعزيز منهجية العمل لجميع منتخباتها الوطنية. وقد بدأ ذلك يتبلور بالفعل مع مشاركة كولومبيا في كأس العالم تحت 20 سنة الأرجنتين 2023 FIFA، حيث وصلت إلى ربع النهائي قبل أن يتم إقصائها على يد إيطاليا وصيفة البطل.

التصنيف العالمي لأفضل خمسة منتخبات في 2023 - الكونميبول

التصنيف العالمي الفرق النقاط في نهاية 2022 النقاط في نهاية 2023 الفارق بين 2022 - 2023 14 كولومبيا 1612.78 1655.29 42.51 32 الإكوادور 1477.32 1519.20 41.88 50 فنزويلا 1406.10 1447.20 41.10 11 أوروغواي 1627.45 1665.99 38.54 1 الأرجنتين 1838.38 1855.20 16.82

وفي الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، كانت ماليزيا هي التي حققت أكبر قفزة، حيث صعدت 15 مركزاً من المركز 145 إلى المركز 130 خلال الأشهر الاثني عشر الماضية. تواصل الدولة الواقعة في جنوب شرق آسيا سعيها للمشاركة في أول بطولة لكأس العالم لكرة القدم، وبدأت الطريق إلى نسخة 2026 بانتصارين تضعها في صدارة المجموعة الرابعة في الجولة الثانية. كما لعب برنامج Forward أيضاً دوراً مهماً، حيث تم مؤخراً تجديد المقر الرئيسي والمركز الفني للاتحاد الماليزي لكرة القدم (FAM)، بما في ذلك تركيب العشب المناسب لجميع الأحوال الجوية وملعب عشبي مزود بأضواء كاشفة حيث يمكن لجميع الفرق الماليزية التدريب.

التصنيف العالمي لأفضل خمسة منتخبات في 2023 - الاتحاد الآسيوي

التصنيف العالمي الفرق النقاط في نهاية 2022 النقاط في نهاية 2023 الفارق بين 2022 - 2023 130 ماليزيا 1066.60 1122.87 56.27 136 الكويت 1056.64 1098.07 41.43 68 أوزبكستان 1312.64 1345.26 32.62 183 بنغلاديش 884.45 916.75 32.30 146 إندونيسا 1033.90 1064.01 30.11

تفتخر غينيا الاستوائية بأكبر صعود بين دول CAF. لم يُهزم المنتخب الأفريقي في عام 2023، حيث حقق خمسة انتصارات وتعادلين، وكان الانتصاران الأخيران في تصفيات كأس العالم 2026 حاسمين للوصول إلى المركز 88 في التصنيف العالمي، وهو أفضل مركز لهم منذ عام 2015 وتحسين أداءهم. عشرة مراكز في تصنيف نهاية العام 2022. مع عدد سكان أقل من مليوني نسمة، وافق FIFA على تمويل إجمالي قدره 7.4 مليون دولار أمريكي منذ عام 2016 بفضل برنامج FIFA Forward، مع كون تحسين ملاعب التدريب في البلاد أحد أولويات FEGUIFUT.

التصنيف العالمي لأفضل خمسة منتخبات في 2023 - الاتحاد الأفريقي

التصنيف العالمي الفرق النقاط في نهاية 2022 النقاط في نهاية 2023 الفارق بين 2022 - 2023 88 غينيا الإستوائية 1215.66 1268.43 52.77 103 غينيا بيساو 1158.77 1197.83 39.06 118 توغو 1128.92 1165.74 36.82 121 تنزانيا 1119.89 1155.19 35.30 30 الجزائر 1486.72 1520.26 33.54

حققت جزر سليمان أكبر عدد من حيث النقاط بين دول أوقيانوسيا. وواصلت جزر سليمان، الدولة الثانية في الكونفدرالية في التصنيف العالمي بعد أوتياروا نيوزيلندا، نموها المطرد خلال عام 2023، حيث لعبت سبع مباريات، وحققت خمسة انتصارات وهزيمة واحدة فقط. الدولة المضيفة الأخيرة لألعاب المحيط الهادئ 2023، والتي شاركت فيها جميع الاتحادات الأعضاء في أوقيانوسيا (باستثناء نيوزيلندا)، استقبلت الدولة الميلانيزية أيضًا زيارة من جياني إنفانتينو، رئيس FIFA، في أغسطس 2023. وزار المقر الجديد للاتحاد والتزم ببناء مراكز فنية في جميع أنحاء البلاد بحلول عام 2026 بمساعدة أموال FIFA Forward.

التصنيف العالمي لأفضل خمسة منتخبات في 2023 - أوقيانوسيا

التصنيف العالمي الفرق النقاط في نهاية 2022 النقاط في نهاية 2023 الفارق بين 2022 - 2023 132 جزر سليمان 1095.70 1113.57 17.87 159 كاليدونيا الجديدة 995.58 1008.92 13.34 163 تاهيتي 995.11 999.48 4.37 104 نيوزيلاندا 1193.98 1197.47 3.49 186 ساموا 894.26 896.78 2.52

في أوروبا، حصلت مولدوفا على مكانة الشرف بحصولها على ما يقرب من 64 نقطة مما جعلها تتقدم 19 مركزًا لتنهي عام 2023 في المرتبة 155، وهو أفضل مركز لها في التصنيف العالمي منذ عام 2015. علاوة على ذلك، فقد حققوا إنجازاً كبيراً آخر عندما قدم لهم إلكان محمدوف، مدير FIFA للاتحادات الأعضاء في أوروبا، الجائزة الثالثة في جوائز FIFA Forward الجديدة، والتي تم تقديمها لتكريم أفضل مشاريع برنامج FIFA Forward.

التصنيف العالمي لأفضل خمسة منتخبات في 2023 - الاتحاد الأوروبي