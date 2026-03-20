منتخبات بطولة الملحق المؤهل لكأس العالم تحصد ثمار برنامج FIFA لتطوير المهاجمين والمواهب

استفادت جميع المنتخبات الستة المشاركة في بطولة الملحق من دعم برنامج FIFA Forward.

أتاح توسيع بطولة كأس العالم FIFA™ لعدد أكبر من المنتخبات اعتبار التأهل هدفًا واقعيًا.

ساهم برنامج FIFA لتطوير المواهب وسلسلة FIFA في تحقيق ذلك. جعل توسيع بطولة كأس العالم FIFA™ لتشمل 48 منتخبًا التأهل للبطولة احتمالًا واقعيًا للعديد من المنتخبات الوطنية التي ربما كانت تعتبره في السابق مجرد حلم بعيد المنال. وتستعد منتخبات الرأس الأخضر وكوراساو والأردن وأوزبكستان للمشاركة لأول مرة في نسخة 2026 التي ستقام في كندا والمكسيك والولايات المتحدة، بينما توفر بطولة الملحق في المكسيك (26-31 مارس) فرصة أخرى لمشاهدة بعض الوجوه الجديدة على الساحة العالمية. لكن لا يزال يتعين على الاتحادات الأعضاء العمل على تطوير كرة القدم في بلدانها للوصول إلى أعلى المستويات، ويتوفر تمويل FIFA لمساعدتها من خلال برنامج FIFA Forward. وخلال الدورة القادمة، 2027-2030، ستكون الاتحادات الإدارية التابعة لـ FIFA مؤهلة للاستفادة من زيادة ثمانية أضعاف في الاستثمار في تطوير كرة القدم مقارنة بالبرامج التي كانت قائمة قبل عام 2016، حيث ستصل استثمارات برنامج FIFA Forward إلى مستوى قياسي جديد يبلغ 2.7 مليار دولار أمريكي.

جميع الاتحادات الـ 211 ​​الأعضاء مؤهلة للحصول على تمويل من برنامج FIFA Forward، بما في ذلك المنتخبات الستة المشاركة في بطولة الملحق. منذ عام 2016، حصلت هذه الاتحادات على المبالغ التالية: كاليدونيا الجديدة (20.5 مليون دولار أمريكي)، العراق (18.6 مليون دولار أمريكي)، جمهورية الكونغو الديمقراطية (20 مليون دولار أمريكي)، بوليفيا (19 مليون دولار أمريكي)، جامايكا (20 مليون دولار أمريكي)، سورينام (20.6 مليون دولار أمريكي). في هذا التقرير، نستعرض كيف استفاد بعض المشاركين من برامج FIFA، مما ساعدهم على تحقيق نتائج أفضل على المستوى الدولي. كاليدونيا الجديدة ركز الاتحاد الكاليدوني لكرة القدم على تعزيز المسابقات المحلية ودعم المنتخبات الوطنية، وذلك في إطار التزامه الراسخ برفع مستوى كرة القدم في جميع أنحاء البلاد. وقد استُخدمت أموال برنامج FIFA Forward لتعزيز المسابقات للاعبين من فئتي الشباب والكبار، مما وفر بدوره مسارات أفضل لتطوير اللاعبين وعزز البيئة التنافسية على المستوى الوطني.

قام الاتحاد الكاليدوني لكرة القدم (FCF) ببناء مقره الرئيسي بتمويل من برنامج FIFA Forward لضمان إدارة فعّالة وإشراف دقيق على تطوير كرة القدم، وافتتحه رئيس FIFA، جياني إنفانتينو، خلال زيارته للبلاد في أغسطس 2023. كما تم تجديد الأكاديمية الوطنية، التي انطلقت عام 2022 بدعم من FIFA واتحاد أوقيانوسيا لكرة القدم (OFC) وتقع في مقر الاتحاد الكاليدوني لكرة القدم، عام 2025 من خلال برنامج FIFA Forward لضمان بقاء المرافق مناسبة للتدريب والمنافسات والتطوير المستمر للاعبين والطاقم. وقد لعبت الأكاديمية دورًا بارزًا في تعزيز مكانة كاليدونيا الجديدة على المستوى الدولي، حيث خرّجت ما يقارب 80% من اللاعبين الذين شاركوا في كأس العالم تحت 17 سنة FIFA إندونيسيا 2023™. وشارك ستة منهم في كأس العالم تحت 20 سنة FIFA تشيلي 2025™، حيث كانت هذه هي المشاركة الأولى لكاليدونيا الجديدة في البطولة. وتأمل كاليدونيا الجديدة الآن في اتخاذ الخطوة الأكبر على الإطلاق من خلال التأهل لأول مرة لكأس العالم لكرة القدم.

Jamaica اتخذ الاتحاد الجامايكي لكرة القدم قرارًا استراتيجيًا بالتركيز على دعم منتخباته الوطنية في سبع فئات عمرية، مع التركيز على دعم وتشجيع المدربين المحليين. وقد خصص الاتحاد 97% من تمويله من الدورة الثالثة لبرنامج FIFA Forward 3.0 لتمويل أنشطة منتخبات الفتيات تحت 14 عامًا، والفتيان تحت 15 عامًا، والسيدات تحت 17 عامًا، والرجال تحت 17 عامًا، والرجال تحت 20 عامًا، والمنتخب الأول للسيدات، والمنتخب الأول للرجال، وذلك في إطار التزامه برعاية المواهب المحلية وتحقيق النجاح. ويغطي هذا التمويل النفقات التشغيلية واللوجستية الأساسية، مثل السفر والإقامة، مما يضمن حصول اللاعبين على خبرة تنافسية على المستوى الدولي في سن مبكرة. ويتولى تدريب جميع هذه المنتخبات الآن مدربون جامايكيون، ويقود رودولف سبيد المنتخب الأول للرجال في بطولة التصفيات.

أثمر هذا النهج نتائج مبهرة، حيث تأهلت جميع الفرق السبعة إلى الدور النهائي من التصفيات في بطولاتها المختلفة. وتشمل هذه النتائج ما يلي:

فريق الفتيات تحت 14 سنة: تأهل للمرحلة النهائية من سلسلة تحدي اتحاد الكاريبي لكرة القدم للفتيات تحت 14 سنة، والتي أقيمت في ترينيداد وتوباغو في أغسطس 2025.

فريق الأولاد تحت 15 سنة: فاز بلقب الدوري "ب" في بطولة الكونكاكاف للأولاد تحت 15 سنة في أغسطس 2025، متغلبًا على بورتوريكو بنتيجة 2-0 في المباراة النهائية.

فريق الرجال تحت 17 سنة: تأهل لكأس العالم تحت 17 سنة FIFA™، التي أقيمت في قطر في نوفمبر 2026.

فريق السيدات تحت 17 سنة: وصل إلى الدور النهائي من تصفيات الكونكاكاف المؤهلة لكأس العالم للسيدات تحت 17 سنة 2026™، بعد تصدره المجموعة الرابعة في الدور الأول.

فريق الرجال تحت 20 سنة: تأهل لبطولة الكونكاكاف تحت 20 سنة 2026، والتي تُعد أيضًا البطولة المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة FIFA 2027™.

المنتخب النسائي الأول: يتصدر حاليًا مجموعته في تصفيات بطولة الكونكاكاف للسيدات 2026، والتي تُعدّ مؤهلة لكأس العالم للسيدات 2027™.

المنتخب الرجالي الأول: تأهل إلى الملحق المؤهل لكأس العالم 2026 FIFA™، والذي سيُقام في غوادالاخارا، المكسيك، في الفترة من 26 إلى 31 مارس. وقد شارك سابقًا في كأس العالم مرة واحدة، في فرنسا عام 1998.

بوليفيا تستفيد بوليفيا، التي خاضت تصفيات أمريكا الجنوبية الصعبة للوصول إلى الأدوار الإقصائية، من برنامج FIFA Forward وبرنامج FIFA لتطوير المواهب في سعيها للتأهل لكأس العالم للمرة الأولى منذ كأس العالم الولايات المتحدة 1994. ويعكس مسار ميغيل تيرسيروس، أحد أبرز المواهب الشابة في بوليفيا، نموذج المسار الذي يروج له برنامج تطوير المواهب عالميًا، إلى جانب هياكل تطوير الشباب ذات الصلة. بدأ اللاعب البالغ من العمر 21 عامًا مسيرته الكروية في أكاديمية تاهويتشي أغيليرا بمدينة سانتا كروز في بوليفيا، قبل أن ينتقل إلى البرازيل وينضم إلى نادي سانتوس، حيث تدرج في صفوف الناشئين ووقع لاحقًا أول عقد احترافي له. وقد شارك بالفعل في 30 مباراة مع منتخب بوليفيا منذ ظهوره الأول عام 2022.

حظي المنتخب الأول بخبرة قيّمة في التنافس ضد فرق من مختلف أنحاء العالم خلال مشاركته في سلسلة FIFA في الجزائر، حيث واجه المنتخب المضيف بالإضافة إلى منتخب أندورا. يُموّل كلٌّ من برنامج FIFA Forward واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (CONMEBOL) حاليًا مشروع "كاسا دي لا فيردي" الذي يُبنى في أتشوماني على مشارف مدينة لاباز. افتتح السيد إنفانتينو الملعب الأول في أكتوبر 2025، وعند اكتماله، سيضم المجمع ثلاثة ملاعب كاملة الحجم، وسكنًا لـ 130 رياضيًا، ومدرجًا يتسع لـ 600 متفرج، وسبع غرف تبديل ملابس، وصالة رياضية، وقاعة مؤتمرات حديثة، مما يجعله مركزًا تدريبيًا رائدًا للمنتخبات الوطنية للرجال والسيدات في جميع الفئات العمرية. في السابق، دعم برنامج FIFA Forward تجديد ملعب اتحاد بوتوسي لكرة القدم في مدينة بوتوسي، ومركز كوبيخا التقني، وهو مركز إقليمي للتطوير. سورينام من التحديات التي تواجه العديد من الدول، لا سيما تلك التي تفتقر إلى دوري احترافي، اضطرار اللاعبين إلى خوض غمار الاحتراف في الخارج للحصول على فرصة لممارسة اللعبة. وقد تصدى الاتحاد السورينامي لكرة القدم (SVB) لهذا التحدي في عام 2024 بإطلاق دوري سورينام الرئيسي (SML)، أول بطولة احترافية في البلاد. وحددت الخطة التي وضعها الاتحاد السورينامي لكرة القدم وFIFA مجموعة شاملة من الأهداف، منها تعزيز قدرات الأندية من خلال برامج تدريبية، ووضع خطط استراتيجية لتحقيق الاستدامة المالية، وإقامة شراكات مع قطاع الأعمال، ودعم تطوير كرة القدم على مستوى القاعدة الشعبية، وإعادة تنظيم كرة القدم في سورينام.