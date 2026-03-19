مجلس FIFA يؤكد على قوة كرة القدم وكأس العالم FIFA™ باعتبارهما أداة لمدّ الجسور وتعزيز السلام

رئيس FIFA ينادي بالسلام ويدعو جميع المشاركين في كأس العالم FIFA™ إلى التنافس بروح يسودها اللعب النظيف والاحترام المتبادل

من المتوقع تسجيل ميزانية إيرادات قياسية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي لدورة 2027-2030

ستصل استثمارات برنامج FIFA Forward إلى 2.7 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة السابقة لعام 2016

كان التزام FIFA الراسخ بالسلام والوحدة في صميم اجتماع مجلس FIFA الذي انعقد عبر الإنترنت من مقر FIFA بمدينة زيوريخ السويسرية، حيث دعا رئيس FIFA جياني إنفانتينو إلى السلام وأكد على الدور الجوهري الذي تلعبه كرة القدم في التقريب بين الناس في أوقات الاضطرابات الجيوسياسية المستمرة.

وقال الرئيس إنفانتينو في معرض حديثه: "لا يستطيع FIFA حل الصراعات الجيوسياسية، ولكننا ملتزمون باستثمار قوة كرة القدم وبطولة كأس العالم FIFA™ لمدّ الجسور وتعزيز السلام، كما أن قلوبنا ومشاعرنا مع كل من يتكبَّدون تبعات الحروب الجارية".

وتابع: "يتطلع FIFA إلى أن تتنافس جميع المنتخبات المشارِكة في كأس العالم FIFA™ بروح يسودها اللعب النظيف والاحترام المتبادل. لدينا جدول زمني، وقريباً ستتأكد هوية المنتخبات الـ 48 المشارِكة، ونحن حريصون على إقامة بطولة كأس العالم FIFA™ في موعدها المحدد".

زيادة ميزانية أكبر برنامج تنموي في العالم

تم تعزيز الجهود المستمرة التي يبذلها FIFA للنهوض بكرة القدم في مختلف أنحاء العالم من خلال المصادقة بالإجماع على التقرير السنوي لعام 2025، إذ من المتوقع تسجيل ميزانية إيرادات قياسية تبلغ 14 مليار دولار أمريكي لدورة 2027-2030، والتي سيُعاد استثمارها في اللعبة بطبيعة الحال.

فخلال الدورة المقبلة، ستصل استثمارات برنامج FIFA Forward المخصَّصة للاتحادات الأعضاء في FIFA إلى 2.7 مليار دولار أمريكي، أي بزيادة قياسية تبلغ ثمانية أضعاف مقارنة بالفترة السابقة لعام 2016.

“وعن ذلك، قال الرئيس جياني إنفانتينو: "إن FIFA يحقق مهمته المتمثلة في النهوض باللعبة وتعزيزها على مستوى العالم من خلال تخصيص موارد غير مسبوقة للاستثمار في كرة القدم. فالمسألة ليست مسألة أرقام فحسب، بل إن الأمر يتعلق بتحقيق نتائج ملموسة، مثل توفير المزيد من الفرص للمنافسة على أعلى المستويات للاعبين واللاعبات والشباب، فضلاً عن تحسين البنية التحتية وتعزيز القدرة على استخدام التكنولوجيا في جميع اتحاداتنا الأعضاء المنضوية تحت مظلة FIFA، على سبيل المثال لا الحصر".

وتابع: "لقد اتَّخذ FIFA خطوات هائلة فيما يتعلق بالاستثمار في كرة القدم خلال السنوات العشر الماضية، وما كان لذلك أن يتحقق لولا بطولة كأس العالم FIFA، التي تظل المصدر الرئيسي لمداخيلنا. والحال أن نجاح بطولة كأس العالم FIFA™ يعني زيادة في عدد الأطفال الذين يمارسون كرة القدم ويستفيدون من قوتها التعليمية، كما يعني مزيداً من الملاعب ومزيداً من بناء القدرات في مختلف أنحاء العالم"

.تعيين الدول المستضيفة لنسختين من كأس العالم للسيدات FIFA™ خلال مؤتمر استثنائي

مع استمرار عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نُسختي 2031 و2035 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™، تم اعتماد إجراءات التصويت لتعيين الدول المستضيفة المرتقبة ضمن "عملية الترشُّح الواحد" التي أقرها مجلس FIFA شهر مارس/آذار 2025.

وبالتنسيق مع الاتحادات الوطنية الأعضاء التي تقدمت بطلبات الاستضافة، وهي كوستاريكا وجامايكا والمكسيك والولايات المتحدة لنسخة 2031، وإنجلترا وأيرلندا الشمالية واسكتلندا وويلز لنسخة 2035، سيعقد FIFA مؤتمراً استثنائياً قبل نهاية عام 2026، على أن يكون هذا المؤتمر حدثاً مستقلاً مخصصاً لعرض ملفات الترشُّح، بما يسلط الضوء على القوة والتأثير المتنامي لكرة قدم السيدات وبطولة FIFA الأبرز على صعيد اللعبة النسائية، علماً أن نسخة 2031 ستكون هي الأولى التي تشهد مشاركة 48 منتخباً.

قرار بشأن الاقتراح المُقَدَّم من الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم

في أعقاب الاقتراح الذي تقدَّم به الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم خلال الدورة 74 من كونغرس FIFA والقرار اللاحق الذي اتَّخذه مجلس FIFA والقاضي بتكليف لجنة FIFA المعنية بالحوكمة والتدقيق والامتثال بمهمة التحقيق في الادعاء المتعلق بمشاركة فرق إسرائيلية في مسابقات كرة القدم الإسرائيلية بينما توجد مقراتها داخل الأراضي الفلسطينية، تم التوصل إلى الخلاصات التالية:

عدم اتخاذ FIFA لأي إجراء نظراً لأن الوضع القانوني النهائي للضفة الغربية، في سياق تفسير الأحكام ذات الصلة من نظام FIFA الأساسي، يظل مسألة غير محسومة وشديدة التعقيد بموجب القانون الدولي العام.

مواصلة FIFA التشجيع على الحوار وعرض الوساطة بين الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم والاتحاد الإسرائيلي لكرة القدم على المستوى العملياتي. وفي هذا السياق، سيواصل FIFA تسهيل التواصل المنظَّم ورصد التطورات.

تدابير حماية غير مسبوقة للكوادر النسائية في كرة القدم

تعزيزاً للمساواة بين الجنسين في كافة مفاصل اللعبة، وتجسيداً للاستثمارات التي يخصصها FIFA لمختلف مستويات اللعبة، ستتضمن كافة مسابقات السيدات المقبلة شرطاً تنظيمياً يقضي بأن يضم طاقم كل منتخب مشارِك ما لا يقل عن مُدرِّبة رئيسية و/أو مُدرِّبة مساعدة واحدة، فضلاً عن سيدة واحدة ضمن طاقمه الطبي وسيدتين ضمن طاقمه الإداري.

قرارات أخرى

بعد التشاور مع الجهات الفاعلة الخارجية ذات الصلة، وبهدف تعزيز التزام FIFA بضمان بيئة كروية خالية من كافة أشكال التحرش والإساءة، صادق مجلس FIFA على سياسة FIFA للحماية.

كما أقرَّ مجلس FIFA إطلاق بطولة كأس آسيان FIFA، والتي عُرضت مسودتها الأولى خلال قمة "آسيان" بماليزيا في أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ولاقت ترحيباً واسعاً، إذ من المقرر أن تُقام نسختها الأولى في شهري سبتمبر/أيلول وأكتوبر/تشرين الأول 2026.

وتم تعديل تواريخ بطولة كأس الأمم الأفريقية للسيدات 2026 في جدول المباريات الدولية للسيدات، بحيث تُقام من 26 يوليو/تموز إلى 16 أغسطس/آب 2026، مع تقليص فترة تسريح اللاعبات لتبدأ في 20 يوليو/تموز 2026.

وعلاوة على ذلك، أكد مجلس FIFA إقامة النسخة القادمة من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA™ بالمغرب في الفترة من 17 أكتوبر/تشرين الأول إلى 7 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.