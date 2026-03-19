مجلس FIFA يقرّ لوائح تاريخية لزيادة تمثيل المُدرِّبات في المستويات العليا للعبة

تُلزم اللوائح الجديدة كل فريق بضم ما لا يقل عن مُدرِّبة رئيسية أو مُدرِّبة مساعدة واحدة في بطولات FIFA للسيدات

يدخل القرار حيز التنفيذ هذا العام مع بطولات كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA وكأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA وكأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™

تندرج هذه الخطوة التاريخية ضمن نهج FIFA طويل الأمد، الذي يجمع بين التقدم التنظيمي والاستثمار المستمر في تطوير المدرِّبات

أقرّ مجلس FIFA اليوم لوائح تاريخية ستُعيد تشكيل مستقبل كرة القدم النسائية، إذ تُلزم بتمثيل المرأة في قيادة الفرق في جميع مسابقات السيدات. اعتبارًا من هذا العام، يجب على كل فريق مشارك في مسابقات FIFA للسيدات أن يضمن أن تكون مدربته الرئيسية و/أو واحدة على الأقل من المدربات المساعدات امرأة، وأن تكون واحدة على الأقل من الطاقم الطبي امرأة، وأن تكون اثنتان على الأقل من المسؤولات الجالسات على مقاعد البدلاء من النساء. ينطبق هذا على جميع بطولات الشباب والكبار، ومسابقات المنتخبات الوطنية، ومسابقات الأندية.

وإذ تم إقرار هذا الإجراء خلال اجتماع مجلس FIFA المنعقد يوم الخميس 19 مارس/آذار، فإنه من المقرر أن يبدأ العمل به في مسابقات FIFA النسائية المقرَّر انعقادها هذا العام، ويتعلق الأمر بكل من بطولة كأس العالم للسيدات تحت 20 سنة FIFA™ التي ستستضيفها بولندا شهر سبتمبر/أيلول المقبل، وبطولة كأس العالم للسيدات تحت 17 سنة FIFA ومسابقة كأس FIFA للأندية البطلة للسيدات™، كما سينطبق على أكبر حدث رياضي نسائي على وجه الأرض، ألا وهو بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™ التي من المقرر أن تقام عام 2027 في البرازيل. وفي هذا الصدد، قالت جيل إليس، رئيسة قسم FIFA المعني بشؤون كرة القدم: "ببساطة لا يوجد حالياً ما يكفي من النساء في المناصب التدريبية. ولذا يجب علينا بذل المزيد من الجهد لتسريع وتيرة التغيير، وذلك من خلال إحداث مسارات أوضح وتوسيع نطاق الفرص المتاحة وتعزيز حضور المرأة في الكوادر الفنية".

وأضافت: "إن لوائح FIFA الجديدة، إلى جانب برامج التطوير المُخصَّصة، تُشكل استثماراً مهماً في الجيلين الحالي والمستقبلي للمُدرِّبات".

