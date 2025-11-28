إرسال ملفات الترشُّح لاستضافة نسختي 2031 و2035 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™

FIFA يتلقى ملفي ترشُّح مشتركين

تم نشر ملفات الترشُّح على موقع FIFA.com

سيتم اختيار الملفين الفائزين في كونغرس FIFA الذي يُعقد بمدينة فانكوفر الكندية بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2026

بعد فتح الباب أمام عملية تقديم ملفات الترشُّح لاستضافة نسختي 2031 و2035 من بطولة كأس العالم للسيدات FIFA™، وإرسال اتفاقيات الترشُّح، تلقّى FIFA ملفات الترشّح التالية بحلول الموعد النهائي 28 نوفمبر/تشرين الثاني:

كأس العالم للسيدات FIFA 2031™

ملف مشترك من اتحاد الولايات المتحدة الأمريكية لكرة القدم، والاتحاد المكسيكي لكرة القدم، والاتحاد الكوستاريكي لكرة القدم، والاتحاد الجامايكي لكرة القدم

كأس العالم للسيدات FIFA 2035™

ملف مشترك من الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والاتحاد الأيرلندي لكرة القدم، والاتحاد الاسكتلندي لكرة القدم، واتحاد ويلز لكرة القدم

ويمكن الاطلاع على ملفات الترشُّح وملخصاتها عبر الموقع الإلكتروني FIFA.com.

من جهته، سيضطلع FIFA بعملية تقييم معمّقة قبل أن ينشر في أبريل/نيسان نتائج ما توصّل إليه في تقارير تقييم ملفات الترشُّح المتعلقة بكل نسخة من نسختي البطولة.

وانسجاماً مع أنظمة ولوائح الترشُّح، سيُركِّز التقييم على المجالات ذات الأولوية التالية: رؤية البطولة والمقاييس الرئيسية، والبنية التحتية، والخدمات، والاعتبارات التجارية، والاستدامة، وحقوق الإنسان.

كما تشمل عملية التقييم الجوانب الفنية الذي يتَّبع نظام درجات لتقييم معايير البنية التحتية والجوانب التجارية.

وفي حال لبّت ملفات الترشُّح متطلبات الاستضافة، سيتم تحديد الملفين الفائزين خلال الدورة 76 من كونغرس FIFA الذي سيُعقد بمدينة فانكوفر الكندية بتاريخ 30 أبريل/نيسان 2026.