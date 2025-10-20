تكريم رئيس FIFA بوسام الاستحقاق الذهبي الكبير من الاتحاد البوليفي لكرة القدم

حضر إنفانتينو الذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم

قدّمت اللجنة التنفيذية للاتحاد البوليفي وسام الاستحقاق الذهبي الكبير لإنفانتينو

حضر رئيس FIFA كذلك تدشين المرحلة الأولى من مركز التدريب الوطني للاتحاد الفنزويلي

خلال اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد البوليفي لكرة القدم بمناسبة الذكرى المئوية على تأسيسه، كُرِّم رئيس FIFA بوسام الاستحقاق الذهبي الكبير، وهو أرفع تكريم يمنحه الاتحاد الوطني للعبة.

وقد انضم إنفانتينو في هذا الاحتفال المميز إلى فرناندو كوستا رئيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم، وأليخاندرو دومينغيز رئيس اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم، وماتياس غرافستروم أمين عام FIFA، وكوكبة من أساطير كرة القدم البوليفية.

وبهذه المناسبة، قال إنفانتينو "في هذا اليوم التاريخي في بوليفيا، يسعدني للغاية الاحتفال بالذكرى المئوية لتأسيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم. الشعار الدائم لـFIFA هو أن كرة القدم توحِّد العالم، وتوحِّد الدول، وكل أولئك الذين تراودهم الأحلام والشغف، ويتطلعون لعيش تجارب مميزة ومشاعر غامرة. شهدت هذه الدولة تأسيس الاتحاد البوليفي لكرة القدم على يد شخصيات تحلَّت بالبصيرة قبل مئة عام، وبالتحديد في 12 سبتمبر/أيلول 1925."

وأردف "بفضلهم، وبفضل كل من أتى بعدهم وحقق مستويات متباينة من النجاح، وبمساهمة كل بوليفي، حقّقنا الحلم، ونتطلّع إلى أن تمضي بوليفيا في حلمها. فلنستمر في الحلم ونشر البهجة والسعادة."

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر احتفالات الذكرى المئوية لاتحاد كرة القدم البوليفي (FBF) 02:52

وكان رئيس FIFA قد حضر قبل ذلك حفل افتتاح أول ملعب في كازا دي لا فيردي، الذي يتم بناؤه في منطقة أشوماني الواقعة في ضواحي العاصمة لاباز، وذلك بدعم من برنامج FIFA Forward وبرنامج التطوير التابع لاتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم.

ويأتي استكمال الملعب الجديد ليُمثِّل خطوة أولى في مشروع مركز تدريب وطني جديد سيضمّ عند استكماله ثلاثة ملاعب بالحجم الكامل، ومَرافق إقامة تستوعب 130 رياضياً، ومدرجات تتسع لـ600 متفرّج، وسبع غرف لتبديل الملابس، ونادٍ للياقة البدنية، وقاعة مؤتمرات حديثة، وهو ما يجعله منشأة تدريب نوعية تستفيد منها منتخبات الرجال والسيدات من كافة الفئات العمرية.

وأضاف رئيس FIFA "بعد مئة عام على استحداث الاتحاد البوليفي لكرة القدم، أصبح للمنتخبات الوطنية مقرها الخاص، وFIFA فخور بمساندة كرة القدم البوليفية، سواء في مجال تطوير البنية التحتية، أو من خلال المشارَكة في بطولاتنا العالمية الموسَّعة."

وتابع "لمستُ التطور الذي تم تحقيقه في كازا دي لا فيردي بفضل تعاون رائع بين بوليفيا واتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم وFIFA، وهو ما سيُمهِّد الطريق لأجيال من الفتيات والفتيان لتحقيق حلمهم الكروي هنا. استثمرنا في فئة الشباب في كرة القدم البوليفية، مع تركيز على التطوير طويل المدى لمنتخبات الرجال والسيدات في هذه الفئة العمرية."

رئيس FIFA جياني إنفانتينو يحضر احتفالات الذكرى المئوية للاتحاد البوليفي لكرة القدم Previous 01 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks during the Bolivia Football Association (FBF) centenary celebrations 02 / 10 FIFA President Gianni Infantino and Pierluigi Collina, Chairman of the FIFA Referees Committee, at the Centenary celebrations of the Bolivian Football Association 03 / 10 FIFA President Gianni Infantino, Bolivia Football Association (FBF) President Fernando Costa and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Domínguez 04 / 10 FIFA President Gianni Infantino and Bolivia Football Association (FBF) President Fernando Costa during the Centenary celebrations of the association 05 / 10 FIFA President Gianni Infantino presents a a commemorative jersey to Bolivia Football Association (FBF) President Fernando Costa 06 / 10 FIFA President Gianni Infantino, Bolivia Football Association (FBF) President Fernando Costa and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez 07 / 10 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez honour legends of Bolivian football 08 / 10 FIFA President Gianni Infantino speaks at the Bolivia Football Association (FBF) centenary celebrations 09 / 10 FIFA President Gianni Infantino and Bolivia Football Association (FBF) Vice-President Edwin Callapino 10 / 10 FIFA President Gianni Infantino and FIFA Vice-President and CONMEBOL President Alejandro Dominguez honour legends of Bolivian football Next

يُذكر أن الاتحاد البوليفي لكرة القدم تأسس بتاريخ 12 سبتمبر/أيلول 1925 في مدينة كوتشومبابا، وانضم إلى كنف FIFA بتاريخ 9 يوليو/تموز 1926 خلال النسخة 15 من كونغرس FIFA التي عُقدت في العاصمة الإيطالية روما. كما خاض منتخب البلاد النسخة الأولى من كأس العالم FIFA™ عام 1930 التي استضافتها أوروغواي، لتكون الأولى من ثلاث مشارَكات في تاريخ البطولة،

والفرصة متاحة أمامها للتأهل للمرة الرابعة، عندما تخوض في مارس/آذار 2026 منافسات الملحق القاري، أملاً في اقتناص إحدى التذكرتين المتاحتين للمشاركة في كأس العالم 2026 FIFA™.