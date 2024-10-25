FIFA يُنظِّم ورشة عمل إقليمية للحوكمة المالية في البحرين

استضافت العاصمة البحرينية ورشة عمل عن الحوكمة المالية على مدى يومي 23 و24 أكتوبر/تشرين الأول

شمل المشاركون الأمناء العامين والمدراء الماليين من 11 اتحاداً وطنياً

عُقدت الورشة تحت مظلة "حَرم FIFA" وسيكون بمثابة منصة تعليمية مركزية لكرة القدم

نظَّم FIFA في العاصمة البحرينية المنامة ورشة عمل عن الحوكمة المالية استمرت ليومين (22 و23 أكتوبر/تشرين الأول)، وحضرها الأمناء العامون والمدراء الماليون من 11 اتحاداً وطنياً، إلى جانب ممثلين عن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم. وتأتي هذه الورشة في إطار التزام FIFA المستمر بتعزيز الحوكمة المالية وبناء القدرات داخل الاتحادات الوطنية.

شارك في جلسات الورشة ممثلون عن الاتحادات الكروية الوطنية لكل من أفغانستان والبحرين والعراق والأردن والكويت وعُمان وفلسطين والمملكة العربية السعودية وسوريا والإمارات العربية المتحدة واليمن. وتمثّل الهدف من هذه الجلسات بتعزيز أنظمتها للإدارة المالية وضمان الاستخدام الفعال والملائم لأموال التطوير التي يُقدِّمها FIFA. عُقدت الورشة تحت مظلة "حَرم FIFA" الذي أطلق مؤخراً ليكون بمثابة منصة تعليمية مركزية لكرة القدم، بحيث تتوافر فيها كافة أنشطة FIFA في مجال بناء القدرات والمبادرات التعليمية الموجهة للاتحادات الوطنية.

تبنّت الورشة مقاربة عملية، بحيث استخدمت دليل الحوكمة المالية من FIFA كإطار أساسي للعمل، كما انخرط المشاركون في حوارات معمقة حول المواضيع الرئيسية مثل عمليات التدقيق المركزية، وإعداد التقارير المالية، والموازنة، والإشراف على الجوانب العملية والتشغيلية. كما ركّزت جلسات الورشة على أهمية المساءلة والشفافية والإدارة المالية المسؤولة ضمن برنامج FIFA Forward، الذي يُشكّل منذ عام 2016 القوة المحركة في مجال التنمية الكروية.

وقال توم جوريسن، مدير خدمات الاتحادات الأعضاء: "نقوم في FIFA في كل سنة مالية بإجراء تدقيق مركزي لجميع الاتحادات الأعضاء والاتحادات القارية، وذلك كجزء لا يتجزأ من برنامج FIFA Forward. الغرض من ورشة العمل هذه ودليل الحوكمة المالية هو مساعدة الاتحادات الوطنية والقارية على الاستعداد للتدقيق المركزي بأفضل طريقة ممكنة لتنفيذ معايير الممارسة الجيدة في الإدارة المالية على المدى الطويل".

تعزيز الحوكمة المالية

تمثِّل هذه الورشة جانباً رئيسياً من مهمة FIFA في ضمان منح الاتحادات الوطنية كافة الأدوات اللازمة لإدارة الأموال التي تحصل عليها لمشاريع التنمية، ولا سيما من خلال برنامج FIFA Forward. وقد ساعد البرنامج بالفعل على توفير استثمارات كبيرة للبنى التحتية الكروية وكرة قدم الشباب والتطوير الفني حول العالم وضمان إدارة هذه الأموال بشكل فعال للمحافظة على تطوير كرة القدم على المدى البعيد.

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من جهته، قال سانجيفان بالاسينجام، مدير الاتحادات الأعضاء في آسيا وأوقيانوسيا في FIFA: "تنسجم ورشة العمل هذه بشكل مثالي مع رؤية FIFA للنهوض بالمعايير العالمية في مجال حوكمة كرة القدم. التركيز على النزاهة والشفافية في المجال المالي، لا يؤدي إلى المضي قُدماً في التنمية الكروية فحسب، بل يُحدث ازدهاراً كروياً في مناطق العالم المختلفة. فمن شأن الأدوات والاستراتيجيات التي تمت مناقشتها هنا أن تمكِّن الاتحادات الوطنية من إدارة مواردها بشكل أفضل، وترك أثر مستدام على تطوير ومستقبل اللعبة".

برنامج تفاعلي

شملت ورشة العمل مجموعة جلسات، من بينها عروض تقديمية ولقاءات ثنائية، كما استفاد المشاركون من دراسات حالات واقعية، وتمارين عملية، ونقاشات جماعية، وهو ما خلق تجربة تعليمية شاملة مُعدَّة بحسب الاحتياجات الفعلية للاتحادات الوطنية.

التعاون مع الاتحاد القاري والمشاركة الإقليمية

أدى حضور أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى إثراء محتوى الورشة، وهو ما سمح بتركيز النقاش بشكل أكبر على الجانب الإقليمي فيما يتعلق بالتحديات والحلول المالية. وبفضل الطبيعة التعاونية لهذه الورشة، شهدت الفعالية تبادلاً للمعارف والخبرات بين الاتحادات الوطنية، مع استعراض أفضل الممارسات في المنطقة.

"أدى حضور أعضاء الاتحاد الآسيوي لكرة القدم إلى إثراء محتوى الورشة، وهو ما سمح بتركيز النقاش بشكل أكبر على الجانب الإقليمي فيما يتعلق بالتحديات والحلول المالية. وبفضل الطبيعة التعاونية لهذه الورشة، شهدت الفعالية تبادلاً للمعارف والخبرات بين الاتحادات الوطنية، مع استعراض أفضل الممارسات في المنطقة.

من جهته، قال راشد عبدالله الزعبي، الأمين العام للاتحاد البحريني لكرة القدم: "تسرّنا الشراكة مع FIFA في استضافة هذه الورشة الهامة التي تؤكد على الدور المحوري للحوكمة المالية في كرة القدم. تعكس الورشة فخرنا بالعمل مع FIFA والتزامنا بتعزيز الشفافية والتميز في حكومة كرة القدم".

أما فراس أبو هلال، أمين عام الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، فقد قال: "شكّلت المشاركة في هذه الورشة فرصة عظيمة للتعلُّم من FIFA والاتحادات الوطنية الزميلة. التركيز على المسؤولية المالية والحوكمة منحنا الأدوات العملية لتعزيز إدارتنا المالية، وهو ما سيُساعدنا بالمحصلة على تطوير كرة القدم في منطقتنا".

نظرة إلى المستقبل