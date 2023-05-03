الاتحاد اليمني لكرة القدم
معلومات
الموقع الرسميwww.yemenfa.com
العنوان
Quarter of Sport Al Jeraf (Stadium Ali Muhsen),
P.O. Box 908 Sanaa,
AL-THAWRA CITY
Yemen
طرق التواصل
الهاتف: +967-1/310 923
البريد الإلكتروني:gs.office@yemenfa.com
فاكس: +967-1/431 953
President
Ahmed Saleh AL EISSI
Vice President
Hasan BA SHANFAR
General Secretary
Hamid AL SHAIBANI
Treasurer
Mohamed AL-TAWEL
Media And Communication Manager
Moad AL-KHAMESE
National Coach Men
Miroslav SOUKOP
Chairperson of the Referees Committee
Ahmed ANAAM
Head/Director of the Referees Department
Mukhtar SALEH ALYARIMI
Referee Coordinator
Gamal AL-KHWARABI
Futsal Coordinator
Labeb AL MAHDI
تصنيف اليمن
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
149
إسواتيني
إسواتيني
1045.88
150
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1040.77
151
اليمن
اليمن
1027.94
152
ليبيريا
ليبيريا
1024.11
153
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1023.93
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.
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