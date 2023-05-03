الاتحاد اليمني لكرة القدم

الاتحاد اليمني لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.yemenfa.com

العنوان

Quarter of Sport Al Jeraf (Stadium Ali Muhsen),

P.O. Box 908 Sanaa,

AL-THAWRA CITY

Yemen

طرق التواصل

الهاتف: +967-1/310 923

البريد الإلكتروني:gs.office@yemenfa.com

فاكس: +967-1/431 953

التنظيم

President

Ahmed Saleh AL EISSI

Vice President

Hasan BA SHANFAR

General Secretary

Hamid AL SHAIBANI

Treasurer

Mohamed AL-TAWEL

Media And Communication Manager

Moad AL-KHAMESE

National Coach Men

Miroslav SOUKOP

Chairperson of the Referees Committee

Ahmed ANAAM

Head/Director of the Referees Department

Mukhtar SALEH ALYARIMI

Referee Coordinator

Gamal AL-KHWARABI

Futsal Coordinator

Labeb AL MAHDI

تصنيف اليمن

تصنيف منتخب اليمن للرجال
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
149
إسواتيني
إسواتيني
إسواتيني
1045.88
150
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
جمهورية الدومينيكان
1040.77
151
اليمن
اليمن
اليمن
1027.94
152
ليبيريا
ليبيريا
ليبيريا
1024.11
153
تايباي الصينية
تايباي الصينية
تايباي الصينية
1023.93

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات

لا يوجد تصنيف متاح بسبب عدم لعب مباراة واحدة على الأقل خلال الـ 48 شهرًا الماضية أو عدم لعب خمس مباريات على الأقل ضد فرق مصنفة رسميًا.

أحدث المواضيع من الاتحاد اليمني لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد اليمني لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 27: A general view of the FIFA Forward Programme on April 27, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by MOSAALKATHAMI/Saudi Arabian Football Federation)
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣
A general view for katara Opera House which host the draw for the FIFA Arab Cup 2021 on Monday 26 April 2021 in Doha, Qatar.
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الإثارة تتزايد قبل قرعة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
٢٦ أبريل ٢٠٢١
VOLGOGRAD, RUSSIA - JUNE 25: A Saudi Arabia and an Egypt fan enjoy the pre match atmosphere prior to the 2018 FIFA World Cup Russia group A match between Saudia Arabia and Egypt at Volgograd Arena on June 25, 2018 in Volgograd, Russia. (Photo by Shaun Botterill/Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
قرعة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ في أرقام
٢٥ أبريل ٢٠٢١
Oct 1990: General view of the Khalifa Stadium at sunset during the Asian World Cup Qualifying Finals in Qatar. \ Mandatory Credit: Allsport UK /Allsport
البطولات
سحب قرعة بطولة كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™ الثلاثاء المقبل
٢٣ أبريل ٢٠٢١
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