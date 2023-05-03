الاتحاد السوري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.sfa.sy
العنوان
Al Faihaa Sports Complex,
P.O. Box 421,
011 DAMASCUS
Syria
طرق التواصل
الهاتف: +963-11/443 0450
البريد الإلكتروني:syrianfa@hotmail.com
فاكس: +963-11/333 5866
التنظيم
President
Salah RAMADAN
Vice President
Abdulrahman AL KHATIB
General Secretary
Muhannad AL FAKEER
Treasurer
Emad KASEM
Media And Communication Manager
Mohammad BACHAR
National Coach Men
Hector CUPER
National Coach Women
Salim JABLAWI
Chairperson of the Referees Committee
Mohammed KOUSA
Head/Director of the Referees Department
Khader HAJ KHADER
Referee Coordinator
Ali AID
Futsal Coordinator
Ahmad FESAL
تصنيف سوريا
تصنيف منتخب سوريا للرجال
تصنيف منتخب سوريا للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
87
زامبيا
زامبيا
1275.71
88
الصين
الصين
1273.78
89
سوريا
سوريا
1265.51
90
هاييتي
هاييتي
1262.50
91
كوراساو
كوراساو
1262.48
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
160
باربادوس
باربادوس
941.96
161
المالديف
المالديف
938.55
162
سوريا
سوريا
931.42
163
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
923.84
164
دومينيكا
دومينيكا
896.55
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد السوري لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣
كأس العالم للأندية FIFA المغرب 2022™
FIFA يتقدم بأحر تعازيه في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
٧ فبراير ٢٠٢٣