الاتحاد السوري لكرة القدم

الاتحاد السوري لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.sfa.sy

العنوان

Al Faihaa Sports Complex,

P.O. Box 421,

011 DAMASCUS

Syria

طرق التواصل

الهاتف: +963-11/443 0450

البريد الإلكتروني:syrianfa@hotmail.com

فاكس: +963-11/333 5866

التنظيم

President

Salah RAMADAN

Vice President

Abdulrahman AL KHATIB

General Secretary

Muhannad AL FAKEER

Treasurer

Emad KASEM

Media And Communication Manager

Mohammad BACHAR

National Coach Men

Hector CUPER

National Coach Women

Salim JABLAWI

Chairperson of the Referees Committee

Mohammed KOUSA

Head/Director of the Referees Department

Khader HAJ KHADER

Referee Coordinator

Ali AID

Futsal Coordinator

Ahmad FESAL

تصنيف سوريا

تصنيف منتخب سوريا للرجال
تصنيف منتخب سوريا للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
87
زامبيا
زامبيا
زامبيا
1275.71
88
الصين
الصين
الصين
1273.78
89
سوريا
سوريا
سوريا
1265.51
90
هاييتي
هاييتي
هاييتي
1262.50
91
كوراساو
كوراساو
كوراساو
1262.48

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
160
باربادوس
باربادوس
باربادوس
941.96
161
المالديف
المالديف
المالديف
938.55
162
سوريا
سوريا
سوريا
931.42
163
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
سانت فنسنت وجرنادين
923.84
164
دومينيكا
دومينيكا
دومينيكا
896.55

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد السوري لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد السوري لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

RIYADH, SAUDI ARABIA - APRIL 27: A general view of the FIFA Forward Programme on April 27, 2023 in Riyadh, Saudi Arabia. (Photo by MOSAALKATHAMI/Saudi Arabian Football Federation)
برنامج FIFA Forward
ورشة عمل لبرنامج FIFA Forward تمهّد الطريق لتنمية كروية أكبر في غرب آسيا
٣ مايو ٢٠٢٣
RABAT, MOROCCO - FEBRUARY 08: Players line up on the pitch for a minutes silence in memory of the victims of an earthquake in Turkey and Syria prior to the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Semi Final match between Al Ahly and Real Madrid CF at Prince Moulay Abdellah on February 08, 2023 in Rabat, Morocco. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
Football Unites the World
تعبئة مجتمع كرة القدم في مواجهة المأساة
٢٠ فبراير ٢٠٢٣
AL WAKRAH, QATAR - DECEMBER 05: FIFA Flag Carriers during the FIFA World Cup Qatar 2022 Round of 16 match between Japan and Croatia at Al Janoub Stadium on December 05, 2022 in Al Wakrah, Qatar. (Photo by Shaun Botterill - FIFA/FIFA via Getty Images)
مؤسسة FIFA
مؤسسة FIFA تتبرع بمليون دولار أمريكي لمساعدة ضحايا زلزال تركيا وسوريا
١٦ فبراير ٢٠٢٣
TANGER MED, MOROCCO - FEBRUARY 07: Players line up on the pitch for a minutes silence in memory of the victims of an earthquake in Turkey and Syria prior to the FIFA Club World Cup Morocco 2022 Semi Final match between Flamengo v Al Hilal SFC at Stade Ibn-Batouta on February 07, 2023 in Tanger Med, Morocco. (Photo by Angel Martinez - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية FIFA المغرب 2022™
FIFA يتقدم بأحر تعازيه في أعقاب الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا
٧ فبراير ٢٠٢٣
MANAMA, BAHRAIN - APRIL 07: FIFA President Gianni Infantino and AFC President Shaikh Salman bin Ebrahim Al Khalifa during the AFC Executive Committee Meeting on April 7, 2021 in Manama, Bahrain. (Photo by Ali Alhalwachi/AFC)
المنظمة
FIFA والاتحاد الآسيوي يرسلان وفداً مشتركاً إلى سوريا
١١ سبتمبر ٢٠٢٢
أخبار متعلّقة
DOHA, QATAR - SEPTEMBER 09: FIFA President Gianni Infantino and Syrian Football Association meeting on September 9, 2022 in Doha, Qatar. (Photo by Resolution Films/FIFA)
الرئيس
جياني إنفانتينو يلتقي برئيس الاتحاد السوري لكرة القدم
UAE players celebrate winning the 2022 Qatar World Cup Asian Qualifiers football match between United Arab Emirates and South Korea, at the Al-Maktoum Stadium in the Gulf emirate of Dubai, on March 29, 2022. (Photo by Ryan LIM / AFP) (Photo by RYAN LIM/AFP via Getty Images)
تصفيات آسيا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
الإمارات تضرب موعداً مع أستراليا في الملحق وفيتنام تصنع التاريخ
Trent Sainsbury AUS, Yuya Osako JPN, OCTOBER 12, 2021 - Football / Soccer : FIFA World Cup, WM, Weltmeisterschaft, Fussball Qatar 2022 Asian Qualifier Final Round Group A match between Japan - Australia at Saitama Stadium 2002, Saitama, Japan. Noxthirdxpartyxsales PUBLICATIONxNOTxINxJPN 171771160
تصفيات آسيا المؤهلة إلى قطر ٢٠٢٢
السعودية واليابان وأستراليا في منافسة ثلاثية، وصراع الملحق يشتعل
AL AIN, UNITED ARAB EMIRATES - DECEMBER 06: The Al-Jazira team create a huddle prior to the FIFA Club World Cup UAE 2017 play off match between Al Jazira and Auckland City FC at on December 6, 2017 in Al Ain, United Arab Emirates. (Photo by David Ramos - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العالم للأندية FIFA الإمارات 2021™
مواجهة تاريخية في افتتاح كأس العالم للأندية FIFA ™ الإمارات 2021
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Amir Sayoud of Algeria celebrates with the FIFA Arab Cup Winner's Trophy following the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Michael Regan - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
مواهب مميّزة ظهرت بقوّة في كأس العرب
AL KHOR, QATAR - DECEMBER 18: Yacine Brahimi of Algeria celebrates with the FIFA Arab Cup trophy following victory during the FIFA Arab Cup Qatar 2021 Final match between Tunisia and Algeria at Al Bayt Stadium on December 18, 2021 in Al Khor, Qatar. (Photo by Maddie Meyer - FIFA/FIFA via Getty Images)
كأس العرب FIFA قطر ٢٠٢١™
الجزائر تتوج بكأس العرب في بطولة استثنائية