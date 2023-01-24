مهارات إنشاء المحتوى الرقمي محور ورشة العمل الافتراضية الأفريقية

تم تنظيم ورشة العمل كجزء من برنامج FIFA للمهارات الرقمية

شارك فيها نحو 14 اتحاداً أفريقياً عضواً

تتماشى ورشة العمل مع استراتيجية FIFA لدعم التعلم والابتكار في الاتحادات الأفريقية الأعضاء

بعد نجاح ورشة العمل الأولى حول إنشاء المحتوى الرقمي في كيغالي (رواندا) في ديسمبر/كانون الأول، عقدت ورشة عمل ثانية في الفترة الممتدة من 21 إلى 23 مايو/أيار من قبل الاتحادات الأفريقية الأعضاء في FIFA، تحت إشراف مديرها جيلسون فرنانديز. ومثل سابقتها، كانت ورشة العمل التي استمرت ثلاثة أيام بدعم من FIFA+ مثمرة للغاية. وفي هذا السياق، قال اللاعب الدولي السويسري السابق: "تُعد ورشات العمل الرقمية هذه مهمة بالنسبة لاتحاداتنا، حيث تُظهر لهم كيفية استخدام الأدوات الرقمية واعتماد أفضل الممارسات والحفاظ على قدرتهم التنافسية في بيئة متغيرة باستمرار،" مضيفاً "من خلال المشاركة في ورشة العمل هذه، يُمكننا تطوير مهاراتهم والابتكار والتعاون بشكل فعال، وبالتالي ضمان تمتع جميع اتحاداتنا بمستقبل مزدهر."

وفي هذا الصدد أتيحت الفرصة لخمسة وعشرين ممثلاً من 14 اتحاداً من الاتحادات الأفريقية الأعضاء لدى FIFA لتطوير أو صقل خبراتهم في إنشاء المحتوى الرقمي من خلال تغطية المواضيع التالية: المشاركة على وسائل التواصل الاجتماعي، واستراتيجيات تحقيق الدخل من المحتوى، واستخدام التحليل لزيادة المتابعين.

الاتحادات الأعضاء المشاركة

كوت ديفوار، السنغال، موزمبيق، غانا، الكونغو الديمقراطية، زامبيا، المغرب، مصر، الجزائر، جنوب السودان، بوتسوانا، ناميبيا، جنوب أفريقيا، الكاميرون

وقال مايك موبانغا، أحد موظفي الاتحاد الزامبي لكرة القدم “لقد كانت تجربة مفيدة للغاية. إن المهارات والاستراتيجيات التي اكتسبناها ستسمح لنا بإنشاء محتوى أكثر جاذبية والتواصل بشكل أفضل مع متابعينا نتيجة لذلك." وأضاف "كانت فرصة مثالية لنا لمقابلة أشخاص من اتحادات أعضاء أخرى والتعلم من الخبراء في هذا المجال. لا أطيق الانتظار حتى أضع كل ما تعلمته موضع التنفيذ وأرى التأثير الإيجابي الذي سيحدثه ذلك على وجودنا على الإنترنت." شاركت أيضاً جانين أنتوني، مسؤولة الشراكات الرياضية والألعاب في TikTok. وقدّمت أنتوني، المسؤولة عن منطقة جنوب الصحراء الكبرى في إفريقيا، والتي تنحدر من المملكة المتحدة، لمحة عما وضعته المنصة الشهيرة في الماضي على المستوى التقني والاستراتيجي، مع التركيز بشكل خاص على كأس الأمم الأفريقية 2023.

تُعد ورش العمل الرقمية هذه مهمة بالنسبة لاتحاداتنا، حيث تُظهر لهم كيفية استخدام الأدوات الرقمية واعتماد أفضل الممارسات والحفاظ على قدرتهم التنافسية في بيئة متغيّرة باستمرار. جيلسون فرنانديز مدير الاتحادات الأعضاء في أفريقيا

كما حضرت الورشة أيضاً ناتالي جيبسون، الرئيسة المؤقتة للمحتوى في الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، والتي تحدثت عن الحملة الرقمية التي ابتكرها الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم لكأس العالم للسيدات أستراليا ونيوزيلندا 2023 FIFA. وفي الوقت نفسه، شاركت إستيلا لوكاس، رئيسة "تجربة المشجعين Fan Experience" في الاتحاد البرتغالي لكرة القدم، خبرتها في استغلال البيانات. وقالت ماتيلدا ديميدو، مسؤولة الإعلام في قسم كرة القدم للسيدات في الاتحاد الغاني لكرة القدم "كانت ورشة العمل مفيدة للغاية. لقد أوضحت لنا كيفية استخدام جميع وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، مما سيسمح لنا بإنشاء محتوى أفضل."

وأضافت "نحن ممتنون جداً لـFIFA على إنشاء منصة المهارات الرقمية وتنظيم ورشة العمل هذه. نأمل أن نحظى بالمزيد من الفرص للتعلم وإعادة التعلم مع فريق المهارات الرقمية الرائع التابع لـFIFA."

مهارات FIFA الرقمية 01:00