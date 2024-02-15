الاتحاد السنغالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fsfoot.sn
العنوان
VDN-Ouest-Foire en face du CICES,
Boite postale 13021,
DAKAR
Senegal
طرق التواصل
الهاتف: +221-33/869 2828
البريد الإلكتروني:victorciss@hotmail.com
فاكس: +221-33/820 0592
التنظيم
President
Augustin SENGHOR
Vice President
Abdoulaye SOW
Saer SECK
General Secretary
Victor CISSE
Treasurer
Aboubacar SY
Media And Communication Manager
Coumba FALL
Technical Director
Mayacine MAR
National Coach Men
Aliou CISSE
National Coach Women
Serigne CISSE
Chairperson of the Referees Committee
Malang DIEDHIOU
Head/Director of the Referees Department
Ismaila DIALLO
Referee Coordinator
Ismaila DIALLO
Futsal Coordinator
Amadou DIOP
تصنيف السنغال
تصنيف منتخب السنغال للرجال
تصنيف منتخب السنغال للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
15
المكسيك
المكسيك
1652.70
16
ألمانيا
ألمانيا
1631.22
17
السنغال
السنغال
1620.74
18
اليابان
اليابان
1614.33
19
سويسرا
سويسرا
1613.44
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
81
مالي
مالي
1272.76
82
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1272.15
83
السنغال
السنغال
1267.27
84
الجزائر
الجزائر
1264.25
85
بورتوريكو
بورتوريكو
1257.16
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من الاتحاد السنغالي لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤