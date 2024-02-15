الاتحاد السنغالي لكرة القدم

الاتحاد السنغالي لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fsfoot.sn

العنوان

VDN-Ouest-Foire en face du CICES,

Boite postale 13021,

DAKAR

Senegal

طرق التواصل

الهاتف: +221-33/869 2828

البريد الإلكتروني:victorciss@hotmail.com

فاكس: +221-33/820 0592

التنظيم

President

Augustin SENGHOR

Vice President

Abdoulaye SOW

Saer SECK

General Secretary

Victor CISSE

Treasurer

Aboubacar SY

Media And Communication Manager

Coumba FALL

Technical Director

Mayacine MAR

National Coach Men

Aliou CISSE

National Coach Women

Serigne CISSE

Chairperson of the Referees Committee

Malang DIEDHIOU

Head/Director of the Referees Department

Ismaila DIALLO

Referee Coordinator

Ismaila DIALLO

Futsal Coordinator

Amadou DIOP

تصنيف السنغال

تصنيف منتخب السنغال للرجال
تصنيف منتخب السنغال للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
15
المكسيك
المكسيك
المكسيك
1652.70
16
ألمانيا
ألمانيا
ألمانيا
1631.22
17
السنغال
السنغال
السنغال
1620.74
18
اليابان
اليابان
اليابان
1614.33
19
سويسرا
سويسرا
سويسرا
1613.44

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
81
مالي
مالي
مالي
1272.76
82
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
غينيا الاستوائية
1272.15
83
السنغال
السنغال
السنغال
1267.27
84
الجزائر
الجزائر
الجزائر
1264.25
85
بورتوريكو
بورتوريكو
بورتوريكو
1257.16

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من الاتحاد السنغالي لكرة القدم

أحدث المواضيع من الاتحاد السنغالي لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ABIDJAN, IVORY COAST - FEBRUARY 11: FIFA President Gianni Infantino during the AFCON 2023 final between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium on February 11, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Djigla Raymond/FIFA)
تصنيف الرجال
تغييرات مهمة في أفريقيا وآسيا
١٥ فبراير ٢٠٢٤
MOSCOW, RUSSIA - AUGUST 28: A silhouette is seen of Philipp Borer of Switzerland as he warms up prior to the FIFA Beach Soccer World Cup 2021 Semi Final match between Football Union Of Russia and Switzerland at Luzhniki Beach Soccer Stadium on August 28, 2021 in Moscow, Russia. (Photo by Octavio Passos - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
الإعلان عن القوائم الرسمية للفرق المشاركة في كأس العالم لكرة القدم الشاطئية FIFA الإمارات 2024 دبي™
٧ فبراير ٢٠٢٤
KIGALI, RWANDA - MARCH 14: FIFA Football for Schools as part of the 73rd FIFA Congress at Gitagata Rehabilitation Center, Bugasera on March 14, 2023 in Kigali, Rwanda. (Photo by Brendan Moran - FIFA/FIFA via Sportsfile)
المنظمة
الحصيلة السنوية: برنامج كرة القدم للمدارس يُنهي عام 2023 على إيقاع النجاحات
٧ يناير ٢٠٢٤
SALY, SENEGAL - DECEMBER 5: A group photo during the FIFA Financial Governance Workshop at Hotel Rhino resort on December 5, 2023 in Saly, Senegal. (Photo by Aminata Kane/FIFA)
تطوير كرة القدم
ندوة عن الحوكمة المالية في مدينة سالي
٧ ديسمبر ٢٠٢٣
LONDON, ENGLAND - OCTOBER 01: Fatma Samoura at The Londoner Hotel on October 01, 2023 for the Best of Africa Awards in London, England. (Photo by Shane Anthony SInclair - FIFA/FIFA via Getty Images)
المنظمة
تكريم الأمينة العامة لـFIFA بجائزة التراث الأفضل في أفريقيا
٢ أكتوبر ٢٠٢٣
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ZURICH, SWITZERLAND - SEPTEMBER 15: A general view during the Final Draw for the FIFA U-17 World Cup 2023 Indonesia at HoF, Home of FIFA on September 15, 2023 in Zurich, Switzerland. (Photo by Harold Cunningham/FIFA)
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