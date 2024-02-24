اتحاد ساحل العاج لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.fif-ci.com
العنوان
Treichville Avenue 1 - 01,
Boîte postale 1202,
ABIDJAN 01
Côte d'Ivoire
طرق التواصل
الهاتف: +225/2124 0027
البريد الإلكتروني:ardego2007@gmail.com
فاكس: +225/2125 9552
التنظيم
President
Yacine DIALLO
Vice President
Abou OUATTARA SIE
Malick TOHE
Malika Madeleine DIAKITE
Mamadou KONE
General Secretary
Armand GOHOUROU
Treasurer
Pascal ABINAN
Media And Communication Manager
Berthe ADOU
Technical Director
Ludovic BATELLI
National Coach Men
Emerse FAE
National Coach Women
Clementine TOURE
Chairperson of the Referees Committee
Bonaventure KALOU
Head/Director of the Referees Department
Sharaf ABOUBACAR
Referee Coordinator
Sharaf ABOUBACAR
Futsal Coordinator
Dore WILLIAMS
تصنيف كوت ديفوار
تصنيف منتخب كوت ديفوار للرجال
تصنيف منتخب كوت ديفوار للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
37
قطر
قطر
1499.34
38
روسيا
روسيا
1498.84
39
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1494.57
40
التشيك
التشيك
1494.04
41
تونس
تونس
1491.15
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
69
أوروغواي
أوروغواي
1379.09
70
إسرائيل
إسرائيل
1372.96
71
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1355.45
72
فيجي
فيجي
1343.37
73
ألبانيا
ألبانيا
1331.86
١٥ مارس ٢٠٢٤
أحدث المواضيع من اتحاد ساحل العاج لكرة القدم
بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.
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