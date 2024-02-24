اتحاد ساحل العاج لكرة القدم

اتحاد ساحل العاج لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.fif-ci.com

العنوان

Treichville Avenue 1 - 01,

Boîte postale 1202,

ABIDJAN 01

Côte d'Ivoire

طرق التواصل

الهاتف: +225/2124 0027

البريد الإلكتروني:ardego2007@gmail.com

فاكس: +225/2125 9552

التنظيم

President

Yacine DIALLO

Vice President

Abou OUATTARA SIE

Malick TOHE

Malika Madeleine DIAKITE

Mamadou KONE

General Secretary

Armand GOHOUROU

Treasurer

Pascal ABINAN

Media And Communication Manager

Berthe ADOU

Technical Director

Ludovic BATELLI

National Coach Men

Emerse FAE

National Coach Women

Clementine TOURE

Chairperson of the Referees Committee

Bonaventure KALOU

Head/Director of the Referees Department

Sharaf ABOUBACAR

Referee Coordinator

Sharaf ABOUBACAR

Futsal Coordinator

Dore WILLIAMS

تصنيف كوت ديفوار

تصنيف منتخب كوت ديفوار للرجال
تصنيف منتخب كوت ديفوار للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
37
قطر
قطر
قطر
1499.34
38
روسيا
روسيا
روسيا
1498.84
39
كوت ديفوار
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1494.57
40
التشيك
التشيك
التشيك
1494.04
41
تونس
تونس
تونس
1491.15

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
69
أوروغواي
أوروغواي
أوروغواي
1379.09
70
إسرائيل
إسرائيل
إسرائيل
1372.96
71
كوت ديفوار
كوت ديفوار
كوت ديفوار
1355.45
72
فيجي
فيجي
فيجي
1343.37
73
ألبانيا
ألبانيا
ألبانيا
1331.86

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد ساحل العاج لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد ساحل العاج لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

ABU DHABI, UNITED ARAB EMIRATES - FEBRUARY 24: FIFA President Gianni Infantino, CNN Anchor Eleni Giokos and WTO Director-General Ngozi Okonjo-Iweala during the FIFA and WTO High Level MC13 Side-Event on Cotton on February 24, 2024 in Abu Dhabi, United Arab Emirates. (Photo by Chris Pike - FIFA/FIFA via Getty Images)
الرئيس
منظمة التجارة العالمية و FIFA يؤكدان التزامهما تجاه مجموعة البلدان الأفريقية الأربعة (زائد واحد) المنتجة للقطن
٢٤ فبراير ٢٠٢٤
ABIDJAN, IVORY COAST - FEBRUARY 11: FIFA President Gianni Infantino during the AFCON 2023 final between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium on February 11, 2024 in Abidjan, Ivory Coast. (Photo by Djigla Raymond/FIFA)
تصنيف الرجال
تغييرات مهمة في أفريقيا وآسيا
١٥ فبراير ٢٠٢٤
President of the Confederation of African Football (CAF) Patrice Motsepe (L), President of Ivory Coast Alassane Ouattara (C) and President of FIFA Gianni Infantino (R) hold the Africa Cup of Nations trophy after Ivory Coast won the Africa Cup of Nations (CAN) 2024 final football match between Ivory Coast and Nigeria at Alassane Ouattara Olympic Stadium in Ebimpe, Abidjan on February 11, 2024. (Photo by Sia KAMBOU / AFP) (Photo by SIA KAMBOU/AFP via Getty Images)
الرئيس
جياني إنفانتينو: كأس الأمم الأفريقية 2023 جمعت القارة بأسرها للاحتفاء بكرة القدم
١٢ فبراير ٢٠٢٤
Opening Ceremony during the 2023 Africa Cup of Nations Final match between Cote dIvoire and Guinea Bissau at the Alassane Ouattara Stadium in Abidjan, Cote dIvoire ©Gavin Barker/BackpagePix
المنظمة
رئيس FIFA يتوقع "بطولة رائعة" بعد حضوره المباراة الافتتاحية لكأس الأمم الأفريقية 2023
١٤ يناير ٢٠٢٤
MATURIN, VENEZUELA - OCTOBER 17: Yeferson Soteldo of Venezuela celebrates after scoring the team's first goal during the FIFA World Cup 2026 Qualifier match between Venezuela and Chile at Estadio Monumental de Maturin on October 17, 2023 in Maturin, Venezuela. (Photo by Edilzon Gamez/Getty Images)
تصنيف الرجال
الأرجنتين تعزز موقعها في الصدارة، وفنزويلا تعود إلى نادي الخمسين الأوائل
٢٦ أكتوبر ٢٠٢٣
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