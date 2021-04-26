اتحاد جنوب السودان لكرة القدم

اتحاد جنوب السودان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل

الموقع الرسمي

www.ssfaonline.com

العنوان

Nyakuron West,

Plot No. 58B,,

Old Yei Road Near Hass Petroleum & Toyota House,

JUBA

South Sudan

طرق التواصل

الهاتف: +211/913 333 975

البريد الإلكتروني:ssfajuba@gmail.com

التنظيم

President

Augustino PAREK

Vice President

Charles UKECH

General Secretary

Victor LUAL

Treasurer

Isaac MOBUTU

Media And Communication Manager

Daniel GABRIEL

Technical Director

Salyi LOLAKU

National Coach Men

Nicolas DUPUIS

National Coach Women

Sidi KAROUNE

Chairperson of the Referees Committee

Januar FREZER

Head/Director of the Referees Department

DOBUOL PUK

Referee Coordinator

Emmanuel Taban Seme ELISA

Futsal Coordinator

Joseph APAI

تصنيف جنوب السودان

تصنيف منتخب جنوب السودان للرجال
تصنيف منتخب جنوب السودان للسيدات
الرجال
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
164
أندورا
أندورا
أندورا
998.00
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
990.61
166
جنوب السودان
جنوب السودان
جنوب السودان
989.29
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا
سانت لوسيا
988.67
168
فيجي
فيجي
فيجي
981.26

١٥ فبراير ٢٠٢٤

السيدات
المركزالمنتخبالنقاط الكاملة
189
مدغشقر
مدغشقر
مدغشقر
687.98
190
جزر الباهاما
جزر الباهاما
جزر الباهاما
665.71
191
جنوب السودان
جنوب السودان
جنوب السودان
650.32
192
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
628.42
193
موريشيوس
موريشيوس
موريشيوس
394.19

١٥ مارس ٢٠٢٤

أحدث المواضيع من اتحاد جنوب السودان لكرة القدم

أحدث المواضيع من اتحاد جنوب السودان لكرة القدم

بعض أحدث الأخبار والصور ومقاطع الفيديو المتعلقة بالاتحاد الوطني.

A general view for katara Opera House which host the draw for the FIFA Arab Cup 2021 on Monday 26 April 2021 in Doha, Qatar.
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