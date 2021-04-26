اتحاد جنوب السودان لكرة القدم
معلومات
طرق التواصل
الموقع الرسميwww.ssfaonline.com
العنوان
Nyakuron West,
Plot No. 58B,,
Old Yei Road Near Hass Petroleum & Toyota House,
JUBA
South Sudan
طرق التواصل
الهاتف: +211/913 333 975
البريد الإلكتروني:ssfajuba@gmail.com
التنظيم
President
Augustino PAREK
Vice President
Charles UKECH
General Secretary
Victor LUAL
Treasurer
Isaac MOBUTU
Media And Communication Manager
Daniel GABRIEL
Technical Director
Salyi LOLAKU
National Coach Men
Nicolas DUPUIS
National Coach Women
Sidi KAROUNE
Chairperson of the Referees Committee
Januar FREZER
Head/Director of the Referees Department
DOBUOL PUK
Referee Coordinator
Emmanuel Taban Seme ELISA
Futsal Coordinator
Joseph APAI
تصنيف جنوب السودان
تصنيف منتخب جنوب السودان للرجال
تصنيف منتخب جنوب السودان للسيدات
الرجال
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
164
أندورا
أندورا
998.00
165
بابوا غينيا الجديدة
بابوا غينيا الجديدة
990.61
166
جنوب السودان
جنوب السودان
989.29
167
سانت لوسيا
سانت لوسيا
988.67
168
فيجي
فيجي
981.26
١٥ فبراير ٢٠٢٤
السيدات
|المركز
|المنتخب
|النقاط الكاملة
189
مدغشقر
مدغشقر
687.98
190
جزر الباهاما
جزر الباهاما
665.71
191
جنوب السودان
جنوب السودان
650.32
192
جزر الترك وكايكوس
جزر الترك وكايكوس
628.42
193
موريشيوس
موريشيوس
394.19
١٥ مارس ٢٠٢٤
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