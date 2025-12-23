Un mois au féminin : décembre 2025

La FIFA propose 13 programmes de développement du football féminin à ses associations membres

Un mois chargé en activités de développement avec des projets sur plusieurs continents

L’Afrique particulièrement active dans le développement du football féminin

La FIFA travaille d'arrache-pied dans le monde entier pour contribuer à atteindre un objectif de 60 millions de joueuses d'ici 2027. Cet objectif ambitieux est soutenu par 13 programmes de développement auprès des 211 associations membres de la FIFA éligibles au soutien de l'instance dirigeante du football mondial La FIFA a récemment renouvelé et élargi son programme de développement féminin pour donner un nouvel élan à la discipline. Des informations supplémentaires sont disponibles ici. Inside FIFA examine quelques-unes des activités récentes importantes qui ont contribué à renforcer l'empreinte du football féminin à l'échelle mondiale.

🇵🇭 Philippines

Décembre 2025 fera date pour le football féminin. La période a été marquée par la toute première édition de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™, organisée aux Philippines. La compétition a couronné le Brésil, à l’issue d’un parcours parfait de six victoires consécutives, parachevé par une impressionnante victoire 3-0 face à au Portugal en finale. Ce fut également un accomplissement historique pour les Philippines, pays hôte, qui ont accueilli avec enthousiasme leur tout premier tournoi de la FIFA. Cette compétition constituait le deuxième grand événement féminin de la FIFA organisé en Asie du Sud-Est, et le premier dans la région depuis 21 ans. En marge des rencontres, de nombreux projets d’héritage ont généré des retombées concrètes pour la communauté locale du football, grâce notamment à un ambitieux Programme FIFA de développement des ligues axé sur le futsal féminin.

La Fédération Philippine de Football (PFF) est également désormais sur le point de lancer sa première Stratégie pour le Football Féminin, suite à des sessions en ligne et d’un workshop en présentiel avec des représentants de la FIFA, organisés dans la capitale, Manille, pendant le tournoi. « La collaboration et l’échange de connaissances ont été les principes directeurs de cette série d’ateliers », a expliqué Camille Rodriguez, responsable du développement du football féminin à la PFF. « Nous voulions co-créer une stratégie reflétant les défis, les opportunités et les expériences vécues par les joueuses. Cela m’a profondément inspirée et m’a rendue encore plus déterminée à travailler ensemble, en tant que communauté unie, pour développer et promouvoir le football féminin aux Philippines. »

🇱🇷 Liberia

Cette année a été riche et productive pour le football, au Liberia, et plus particulièrement pour le football féminin. La Fédération libérienne de football (LFA) a lancé une série de campagnes de promotion du football féminin, notamment à Gbarnga, dans le comté de Bong. Il n’existe pas de ligue de football féminin dans cette région d’où cette volonté d’y impulser un élan. La campagne sera également déployée dans les comtés de Margibi, Rivercess et Sinoe.

Un atelier consacrés aux Bourses de formation pour entraîneures a également eu lieu, en complément des différents ateliers de renforcement des capacités destinés aux administrateurs, récemment organisés dans la capitale, Monrovia. Ces rendez-vous ont réuni 60 participants sur six jours. Plus tôt cette année, le Liberia a construit deux mini-terrains dans le cadre de l’initiative FIFA Arena et a officiellement inauguré le stade Gompa, rénové grâce au programme FIFA Forward.

🇲🇱 Mali

Le Mali fait partie des nombreux pays africains à avoir bénéficié, ces dernières semaines, des différentes campagnes promotion du football féminin menées par la FIFA. La capitale, Bamako, a accueilli un festival réunissant plus de 300 jeunes joueuses âgées de 6 à 12 ans, dans le cadre de ce programme. Il s’agissait de la deuxième étape de l’initiative "Former et Responsabiliser", organisée par la Fédération Malienne de Football (FEMAFOOT).

🇿🇼 Zimbabwe

La Fédération Zimbabwéenne de Football (ZIFA) a dévoilé ce que son président, Nqobile Magwizi, a qualifié de « début d’une nouvelle ère pour le football féminin ». La Stratégie de la ZIFA pour le football féminin repose sur cinq piliers : le parcours des joueuses ; le talent et la performance ; l’image, l’identité et la commercialisation ; la professionnalisation et la gouvernance ; et enfin l’autonomisation des femmes. « Le Zimbabwe a fait preuve d’une grande volonté et d’une discipline exemplaire dans la construction d’un avenir structuré pour le football féminin », a noté Thuba Sibanda, experte technique de la FIFA en matière de football féminin. « Cette stratégie constitue un pas en avant majeur. »

🇬🇳 Guinée

La Fédération Guinéenne de football (FGF) a lancé sa Stratégie pour le football féminin 2026-2028, aux côtés des parties prenantes, à Conakry, la capitale. Cette stratégie vise à structurer le football féminin en Guinée, à moderniser son organisation, à renforcer ses capacités et à offrir de nouvelles opportunités aux jeunes joueuses.

🇷🇼 Rwanda

La Fédération Rwandaise de Football (FERWAFA) a poursuivi ses efforts en faveur du développement du football féminin en initiant une campagne de promotion du football féminin, qui s’inscrit dans la continuité des autres activités menées au cours de l’année écoulée. La ville de Nyagatare, dans le nord-est du Rwanda, a accueilli le deuxième festival organisé dans le cadre de ce programme. L’évènement a réuni environ 100 filles U-13 et U-15.

🇰🇲 Comores

La Fédération Comorienne de Football (FFC) a organisé une campagne de promotion du football féminin destinée aux filles âgées de 6 à 12 ans. Environ 200 filles ont pris part à ce rendez-vous, organisé simultanément sur les trois principales îles de la nation de l’océan Indien – Anjouan, Mohéli et Ngazidja – avec une forte mobilisation des communautés locales sur chacun des sites.

🇬🇭 Ghana

L’initiative de l’Association ghanéenne de football (GFA), intitulée "Catch Them Young" et destinée aux arbitres, s’inscrit dans le cadre d’un cours de renforcement des capacités organisé conjointement par la FIFA et la GFA dans le cadre du Programme de développement des ligues.

L’objectif est de doter les jeunes arbitres féminines des compétences théoriques et pratiques essentielles pour renforcer leurs connaissances et leur confiance. L’objectif ? Former des officielles de match capables de représenter le Ghana sur la scène internationale.

🇧🇩 Bangladesh

La Fédération Bangladaise de Football (BFF) cherche à capitaliser sur la récente qualification historique de son équipe nationale pour la Coupe d’Asie Féminine de l’AFC avec le lancement de sa Stratégie pour le football féminin 2025–2028. Environ 100 représentants des parties prenantes ont pris part à la cérémonie de lancement dans la capitale, Dhaka. Ceci témoigne de l’engagement de la BFF en faveur de l’autonomisation, de l’inclusion et du renforcement de la présence internationale du Bangladesh. « Nous avons été témoins d’une croissance et d’un potentiel extraordinaires pour le développement du football féminin au Bangladesh. La BFF montre une véritable motivation et un réel intérêt pour faire progresser le football féminin », s’est réjoui Simon Toselli, expert technique du football féminin à la FIFA.

🇹🇯 Tadjikistan

Suite à l’ambitieuse campagne de promotion pour le développement de son football féminin qu’elle a lancée en septembre dernier, la Fédération Tadjike de Football (FFT) a organisé un séminaire de Développement des compétences des administrateurs à Douchanbé – une initiative jugée essentielle pour le développement durable du football féminin dans ce pays d’Asie centrale. Ce rendez-vous, étalé sur trois jours, a réuni des dirigeantes, des joueuses et des coordinatrices de football de tout le pays. Le but était de renforcer leurs compétences dans des domaines clés tels que la planification stratégique, le management, le marketing, la communication, la protection des participants et le leadership.

🇮🇩 Indonésie

La Fédération Indonésienne de Football (PSSI) a organisé une campagne de promotion du football féminin qui a connu un franc succès à Ambon, dans les Moluques – une province longtemps reconnue comme le berceau de nombreux joueurs de l’équipe nationale indonésienne. L’événement a réuni 100 filles, qui ont pu découvrir les bases du football à travers des séances ludiques et interactives animées par la légende locale du football, Simon Tahamata. Le programme est soutenu par 12 entraîneures – lauréates du Programme de formation des entraîneurs de la FIFA – ainsi que par deux joueuses de l’équipe nationale et une responsable certifiée en matière de sécurité et protection, qui ont veillé à ce que le programme soit mené avec sérieux et professionnalisme.

👥 Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures

Le déploiement du programme Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures se poursuit à travers le monde, les mentorées partant à la rencontre de leur mentor, aux quatre coins du monde. La troisième édition du programme, lancée en juillet 2025 à Zurich, a récemment permis à Vanessa Martínez, sélectionneuse de l’équipe du Mexique U23, d’être accueillie par le sélectionneur du Brésil et mentor, Arthur Elias, alors que les futurs hôtes de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ 2027 se trouvaient en Europe à l’occasion des matchs internationaux organisés face à la Norvège et au Portugal.

🌍 Programme d’engagement social de la FIFA

Novateur, le programme d’engagement social de la FIFA a déjà produit des effets tangibles à l’issue de trois mois de formation et d’accompagnement. Conçu pour offrir un tremplin à des joueuses de renom afin qu’elles puissent concevoir et diriger leurs propres initiatives à impact social, l’initiative réunit 14 stars internationales venues du monde entier. Ancienne Championne de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, la Japonaise Saki Kumagai, porte un projet visant à utiliser les tournois et les voyages pour promouvoir le développement, l’esprit d’équipe et les échanges culturels. Ce mois-ci, 65 jeunes filles ont participé au Saki Kumagai World Challenge à Tokyo, un événement qui s’achèvera par la participation d’un groupe sélectionné à une compétition organisée à Londres, en Angleterre, en mars prochain. « Au cours de mes expériences à l’étranger, j’ai notamment appris à quel point il est important d’évoluer dans le bon environnement pour le développement d’une joueuse, tant sur le plan footballistique que personnel », explique la défenseure des London City Lionesses. « Nous souhaitons que nos participantes gagnent en confiance, qu’elles poursuivent leurs objectifs futurs, et qu’elles puissent découvrir le monde au-delà du Japon. »

📊 Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola

L’historique FIFA Unites: Women’s Series™ continue de porter ses fruits. Le Tchad et la Libye figurent pour la première fois au Classement mondial féminin FIFA/Coca-Cola suite à leur participation à la compétition. Elles y ont évolué aux côtés de la Tunisie et de l’Afghanistan, ce dernier ayant été représenté sur la scène internationale pour la première fois depuis près de quatre ans sous la bannière d’Afghan Women United, une équipe créée dans le cadre de la Stratégie d’action de la FIFA en faveur du football féminin afghan.. L’intégration du Tchad et de la Libye a porté à un nombre record de 198 le total d’associations membres figurant au classement féminin.

💪 Programme de développement des formatrices d’entraîneures

L’inclusion, le développement et le partage d’expériences étaient au cœur des récents ateliers organisés dans le cadre du Programme de développement des formatrices d’entraîneures, à Dubaï (Émirats arabes unis, AFC) et à Bogotá (Colombie, CONMEBOL et Concacaf). Ces workshops ont réuni des participantes des régions concernées autour d’un programme complet dispensé par les départements Formation des entraîneurs et Développement féminin de la FIFA. Lancé il y a quelques mois, ce projet constitue l’une des initiatives les plus récentes de la FIFA visant à accroître, à l’échelle mondiale, le nombre de formatrices d’entraîneures ainsi que celui des femmes titulaires de licences d’entraîneure.