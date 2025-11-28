Le programme d’engagement social de la FIFA aide les joueuses à impulser des progrès sociaux

La première édition du programme a été lancée

Quatorze joueuses de haut niveau ont pu concevoir et mener leurs propres initiatives sociales

Jill Ellis, directrice du Football de la FIFA : « Aider les joueuses à faire entendre leur voix et à laisser un héritage au-delà du jeu. »

Tout a commencé en août, à Paris, où 14 footballeuses de renom ont été invitées à participer à la première édition du programme d’engagement social de la FIFA, un projet pilote à l’objectif simple et fondamental : aider les joueuses professionnelles à tirer parti de leur notoriété, de leur voix et de leurs ressources pour impulser des progrès sociaux. Lauréates de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, légendes ou encore stars du football féminin, ces joueuses ont pu, grâce au programme, concevoir et mener leurs propres initiatives sociales. S’appuyant sur leur expérience personnelle tant sur le terrain qu’en dehors, elles mettent en avant des causes qui leur tiennent à cœur, comme le soutien à des femmes influentes ou des mères célibataires, le développement d’académies de football féminin, etc. En plaçant leur influence au service de l’action, le programme aide certaines des plus grandes figures du football à créer un changement réel et durable, reflétant ainsi l’engagement de la FIFA à ouvrir des perspectives aux femmes et aux jeunes filles du monde entier. Avec le soutien de la FIFA et les conseils avisés d’un spécialiste externe de premier plan en matière de retombées sociales du sport, les joueuses ont bénéficié d’un accompagnement personnalisé sur un trimestre après avoir assisté au séminaire initial de trois jours organisé à Paris.

Lancement du Programme d’engagement social de la FIFA 02:24

Le programme vise notamment à ce que les joueuses puissent insuffler un changement positif dans un domaine qui leur est cher. Kadeisha Buchanan est par exemple inspirée par son expérience personnelle.

Née à Toronto, la défenseure internationale canadienne a grandi au sein d’une famille monoparentale, où elle était la plus jeune de sept filles. Elle a créé une fondation qui vise à d'offrir des opportunités dans le domaine du football aux mères célibataires et à leurs filles au Canada.

« Ma fondation a pour objectif de créer des passerelles grâce au football », explique-t-elle. « On peut ainsi octroyer des fonds pour couvrir des frais d’inscription, des frais de déplacement, etc. Mais cela dépasse également le cadre du terrain, car on peut aller jusqu’à proposer un mentorat. Évidemment, ces familles privilégient d’autres types de dépenses utiles, comme le loyer et l’alimentaire, et elles n’ont donc pas les moyens de financer des activités extrascolaires.

« Ça n’a vraiment pas été facile de grandir avec six sœurs », poursuit-elle. « Il y a beaucoup de bouches à nourrir et beaucoup de choses à gérer. Mais ma mère s’est vraiment démenée, elle a demandé à ses amis et à la famille de l’aider pour les trajets, les frais d’inscription, l’uniforme et ce genre de choses. C’est donc vraiment grâce à toute une communauté que j’en suis arrivée là où j’en suis aujourd’hui à travers le football. »

Les 14 participantes au projet pilote, parmi lesquelles des grands noms du football mondial, se sont récemment réunies à Londres après trois mois de formation et d’accompagnement afin de présenter leurs idées en matière de progrès social.

Leurs présentations, soumises à Jill Ellis, Directrice du Football à la FIFA, à l’ancienne internationale afghane et fondatrice de sa propre organisation Khalida Popal, ainsi qu’à Olivia Hall, philanthrope et fondatrice de Firebird Collective, ont débouché sur un financement permettant de lancer leurs projets.

« J’ai été impressionnée par les effets tangibles de leurs projets et l’importance qu’ils revêtent à leurs yeux », confie Ellis. « Leur héritage sur le terrain est indéniable, mais comment les aider à laisser leur empreinte en dehors ? Comment peuvent-elles venir en aide aux communautés dont elles sont issues ? Leurs initiatives abordent des thèmes variés, mais leur point commun est qu’elles se sentent concernées et veulent résoudre un problème. C’est inspirant d’entendre leurs réflexions sur ces sujets et les mesures qu’elles comptent prendre. »

« C’est là notre raison d’être », précise-t-elle. « Nous sommes convaincues que le football unit le monde, que ce sont des projets rassembleurs. Il s’agit d’utiliser le pouvoir bénéfique du football. C’est la philosophie de la FIFA : comment assurer l’égalité en termes d’accès et d’opportunités ? »

Joueuse Nationalité Kadeisha Buchanan Canada Tabitha Chawinga Malawi Tierna Davidson Etats-Unis Melchie Dumornay Haïti Mary Earps Angleterre Gaelle Enganamouit Cameroun Formiga Brésil Laura Georges France Saki Kumagai Japon Alessia Russo Angleterre Bunny Shaw Jamaïque Malia Steinmetz Nouvelle-Zélande Seba Tawfiq Arabie saoudite Lydia Williams Australie

De nombreuses joueuses cherchent depuis longtemps à se servir de leur notoriété afin d’instiller un changement social et ce programme leur fournit les conseils et les ressources nécessaires pour concrétiser cette vision. Grâce à l’expertise et au soutien de la FIFA, les participantes bénéficient d’un encadrement, d’une aide financière et d’une exposition mondiale.

« On a la chance incroyable de conduire conjointement avec la FIFA un projet individuel qui aura des retombées considérables dans différents domaines », espère l’attaquante anglaise Alessia Russo. « C’est vraiment génial de rencontrer toutes ces filles, d’écouter leurs histoires, de découvrir leurs passions et j’ai hâte de voir les différents projets prendre vie. » « J’ai toujours voulu laisser mon empreinte en dehors du terrain », ajoute celle qui est à l’origine d’une initiative intitulée Power Her Play (Donne-lui les clés du jeu) qui vise à créer des opportunités pour que les filles puissent jouer, apprendre et vivre autour de la passion du football. « J’ai toujours adoré le football, mais j’ai aussi toujours aimé nouer des liens avec les jeunes filles et les jeunes supportrices que je rencontre. J’ai toujours accordé une grande importance au soutien de la nouvelle génération. »

Programme d’engagement social de la FIFA Previous 01 / 08 FIFA Player Impact Programme 02 / 08 FIFA Player Impact Programme 03 / 08 FIFA Player Impact Programme 04 / 08 FIFA Player Impact Programme 05 / 08 FIFA Player Impact Programme 06 / 08 FIFA Player Impact Programme 07 / 08 FIFA Player Impact Programme 08 / 08 FIFA Player Impact Programme Next

Tierna Davidson, championne du monde avec les États-Unis et joueuse du Gotham FC, est l’une des nombreuses participantes dont le projet social a été façonné par ses expériences personnelles dans le football féminin. Le soutien apporté par le programme a donné un sens à une année lors de laquelle elle n’a pas été épargnée par les blessures.

« C’est tellement difficile de lancer une initiative, de faire le premier pas. Le soutien de la FIFA fait toute la différence », conclut-elle.