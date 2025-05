Le Conseil de la FIFA prend des décisions importantes sur l’avenir de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ et sur la lutte contre le racisme

Après consultation des confédérations et d’autres parties prenantes, et compte tenu des progrès remarquables réalisés récemment par le football féminin à travers la planète, le Conseil de la FIFA a décidé, à l’unanimité, de faire passer de 32 à 48 le nombre d’équipes participantes à la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ à compter de l’édition 2031. Cette décision, prise lors d’une séance en visioconférence, entraînera une hausse majeure de la représentativité dans le football féminin de sélections. Davantage de nations et de joueuses auront la possibilité d’accéder au haut niveau, tandis que les investissements dans la discipline augmenteront dans le monde entier.