Les Philippines célèbrent l'organisation historique de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™

Les Philippines accueillent la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA™, leur premier tournoi mondial

La Fédération philippine de football (PFF) est très active ces dernières années

Le soutien de la FIFA a permis à la PFF de bénéficier de divers programmes

L'année 2025 restera gravée dans les mémoires comme une année charnière pour le football et le futsal aux Philippines. La première édition très attendue de la Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA ™ est le premier tournoi organisé dans le pays et seulement le deuxième tournoi féminin de la FIFA à se tenir dans la région dynamique de l'Asie du Sud-Est.

L'organisation de la compétition fait suite à une période extrêmement fructueuse pour les Philippines, tant sur le terrain qu'en dehors. Les Filipinas se sont qualifiées pour la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, Australie et Nouvelle-Zélande 2023™ – leur premier tournoi FIFA – et ont marqué leur participation par une victoire sensationnelle contre la Nouvelle-Zélande, pays co-organisateur.

Avec la création de la première Coupe du monde féminine de futsal, une stratégie globale intitulée « Au - delà du terrain : Initiatives d'impact du futsal » a été élaborée pour jeter les bases d'activités de croissance et d'héritage futures, ainsi que pour dynamiser les programmes de développement du football féminin dans tout le pays.

En dehors des terrains, la Fédération philippine de football a été très active, soutenue par de nombreux projets de la FIFA, notamment la construction d'un nouveau siège social avec le soutien du programme FIFA Forward, ainsi que par une multitude d'initiatives de développement du football.

La Coupe du Monde Féminine de Futsal de la FIFA s'inscrit dans la continuité d'un investissement stratégique à long terme de la FIFA visant à accélérer le développement du futsal féminin à l'échelle mondiale . De même, l'instance dirigeante du football mondial investit continuellement dans le futsal masculin et féminin.

Le président de la PFF, John Gutierrez, a déclaré que le soutien de la FIFA avait été « inestimable », ajoutant : « Sans l'aide de la FIFA, ce tournoi n'aurait jamais été possible. Nous avons commencé les préparatifs dès le lendemain de l'annonce par la FIFA de l'attribution de l'organisation. »

« Les préparatifs ont été… très gratifiants. Nous sommes ravis de voir que le fruit de notre dur labeur est en train de devenir historique. »

Le nouveau siège de la PFF, près de Manille, est une source de fierté pour la fédération. Situé à quelques pas du centre national d'entraînement – qui comprend un terrain synthétique réglementaire financé par la FIFA et deux mini- terrains –, le projet FIFA Forward permet à la PFF de regrouper ses principales infrastructures footballistiques en un seul lieu.

La PFF bénéficie également du Programme de développement de la Ligue féminine de football de la FIFA, axé sur la progression de la ligue de futsal, contribuant ainsi au succès de la Coupe du monde féminine de futsal de la FIFA Philippines 2025™.

Le programme de développement des talents de la FIFA et le programme Football pour les écoles de la FIFA ont tous deux été mis en place aux Philippines en 2023, permettant ainsi de renforcer davantage l'écosystème footballistique local.

La FIFA a également contribué à laisser un héritage après la fin du tournoi, notamment en faisant don du revêtement de sol officiel de la Coupe du monde de futsal pour permettre à l' orphelinat de Tuloy d'accéder à des installations sportives de qualité et en soutenant le Filipina5 Futsal Fiesta national, qui a proposé un tournoi communautaire pour créer des parcours significatifs permettant aux jeunes filles de participer au tournoi.

M. Gutierrez a également évoqué son projet de donner à chaque jeune footballeuse la possibilité de réaliser son plein potentiel. « Le futsal est l'un des sports féminins qui connaît la plus forte croissance, et nous prévoyons qu'il deviendra l'un des sports phares pour les femmes, notamment aux Philippines, après la Coupe du monde », a-t-il déclaré.

Les Philippines ont eu l'honneur de fouler le parquet de la PhilSports Arena à Pasig City, dans la région métropolitaine de Manille, pour leur match d'ouverture du tournoi. Malgré une défaite face à l'Argentine, la puissante équipe sud-américaine, le soutien indéfectible des Filipinas a été récompensé lors de la deuxième journée, Dionesa Tolentin a inscrit le premier but de son pays lors de la défaite 3-2 face au Maroc.

Le profil de ce tournoi offre une nouvelle opportunité à la PFF de renforcer la volonté du football d'égaler le basketball en tant que sport le plus populaire parmi les quelque 120 millions d'habitants de l'archipel.

« L’organisation est extrêmement importante pour nous », a ajouté le président de la PFF. « Pouvoir accueillir un événement quadriennal de la FIFA et contribuer au développement du football et du futsal dans le monde entier est un véritable accomplissement. »