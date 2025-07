Les jeunes techniciennes apprennent des meilleures avec la nouvelle édition du programme de mentorat pour entraîneures de la FIFA

Le programme associe 20 des entraîneurs les plus accomplis à des femmes talentueuses du monde entier

Des sélectionneurs d’équipe nationales féminines font partie des mentors

Trois vainqueurs de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™ participent à l'édition actuelle

Une initiative clé qui permettra de former la prochaine génération d'entraîneures est en cours avec la troisième édition du programme Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures qui débute cette semaine à Zurich (Suisse). Ce programme d’une durée de 18 mois associe des coachs expérimentés à des techniciennes qui débutent leur carrière. L'approche créative et innovante de la FIFA a déjà permis à des dizaines d'entraîneures de lancer idéalement leur parcours grâce aux connaissances acquises au cours des deux dernières éditions du programme.

Lancement du programme Performances de haut niveau : mentorat pour entraîneures 03:09

Cette édition verra 20 femmes du monde entier être encadrées et accompagnées par 20 des techniciens les plus expérimentés de la discipline. Parmi les mentors figurent des sélectionneurs en poste - Arthur Elias (Brésil), Desiree Ellis (Afrique du Sud), Francisco Neto (Portugal), Joe Montemurro (Australie), Nils Nielsen (Japon) et Angelo Marsiglia (Colombie) - ainsi que des noms ayant laissé une emprunte dans l’histoire de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA™, tels que Tina Theune (Allemagne), Even Pellerud (Norvège) et Corinne Diacre (France).

Lancement de la nouvelle édition programme de mentorat pour entraîneures de la FIFA Elite Performance Previous 01 / 10 FIFA Chief Football Officer Jill Ellis speaks during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 02 / 10 General view during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 03 / 10 General view during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 04 / 10 Participants discuss during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 05 / 10 Participants discuss during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 06 / 10 Participants discuss during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 07 / 10 General view during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 08 / 10 Participants discuss during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 09 / 10 Participants discuss during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme 10 / 10 General view during the FIFA Elite Performance: Coach Mentorship Programme Next

En mettant des mentors de renommée internationale à la disposition de jeunes talents, le programme vise à les aider à obtenir de meilleurs résultats dans leurs fonctions, à leur offrir des conseils et un soutien pour leur développement de carrière, et à créer une communauté mondiale d’entraîneur(e)s. Le programme comprend trois ateliers en présentiel, des séances de mentorat en ligne et jusqu'à cinq visites d'échange entre mentor et mentorée.

L’ancienne internationale allemande Melanie Behringer cherche à consolider sa transition du terrain au banc de touche. La championne du monde et médaillée d'or olympique est aujourd'hui à la tête de la sélection U-17 féminine de son pays et a été associée au très respecté Even Pellerud. « J'aurais aimé avoir ça de mon temps », a déclaré le Norvégien. « J'ai fait des bêtises en tant que jeune entraîneur : j'étais trop sûr de moi et assez stupide. Si j'avais eu un mentor à cette époque, ça m'aurait sans doute éviter de commettre de grosses erreurs dans ma carrière. » « Je suis encore une jeune entraîneure et je pense avoir beaucoup de faiblesses», a ajouté Behringer. « Ce mois-ci, nous avons évoqué l'une d'elles , et je pense que c'est une bonne chose. Il peut m'aider grâce à sa grande expérience et je pense que j’aurai beaucoup progressé dans 18 mois. »

L'efficacité du programme est illustrée par la présence de la Brésilienne Simone Jatoba , passée du statut de mentorée à celui de mentor en quelques années. L'ancienne sélectionneuse de l'équipe du Brésil U-17 féminine encadre Delphine Soret, qui entraîne à Tahiti. « J'ai eu la chance d'avoir Corinne Diacre comme mentor », explique Jatoba. « J’ai vécu des moments incroyables et une expérience formidable, et je veux transmettre cela à Delphine. Elle a tellement à apprendre des échanges, des expériences, de tout ce que j'ai vu au cours de ma carrière de footballeuse professionnelle, et aussi ces dernières années en tant qu'entraîneure. » « Tout ce bagage international que j'ai accumulé en tant que mentorée m'a apporté des choses que je peux répercuter maintenant en étant de l'autre côté, en tant que mentor. J’espère lui transmettre tout cela de la meilleure des manières et lui apprendre beaucoup de choses grâce à toutes ces expériences. »

« À la FIFA, notre travail consiste à essayer d'atténuer certains obstacles, qu'il s'agisse d'un problème de financement de licence, de questions de sensibilisation ou de demandes de soutien ,» poursuit Jill Ellis, Directrice générale du football de la FIFA, qui compte deux Coupes du Monde Féminine de la FIFA à son palmarès.

Et de conclure : « Nous nous devons d'examiner toutes les différentes manières de minimiser le nombre d'embûches qui nous empêchent d’attirer les femmes vers le coaching. »

Liste des duos mentors/mentorées

Mentor Mentorée Tracey Kevins (USA) Alana Gunn (NZL) Tina Theune (GER) Manuela Tesse (MLT) Corinne Diacre (FRA) Lauren Smith (ENG) Asako Takemoto (JPN) Carrie Kveton (USA) Mo Marley (ENG) Najd Almejaish (KSA) Even Pellerud (NOR) Melanie Behringer (GER) Nils Nielsen (DEN) Faye Chambers (AUS) Joe Montemurro (AUS) Katie Collar (CAN) Simone Jatoba (BRA) Delphine Soret (TAH) Laura Harvey (USA) Gail Redmond (NIR) Vicky Linton (AUS) Chris Yip-Au (SEY) Arthur Elias (BRA) Vanessa Martinez (MEX) Iraia Iturregi (ESP) Emily Lima (PER) Desiree Ellis (RSA) Mildred Omari Cheche (KEN) Francisco Neto (POR) Camilla Orlando (BRA) Shilene Booysen (RSA) Selamawit Zebede (LBR) Ángelo Marsiglia (COL) Ana Patricia Aguilar Córdoba (CRC) Pedro Martinez Losa (ESP) Nazlı Ceylan Demirbağ (TUR) Vlakto Andonovski (USA) Helenna Hercigonja-Moulton (CRO) Jonas Eidval (SWE) Ma Xiaoxu (CHN)