Un nouveau programme de formation pour entraîneures vise à révéler leur potentiel avant la Coupe du Monde Féminine de la FIFA 2027™

Lancement du Programme de développement des formatrices d’entraîneures

Cette initiative vise à accroître le nombre et la qualité des entraîneures dans le monde

Un projet salué par des légendes du coaching

La FIFA a ajouté une nouvelle initiative à son vaste éventail de programmes de développement, conformément à sa mission d’investir dans le football féminin et de le promouvoir à l’échelle mondiale.

Le Président de la FIFA Gianni Infantino a déclaré que le succès de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA Australie & Nouvelle-Zélande 2023™ avait « ouvert les yeux du monde ». À deux ans de Brésil 2027, l’instance dirigeante du football mondial est déterminée à maintenir cette dynamique.

La première édition du Programme de développement des formatrices d’entraîneures – Atelier des Experts s’est tenue du 23 au 27 juin. L’événement, accueilli par la Fédération Portugaise de Football à Lisbonne, a été organisé par les départements 'Formation des entraîneurs' et 'Programme de Développement Féminin' de la FIFA. Le principal objectif est d’aider les associations membres de la FIFA à accroître le nombre de formatrices d’entraîneures, ce qui permettra, à terme, d’augmenter le nombre de femmes entraîneures dans le football. « La FIFA est fière de mettre en place des parcours de formation pour les éducatrices qui soient à la fois efficaces et équitables, » a déclaré Dame Sarai Bareman, Directrice de la division du Football féminin de la FIFA. « L’avenir de notre sport dépend des personnes que nous choisissons de soutenir aujourd’hui – et cet avenir doit inclure les femmes à tous les niveaux, sur le terrain comme en dehors. » « Au cœur de cette vision se trouve la nécessité d’augmenter le nombre d'entraîneures – et, tout aussi important, celui des formatrices d’entraîneures. »

L’événement s’est tenu à la Cidade do Futebol ((Ville du Football), centre technique de la Fédération Portugaise de Football, dont le financement a été en partie soutenu par le Programme Forward de la FIFA. Vingt-trois expertes, représentant les six confédérations, y ont participé. Elles ont été sélectionnées en raison de leur expérience dans le football féminin et dans la formation des entraîneurs.

Axé sur le principe de « former les formatrices », le programme comprenait une grande variété d’activités théoriques et pratiques, toutes conçues pour fournir aux participantes les outils essentiels au développement futur des formatrices d’entraîneures.

Corinne Diacre se trouvait parmi les participantes. L'ancienne sélectionneuse de l’équipe de France a été la première femme à diriger une équipe professionnelle masculine française (Clermont Foot 63), avant de coacher Les Bleues pendant six ans – une période marquée notamment par une qualification pour les quarts de finale de la Coupe du Monde Féminine de la FIFA, France 2019™. « J’ai les larmes aux yeux quand j’en parle. C’est vraiment une expérience très, très belle, » a confié l’ancienne défenseure internationale à propos du programme. « Le contenu est très clair, très précis. [Il apporte] beaucoup de connaissances, ainsi qu’une grande confiance. Le groupe d'entraîneures dégage beaucoup de bienveillance, d’empathie et de sympathie. » « Ce serait bien qu'à l'avenir, grâce à ce programme FIFA, de jeunes entraîneures puissent s’identifier à des entraîneurs femmes » a-t-elle ajouté. « Certaines entraîneures peuvent en inspirer d’autres. J’ai eu 90 % de modèles masculins et peut-être 10 % de modèles féminins. Ce serait bien de rééquilibrer un peu cela. » « Nous voulons augmenter le nombre d’entraîneures, nous voulons également améliorer la qualité de ces entraîneures. Pour encourager davantage de femmes à devenir entraîneures, je pense que ce programme de la FIFA est une première étape. »

La semaine à Lisbonne a été particulièrement émouvante pour la coach brésilienne Débora Ferreira. Le mardi 24 juin correspondait au compte à rebours de deux ans avant le lancement de la plus grande compétition de football féminin, organisée pour la toute première fois au Brésil. Originaire de São Paulo, elle considère que ce tournoi sera une occasion unique de changer les perceptions au Brésil, et plus largement en Amérique du Sud. « Grâce à ce genre de programme et à l’impact du tournoi, les femmes verront concrètement, et de leurs propres yeux, qu’il existe un chemin. Et devant ce chemin, il y aura quelqu’un, une femme déjà présente, prête à leur tendre la main en disant : 'marchons ensemble sur ce chemin', » a déclaré Ferreira, première femme au Brésil à obtenir une Licence Pro. « Le tournoi peut certainement créer bien plus d’opportunités pour les femmes, car elles sauront qu’il existe désormais une structure qui leur offre une base pour évoluer dans cet espace. »

« Peut-être que beaucoup de femmes ne réalisent tout simplement pas que cet espace existe. Je crois que ce que la FIFA promeut est une manière de leur dire : 'Regardez, il y a un chemin que vous pouvez suivre.' » « L’opportunité est là. Maintenant on peut choisir. Avant, je ne la percevais pas comme une option. »

Le Programme de développement des formatrices d’entraîneures est appelé à renforcer le soutien apporté aux associations membres, en complément des 13 programmes de développement du football féminin de la FIFA. Il sera étendu à l’échelle mondiale courant 2025, avec l’organisation d’ateliers régionaux.